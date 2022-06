Eduardo Constantini opinó de la dirigencia política de cara a 2023: "Creo que ahora debería haber un presidente de transición"(Crédito: Gustavo Gavotti)

Entre el duro momento económico actual, la aceleración inflacionaria y las internas en el oficialismo, el rumbo político del país aún no está claro de cara a las elecciones de 2023. Sindicatos, trabajadores y hasta empresarios están atentos a quién tomará las riendas. Sobre todo estos últimos, quienes necesitan previsibilidad para realizar inversiones, vitales para el funcionamiento de cualquier economía. En ese sentido se manifestó el empresario Eduardo Constantini: “ En Argentina hay un problema de falta de dirección, falla la política ”.

El creador de Nordelta analizó el presente y se mostró decepcionado por la crisis política de las últimas décadas: “Creo que ahora debería haber un presidente de transición, el mismo Alberto Fernández tendría que decir soy de transición, obviamente no lo van a elegir, tendría que amigarse con Cristina y después llamar a otras fuerzas para ver el problema de Argentina hoy. Juntos por el Cambio tiene que tener la misma mirada, no puede estar preparando un programa económico y esperar un año y medio porque quizás ni sea elegido”.

En ese sentido, el también fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires expresó cómo ve el ánimo de la ciudadanía de cara al año que viene. “ La expectativa de la gente no ve un cambio profundo en el 2023 . Cuando subió Juntos por el Cambio, que era un gobierno nuevo, la gente estaba esperanzada, pero ese gobierno fracasó. Hoy se está haciendo la misma lógica, si las clases políticas no hablan entre ellas es imposible instrumentar un programa económico, porque la economía depende de la política. Juntos por el Cambio está muy situado en que va a ganar las elecciones en un año y medio entonces rivalizan entre ellos a ver quién gana las PASO , esa es la agenda de la política”, dijo el empresario en diálogo con TodoNoticias.

Constantini opinó de la economía: "La inflación es el síntoma de una mala política, principalmente en el manejo de las cuentas públicas del estado" (Crédito: Gustavo Gavotti)

Así, Constantini opinó de los diferentes posibles candidatos para las próximas elecciones y lanzó un claro mensaje: “Macri que se proscriba y prohíba. Macri podría ser un asesor fuera del ring, que no sea un presidenciable. No puede ser presidente, sería mucho más aséptico, no embarraría la interna, permitiría la renovación de Juntos por el Cambio y que pueda suscitar más esperanza en la Argentina. Él ya falló, no ha sido una persona que le ha dado jerarquía a su equipo en términos de ministros, no tuvo uno de Economía por ejemplo, la población lo ha dejado de votar, su imagen es claramente negativa, la comparación positiva negativa le da claramente negativa, sin embargo tiene peso en su partido, como Cristina”.

También analizó otro fuerte candidato de la oposición que suena para disputar el sillón de Rivadavia en 2023, el jefe de Gobierno porteño. “Larreta me parece más moderado y dialoguista, lo conozco más por la Ciudad. Lo veo más ejecutivo, no sé qué poder de convocatoria pueda tener. La política tiene que dar respuesta a la envergadura del problema que tenemos”, disparó el creador de Nordelta.

Al mismo tiempo, en la vereda de enfrente, el empresario criticó la idea de que el Presidente busque un segundo mandato luego de estos cuatro años: “ A mi juicio Alberto Fernández no tiene principios”.

El creador de Nordelta disparó contra las medidas económicas de los últimos años y resaltó la caída del peso argentino (REUTERS/Cristina Sille)

También bajó la posibilidad de que la vicepresidenta se presente como candidata. “Cristina Kirchner creo que es cero dialoguista, es confrontativa, que no le hace bien a la política, tiene peso, es inteligente, aguerrida, pero no le hace bien al país, los extremos no hacen bien. Una fuerza no puede sacar el país adelante, la otra le pone el palo en la rueda”, lanzó el economista de 75 años.

Por último, Constantini puso el ojo en uno de los hombres más nuevos en la política argentina: Javier Milei. “Me parece utópico, una persona que descarta toda la casta política. Hay que hacer un programa económico para la argentina, hay que tener sensibilidad social y tener políticas contenedoras”, sostuvo.

Por último, el empresario dio su visión sobre la economía y destacó lo que considera más importante para el desarrollo argentino: “ La inflación es el síntoma de una mala política, principalmente en el manejo de las cuentas públicas del estado. Vivimos una política hipócrita de la dirigencia a través de décadas . Debería haber un consenso político donde haya axiomas principales desde los cuales deberían concordar, si es que realmente piensan en la gente. La contracara de la inflación es la moneda, el peso vale 5 centavos, perdió el 99,5% de su valor, está deshecho. Tiene que haber un acuerdo político extra partidario. No podemos vivir en inflación estructuralmente a través de las décadas, produciendo fugas de capitales, falta de inversión, falta de acceso a la vivienda, caída de los sueldos”.





SEGUIR LEYENDO: