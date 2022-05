Elon Musk no se detiene: cuál es el nuevo proyecto que llevará adelante en Hollywood

Elon Musk, un emprendedor multifacético.

El multimillonario número uno en el mundo, Elon Musk, con un patrimonio estimado en USD 224.000 millones, está decidido a lanzarse a su nuevo negocio, un restaurante Tesla en la ciudad de Los Ángeles que estaría abierto las 24 horas del día.

El pasado 19 de mayo, la compañía de vehículos eléctricos presentó la documentación necesaria en Los Ángeles para fundar un nuevo restaurante en el que, además, contará con un autocine, dos pantallas de cine LED de 540 pulgadas, más de 200 asientos tanto en el interior como al aire libre y, por supuesto, 28 supercargadores para que pueda alimentar su batería el coche mientras se relaja.

El anuncio de Musk

El siguiente paso es esperar a que este nuevo negocio sea aprobado por la ciudad californiana. Según los informes, el diseño del restaurante será futurista, reemplazaría un puesto de Shakey’s Pizza, y será ideal para las familias de Los Ángeles.

“El registro de la marca comercial Tesla está destinado a cubrir las categorías de servicios de restaurante, servicios de restaurante emergente, servicios de restaurante de autoservicio y servicios de restaurante a domicilio”, afirma la marca.

El sueño de Musk parece que va a convertirse en realidad. Hace cuatro años, el fundador de Tesla puso la primera piedra al anunciar en Twitter su intención de poner un restaurante de patines y rock que también funcionaría como una estación de carga para vehículos eléctricos Tesla.

Sin duda, el ingenioso empresario cultiva un perfil muy alto, más allá de los desarrollos de sus empresas de vanguardia tecnológica. En el mundo del show business Musk ha producido un total de tres películas y otros tres documentales, demás de apariciones en series de público masivo, como The Big Bang Theory.

Musk, un innovador que también hace apuestas de riesgo en el cambiante mundo de los negocios.

La primera de ellas, la película de su hermana Tosca Musk, de título Puzzled, de 2001, una cinta que pasó sin pena ni gloria. Tras ello, en 2005 produjo Gracias por fumar, una cinta satírica que sigue a un magnate del tabaco y que, esta vez sí, contaba con rostros conocidos como Aaron Eckhart.

En el apartado documental, es destacable The rider and the storm, que financió y fue recogida en el festival de Tribeca, donde se sigue la vida de un trabajador del metal que compagina su pasión con el surf hasta que la supertormenta Sandy le cambia la vida.

Pero la mayor inversión de Musk en este sentido está por venir. Y es la futura película aún sin título que estará protagonizada por Tom Cruise y que tendrá parte de su rodaje en el espacio. Una cinta en la que Musk ha invertido una cantidad de dinero que no ha trascendido además de su vinculación con SpaceX para ofrecer el entorno en el que se podrán rodar las escenas y la asesoría técnica.

El desplome de las cotizaciones en Wall Street en 2022 le costó a Musk unos USD 50.000 millones de su fortuna personal

El 2022 es un año difícil para las empresas tecnológicas. En lo que va de 2020, con la inflación en récord de 40 años y temores de una recesión cada vez más patentes impactaron en las grandes fortunas de Wall Street, incluida la de Elon Musk.

Según números del Bloomberg Billionaires Index, una base de datos que sigue en tiempo real el valor de las más grandes fortunas del planeta, Elon Musk lleva perdidos USD 46.400 millones en lo que va del año. Tras esa caída, su fortuna asciende hoy al equivalente a USD 224.000 millones.

Una noticia alentadora se conoció este lunes, cuando Tesla restableció su producción semanal en su planta de Shanghái, China, a casi el 70% del nivel al que había operado antes del confinamiento de la ciudad por el COVID-19. Se espera que el fabricante de automóviles estadounidense, que añadió un segundo turno de trabajadores a mediados de la semana pasada, aumente aún más la producción esta semana, dijeron las personas, que declinaron ser nombradas al tratarse de un asunto privado.

La planta de Tesla en Shanghái volvió a operar el 70% de su producción la última semana

Llevar la producción a los niveles previos al confinamiento ha sido un desafío para Tesla en la planta de Shanghái, conocida como Gigafactory 3, en el contexto de actual confinamiento del centro económico chino que obligó a la fábrica a cerrar durante 22 días.

Aunque el gobierno de la ciudad de Shanghai ha dado a Tesla una ayuda importante para reabrir, la empresa luchó contra numerosos obstáculos, como la insuficiencia de trabajadores, así como problemas logísticos que han afectado al suministro de piezas, incluidos los haces de cables.

Esto le obligó a retrasar en muchas ocasiones los planes de reapertura o de aumento de la producción e incluso a detener la mayor parte de su producción en la planta en un momento dado.

Tras su reapertura el 19 de abril, la fábrica de Tesla produjo 10.757 vehículos a finales de abril, de los que vendió 1.512, según datos publicados por la Asociación China de Turismos. Esta cifra, comparada con los 65.814 coches vendidos en marzo, supuso el menor número de ventas desde abril de 2020, cuatro meses después de que la fábrica comenzara a entregar coches fabricados en China.

