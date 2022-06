Cómo es y cuánto costará el nuevo trámite obligatorio para entrar a Europa que se les exigirá a los argentinos desde 2023

Desde el 2023 habrá un nuevo permiso necesario para viajar a Europa. EFE/ Fernando Villar

Pese a que los países del mundo están relajando las restricciones a los viajes internacionales con el correr de los meses, gracias a las bajas tasas de mortalidad por Covid-19, Europa se prepara para poner en vigor un nuevo sistema de autorización y control de pasajeros con foco en frenar las migraciones ilegales.

La pandemia no sólo modificó los viajes internacionales -volviéndolos caóticos en algunas épocas-, también ayudó a una transformación del universo laboral, que ya había comenzado antes. El trabajo remoto parece haber llegado para quedarse, y con él, apareció una nueva clase de trabajador, una persona que puede viajar por el mundo a medida que realiza sus labores desde su computadora portátil, lo único que necesita es una buena conexión a internet.

En este contexto, Europa aceleró motores y dejó listo a ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), un nuevo permiso de acceso que funcionará de forma completamente electrónica que autoriza y realiza un seguimiento de los visitantes que no necesitan una visa para acceder al espacio Schengen.

El nuevo permiso costará alrededor de 7 euros mientras que será gratis para menores de 18 años. (EFE/EPA/Julien de Rosa)

Es importante remarcar que este nuevo permiso será únicamente para los países del espacio Schengen y no para toda la Unión Europea (UE), ya que los países miembro de cada estatuto difieren. Por ejemplo Suiza, no pertenece a la UE pero sí al espacio compartido por un total de 26 países en los que rige la libertad migratoria. A su vez, para ingresar a los países de la Unión Europea pero que no forman parte del acuerdo -Bulgaria, Croacia, Chipre, Rumanía, Irlanda e Inglaterra-, regirán otras normativas y requisitos.

Según el sitio https://www.schengenvisainfo.com/es/etias/, ETIAS se pensó para mejorar la seguridad interna del espacio europeo a través de un control de seguridad adicional para los viajeros provenientes de países que no requieren de una visa para ingresar al espacio Schengen por un máximo de 90 días. Tal es el caso de los argentinos, que al viajar a Europa como turistas pueden quedarse en el viejo continente por un máximo de tres meses antes de regresar, o estancias de 90 días dentro de un período máximo de 180. Ahora, será necesario conseguir una aprobación previa.

Los argentinos que quieran viajar por turismo a Europa deberán conseguir la aprobación del ETIAS. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI/Archivo)

“Debemos saber quién cruza nuestras fronteras. De esta manera, sabremos quiénes viajan a Europa, incluso antes de que lleguen”, dijo en u discurso en 2016 -año en que se empezó a crear ETIAS-, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

Cómo ya se dijo, el ETIAS se ideó para aumentar la seguridad en Europa, detectará aquellas personas que por diferentes motivos puedan suponer un riesgo para la seguridad, y les negarán el acceso, según dicen en el sitio informativo del espacio Schengen, se trata de anticiparse a un problema antes de que el mismo exista.

Sumado a ello, servirá para reducir trámites y periodos de espera, mejorar la gestión de las fronteras de los países de la UE, ayudar en la detección y reducción de crímenes y terrorismo, y prever la migración irregular.

ETIAS agilizará los trámites fronterizos y maximizará la seguridad. (Alberto Ortega - Europa Press)

¿Cómo funcionará y cuánto costará ETIAS?

El sistema funcionará completamente on-line, a través de un sitio web habrá que completar un formulario con datos biométricos, datos relacionados a la ciudadanía, domicilio, números de contacto, formación y experiencia laboral, indicar el primer destino europeo que se planea visitar, información sobre antecedentes médicos, antecedentes penales e información adicional en caso de ser familiar de personas residentes en Europa.

Una vez completado el formulario, habrá que abonar una tasa de 7 euros -que podría modificarse una vez se inaugure ETIAS-, para menores de 18 años será gratis, y enviarlo. El mismo será revisado y controlado por sistemas se seguridad SIS, VIS, Europol Data, Interpol, y luego se recibirá una notificación con el resultado. En caso de denegación, el sistema informará el motivo, y la situación se podría regular e intentarlo nuevamente.

El ETIAS se otorgará por un período de 3 años o hasta el vencimiento del pasaporte, dependiendo de la evaluación que realice el sistema. Pero hay que tener cuidado, esto no significa que es un permiso para quedarse en Europa por más de 90 días, el permiso de estancia sigue siendo el mismo, la duración del nuevo permiso servirá para, por ejemplo, realizar un segundo viaje al viejo continente al año del primero sin la necesidad de volver a obtener esta autorización.

El ETIAS tampoco dará permisos laborales ni residenciales, es únicamente un nuevo control que agregaron los países del espacio Schengen para aumentar su seguridad y tener un control más minucioso de los pasajeros que atraviesan sus fronteras.

