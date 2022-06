Dólar hoy: la cotización libre sube a $207 y la brecha cambiaria alcanza el 70%

FOTO DE ARCHIVO. Billetes de dólar estadounidense. Imagen tomada el 14 de febrero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El dólar libre avanza un peso para la venta este miércoles, a $207 en el reducido mercado informal; la divisa “blue” aún está un peso por debajo de sus valores de cierre del año 2021, aún con un proceso inflacionario que ya acumula un 30% en lo que va del año en curso.

En tanto, el dólar mayorista gana 17 centavos a $121,46, lo que deja a la brecha cambiaria con el informal en el 70,4 por ciento.

El ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cuestionó al Gobierno del Frente de Todos, apuntó contra el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, con una fuerte crítica hacia su gestión, y aseguró que la Argentina debe eliminar los controles cambiarios, establecidos a partir del 1 de septiembre de 2019, en el tramo final de la presidencia de Mauricio Macri.

“La Argentina lo que necesita es no tener cepo y no reestructurar la deuda por muchos años. Con un Gobierno que ataque el tema fiscal se puede remover una buena parte de los controles. El cepo se puede abrir muy rápido si la política fiscal va rápido”, planteó el ex funcionario macrista en una entrevista con TN.

La entidad monetaria sostiene en junio un modesto saldo a favor de USD 15 millones por su participación cambiaria, a pesar de los sostenidos ingresos por liquidaciones del agro en el período de más alto superávit comercial, que coincide estacionalmente con el segundo trimestre del año.

En el transcurso del 2022, el Banco Central acumula compras netas por unos USD 912 millones, un monto que representa el 15,5% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 5.880 millones al 7 de junio de 2021.

“A medida que pasan las ruedas y el BCRA sigue sin lograr acelerar las compras, crece la expectativa de que no se alcanzaría la meta de acumulación de reservas, lo cual preocupa pero aún más lo hace la expectativa de que próximamente el balance cambiario sería además menos favorable a partir de ir dejando atrás la estacional mayor oferta de divisas y en cambio podrían seguir las presiones desde el lado de la demanda”, comentó el economista Gustavo Ber.

El acuerdo con el FMI fijó para el cierre de junio un objetivo USD 4.100 millones de incremento de las reservas netas -descontados el “swap” con China y depósitos privados, entre otros conceptos- respecto de su nivel de diciembre de 2021, cuando representaban unos USD 2.325 millones en base a la metodología del Fondo. Con compras netas por poco más de USD 900 millones, restarían sumar unos USD 3.000 millones en 15 ruedas operativas que le quedan al mes, a un promedio de USD 200 millones diarios, un ritmo de compras muy elevado que no tiene antecedentes en junio.

En tanto, las reservas brutas del BCRA aumentaron el martes USD 19 millones y finalizaron en 41.640 millones de dólares.

Darío Díaz, socio de Fidem Partners, se refirió a la reciente aprobación de un régimen de disponibilidad de divisas para exportadores de servicios. Precisó que la medida es “positiva. Si bien no es el ideal, en este contexto de restricciones cambiarias al menos es un alivio para las empresas del sector de economía del conocimiento. Estas empresas basadas en básicamente en recursos humanos están en una situación difícil en la guerra por el talento y poder retener personas clave dentro de la organización”.

“Para las empresas es una mejora que puede aplicarse en le retención de talento. En el caso de los freelancers puede servir para también creemos que esta medida servirá al menos para generar fondos en el sistema. Actualmente muchos de los freelancers cobraban directamente en el exterior quedando todo ese dinero fuera del sistema bancario y fiscal local”, agregó Darío Díaz.

