El dólar libre baja a $205 y la brecha con el dólar oficial es la más baja en casi un año

La divisa en el mercado informal se acerca al precio oficial, que no detiene su avance

El dólar libre comenzó junio con tendencia bajista. Este jueves desciende un peso por segundo día, a $205 para la venta. La divisa se ubica tres pesos por debajo de sus valores de cierre de 2021, cuando cotizó a 208 pesos.

El dólar mayorista sube 18 centavos, a $120,50, para ampliar el aumento de 2022 al 17,2 por ciento. De este modo, la brecha cambiaria cede al 70,2% y es la más baja en casi un año, desde el 67,9% alcanzado el 16 de junio de 2021.

Avanza la primera revisión virtual de las metas por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) para observar los compromisos asumidos por Argentina en el acuerdo firmado con el organismo en marzo pasado.

Uno de los objetivos más importantes del acuerdo es incrementar el nivel de reservas internacionales. En mayo, el BCRA obtuvo en el mercado de cambios USD 784 millones, cifra que permitió acumular en lo que va del año compras cercanas a los USD 900 millones, todavía unos USD 3.204 millones menos que el objetivo de USD 4.100 millones estipulado en el acuerdo con el Fondo para fines de junio.

Para alcanzar dicho target, el BCRA debe comprar unos USD 160 millones por día, algo que será difícil lograr dadas las necesidades de importadores (en particular de rubros como energía y combustibles).

Las reservas internacionales crecieron el miércoles en USD 11 millones y finalizaron en 41.571 millones de dólares.

“La dificultad que está mostrando el BCRA para engrosar las reservas en el trimestre estacionalmente más favorable del año pone en riesgo el objetivo de acumulación de las mismas para los próximos trimestres. Debe recordarse que el cumplimiento de la meta de reservas fue posible gracias a la recomposición de las mismas tras el acuerdo con el FMI”, subrayó José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina.

Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, comentó que “la mayor inflación observada (23% en cuatro meses o 5,3% promedio mensual) no parecería ser sorpresa alguna. Tampoco es para sorprenderse porque entran pocos dólares a la Argentina; sea por menor saldo comercial (con suba récord de commodities) o por las escasas compras de divisas del BCRA. No es casualidad, sino que es la causalidad del desequilibrio macro. El exceso de pesos (deriva de mayor déficit primario y creciente asistencia del BCRA). A su vez el exceso de moneda pone en riesgo al cumplimiento las próximas metas con el FMI”.

El empresario Eduardo Costantini afirmó por TN que “la inflación es el síntoma de una mala política, principalmente en el manejo de las cuentas públicas del estado. Vivimos una política hipócrita de la dirigencia a través de décadas. Debería haber un consenso político donde haya axiomas principales desde los cuales deberían concordar, si es que realmente piensan en la gente”.

“La contracara de la inflación es la moneda, el peso vale cinco centavos, perdió el 99,5% de su valor, está deshecho. Tiene que haber un acuerdo político extra partidario. No podemos vivir en inflación estructuralmente a través de las décadas, produciendo fugas de capitales, falta de inversión, falta de acceso a la vivienda, caída de los sueldos”.

