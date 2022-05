La plana mayor de YPF celebrará los 100 años de la petrolera en Washington

El titular de YPF se reunió con el embajador de Estados Unidos en la Argentina

La Embajada argentina en Estados Unidos realizará este jueves en Washington la celebración del centenario de YPF en un evento con foco en las inversiones en petróleo y gas. Se trata de un encuentro que reunirá a funcionarios y a las principales empresas de hidrocarburos de Estados Unidos, al embajador Jorge Argüello, al presidente de YPF, Pablo González, y el director ejecutivo de la compañía, Sergio Affronti.

“El encuentro permitirá dialogar sobre inversiones en la industria, transición energética y energías renovables” , señaló un cable de la agencia Télam. La petrolera nacional cumplirá el 3 de junio próximo 100 años desde su creación.

Además de las autoridades locales, en el coctel de esta tarde habrá funcionarios del gobierno de EEUU y ejecutivos de alto nivel de las petroleras americanas que son socias de YPF. “Es un evento grande”, dijeron fuentes oficiales, sin mayores detalles.

González ratificó la semana pasada que el plan de inversiones de la compañía para este año podrá superar los USD 3.700 millones ya anunciados, en vista de la evolución positiva de las operaciones de la compañía. Ese día, el titular de YPF se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, en las oficinas de la empresa para analizar la situación energética local y global.

La semana pasada, la petrolera argentina anunció que obtuvo una ganancia neta de más de $26.000 millones y su producción creció un 16% en el primer trimestre de 2022. Durante el primer trimestre de este año, el EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) ajustado de la compañía alcanzó los $972 millones, un 27% más que el mismo período del año anterior, por lo que consolidó una ganancia neta de $26.417 millones frente a una pérdida de $2.247 millones del primer trimestre de 2021.

Jorge Arguello, embajador argentino en EEUU (Adrián Escandar)

Durante el primer trimestre del año invirtió USD 748 millones, más de un 50% respecto al mismo período de 2021. La producción total de hidrocarburos totalizó 506.000 barriles equivalentes por día, representando un incremento del 16% interanual y del 5% respecto al trimestre anterior. La producción de crudo creció 7% y la producción de gas se incrementó un 20% respecto al primer trimestre de 2021.

La actividad no convencional continuó siendo el principal eje de crecimiento de la compañía. La producción total de shale llegó a un nuevo récord: durante el primer trimestre del año se duplicó respecto al año 2021, representando actualmente un 38% de la producción total de la compañía. La producción de crudo no convencional mostró un crecimiento del 52% mientras que la producción de gas no convencional aumentó un 140% en relación con igual trimestre del año anterior.

Por el lado del segmento de downstream (las ventas domésticas de combustibles), en el primer trimestre del año resultaron un 6% por encima de los niveles prepandemia del primer trimestre de 2019. Los niveles de procesamiento en las refinerías crecieron un 3% respecto al año anterior, alcanzando en el primer trimestre una tasa de utilización del 86%, y una utilización del 90% en el mes de marzo.

Por último, en materia financiera, el flujo de caja libre fue positivo por octavo trimestre consecutivo en USD 391 millones, lo que permitió disminuir una vez más la deuda neta de la compañía en USD 359 millones, alcanzando un nivel de 5.912 millones de dólares.

Este jueves, en la Embajada Argentina en Estados Unidos se inaugurará la muestra de fotos “Una historia épica”, que reúne 42 retratos digitalizados de los 65 docentes que el presidente Domingo Faustino Sarmiento invitó desde Estados Unidos a la Argentina para que colaboraran en la construcción del sistema educativo de nuestro país. La muestra cuenta con el auspicio de YPF.

YPF auspicia una muestra en la Embajada argentina sobre las maestras estadounidenses que formaron a maestros argentinos

“Nuestro objetivo fue restaurar y poner en valor, a través de la digitalización, este patrimonio de fotografías históricas que muestra una etapa muy singular de nuestro país, poniéndolo al alcance de toda la comunidad que quiera conocerlo”, sostuvo el embajador Jorge Argüello. Y agregó: “Es también una forma de visibilizar un capítulo interesante de las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos, ya que Domingo Faustino Sarmiento fue embajador en este país, una experiencia que lo marcó y que influyó en sus políticas posteriores como presidente”.

Entre 1869 y 1898, 61 maestras y cuatro maestros de los Estados Unidos fueron contratados por el Gobierno para viajar a Argentina para establecer escuelas de formación de maestros en las regiones más remotas e inhóspitas del país. En muchos casos incluso tuvieron que ayudar a construir las escuelas ellos mismos, o defenderlas convirtiéndolas en fuertes cuando eran asediados por las sangrientas guerras que asolaban el país.

