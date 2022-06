Por qué cae Bitcoin: 3 claves para entender el nuevo crash de las criptomonedas

Bitcoin pierde 51,36% en lo que va del año. Foto: Bloomberg

Bitcoin pierde 6,33% en las últimas 24 horas y casi 24% en la semana. En lo que va del año, mientras tanto, se desmorona 51,36% y el mercado cripto en general suma un valor de mercado total de menos de USD 1 billón, luego de haber tocado un techo cerca de los USD 3,2 billones.

La criptomoneda estrella está en franca caída y arrastra consigo a todo el valor de mercado del ecosistema cripto. Pero al mal 2022 que experimenta este mercado particular se le sumaron en las últimas horas factores desencadenantes de las últimas bajas, que sacaron al Bitcoin del nivel relativamente estable en el que supo cotizar por semanas, en torno a los USD 30.000.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué variables golpearon a Bitcoin, Ether, Cardano, XRP, Solana y demás criptomonedas?

A continuación, detallamos algunos de los principales factores que pesaron sobre los precios de estos activos tan volátiles.

Mal año para los activos de riesgo

Bitcoin terminó el año 2021 con una ganancia de casi el 70%. Es una rentabilidad fantástica para cualquier clase de activo. Sin embargo, un rendimiento anual del 70% representa una especie de desaceleración para un activo que supo ganar más del 300% en el año 2020.

Pero las subas explosivas de Bitcoin tuvieron su contexto, en un mundo cerrado por las cuarentenas que intentaron frenar al Covid-19 e inundado de dinero barato que los bancos centrales de todo el mundo lanzaron a la calle para intentar impulsar a la economía golpeada por la pandemia. Mientras Bitcoin batía récords, lo mismo hacían los principales índices de Wall Street y el mundo.

En lo que va de 2022, el tono ha sido completamente distinto. Y aquello que hace sufrir a Wall Street, para el mercado cripto es directamente una tortura.

Una de las razones es la Reserva Federal, que subió las tasas de interés dos veces este año y está dispuesta a subirlas de nuevo esta semana.

La Reserva Federal está luchando contra un aumento histórico de la inflación que rivaliza con todo lo visto en las últimas cuatro décadas. No está claro cuántas subas quedan, pero los analistas esperan que el banco central siga subiéndolas hasta fines de año e incluso ya entrado 2023. Según algunas estimaciones, las tasas de interés de los fondos federales podría terminar el año en un nivel igual o superior al 3%.

Cuando la Fed sube tasas disminuye la demanda de más empresas de crecimiento -como las acciones tecnológicas- y de activos de riesgo especulativos -como las criptomonedas y Bitcoin.

Corrida bancaria cripto

La noticia más importante de las últimas hora fue el congelamiento de los retiros de dinero por parte de Celsius Network, un temblor que asustó al mercado en su conjunto. Celsius Network es una empresa de préstamos de criptomonedas que conecta a prestamistas y tomadores de crédito en una red, supuestamente, descentralizada.

En una publicación de su blog, la compañía dijo: “Debido a las condiciones extremas del mercado, hoy estamos anunciando que Celsius está pausando todos los retiros, Swap, y las transferencias entre cuentas. Estamos tomando esta medida hoy para poner a Celsius en una mejor posición para honrar, con el tiempo, sus obligaciones de retiro”.

Celsius Network no pudo contener una corrida y detuvo los retiros de su red. Los problemas golpearon a Binance. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Congelar las transferencias significa que la gente no puede pedir préstamos de criptodivisas, pero también significa que los deudores no pueden devolver sus préstamos cuando los precios de las criptodivisas se desploman. La medida provocó el caos en todo el mercado, en parte porque los operadores no saben cómo gestionar el riesgo cuando no pueden pagar los préstamos garantizados y pueden recibir una llamada de margen en cualquier momento.

La red Celsius también se suponía que era una plataforma descentralizada que no podía controlar las criptomonedas de los usuarios. En su página web dice “Accede a tus monedas cuando quieras, mantenlas seguras para siempre”.

El temblor fue tan grave que obligó a Binance a detener las extracciones de Bitcoin a través de su red. Redes alternativas se mantuvieron operativas y el freno duró apenas un par de horas, pero fue suficiente para minar la confianza de los entusiastas del mercado. Binance es, ni más ni menos, el mayor exchange de criptomonedas del planeta.

Límites del ecosistema

La oportunidad de un mercado en estado de pánico, que hace desplomar a las bolsas de todo el mundo, se encuentra con un ecosistema cripto que todavía tiene heridas sin cicatrizar.

Las recientes fluctuaciones de los precios fueron consecuencia del aumento de la inflación, de la actual incertidumbre sobre la persistente lucha contra el Covid-19 y de las nuevas medidas reguladoras del gobierno de EE.UU., incluida la reciente orden ejecutiva de Joe Biden que busca generar un marco legal.

En un sector tan nuevo y poco probado como el de las criptomonedas, no hace falta mucho para provocar grandes oscilaciones en el precio. En términos más generales, los nuevos inversores a corto plazo que están vendiendo sus participaciones como reacción a la última caída pueden estar contribuyendo al descenso del valor de Bitcoin, según un informe de Glassnode Insights, una empresa de análisis de blockchain.

Kwon Do-hyung, más conocido como Do Kwon, es un desarrollador de criptomonedas de Corea del Sur, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs. Su proyecto TerraUSD colapsó a principios de mayo. (Bloomberg)

Pero tanto inversores novatos como experimentados todavía no logran superar el último gran colapso cripto. A principios del mes pasado, expertos y no iniciados por igual pudieron ver minuto a minuto como uno de los proyectos más ambiciosos del mundo cripto implosionaba con pérdidas millonarias.

TerraUSD (UST), una criptomoneda estable diseñada para mantener una paridad 1 a 1 con el dólar estadounidense a través de un mecanismo algorítmico en lugar de utilizar reservas en efectivo, cayó a toda velocidad. La moneda basada en la red Terra y sostenida por la cripto Luna se desplomó y arrastró a todo su protocolo. El pánico y las pérdidas forzaron ventas en otros activos y el tono negativo nunca abandonó a un mercado que, ahora, está atento a cuál es el siguiente proyecto aparentemente promisorio que no resiste la prueba del tiempo.

