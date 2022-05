Luego de que Elon Musk congeló la compra de Twitter, apareció el CEO de la empresa: qué dijo y por qué echó a dos altos ejecutivos

Parag Agrawal, actual CEO de Twitter

Parag Agrawal, actual CEO de Twitter, y quien liderará la compañía hasta que Elon Musk cierre el trato y se convierta en el próximo dueño, apareció en público pro priemra vez desde que se habla de la venta y explicó por medio de un hilo en su cuenta personal en la red qué piensa de la operación y por qué tomó la decisión de despedir a dos altos ejecutivos de la empresa.

Cómo lo detalló Infobae ayer, Kayvon Beykpour, un gerente general que lidera investigación, diseño e ingeniería en Twitter, se va junto al líder de productos, Bruce Falck.

Si bien la decisión puede entenderse como parte de los cambios, la noticia tomó mayor peso cuando horas más tarde se supo que Musk había puesto en suspenso la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, puso en suspenso temporalmente el acuerdo de compra de USD 44.000 millones por Twitter. (foto: Cadena Política)

“Han pasado muchas cosas en las últimas semanas. Me he centrado en la empresa y no he dicho mucho públicamente durante este tiempo, pero lo haré ahora”, comenzó la cadena de tuits de Agrawal. “Algunos han estado preguntado por qué CEO ‘pato rengo’ decidiría hacer estos cambios en los equipos de liderazgo, si de todas formas nos están comprando”, continuó. “Pato rengo” es un concepto que se usa para definir a alguien en un cargo electivo, como el presidente de EEUU (aunque también se utiliza para ejecutivos) a los que se le acerca la fecha de dejarlo y que, en general, ya tiene sucesor.

La explicación del directivo es simple: si bien cree que el trato con Musk se cerrará, debe prepararse para cualquier escenario posible y prevalecer el bienestar de la empresa. “Nuestro trabajo es es construir un Twitter más fuerte todos los días”, escribió.

Previo a que Angrawal saliera a dar explicaciones, Beykpour dijo que no esperaba irse de Twitter de esa forma y que no se había tratado de una decisión personal. Por su parte Falck, contó que fue empresa y remarcó que tanto él como su equipo habían logrado los resultados esperados, contradiciendo una de las justificaciones que dio de su ex jefe.

El CEO dijo que la empresa no pudo alcanzar los objetivos de crecimiento de usuarios e ingresos para mantener la confianza de que alcanzaría las metas que habían trazado en 2020. La compañía tenía como objetivo obtener 7.500 millones de dólares de ingresos anuales y 315 millones de usuarios diarios para finales de 2023, pero retiró esas cifras en su reciente informe de resultados.

Sumado a ello, la dirección de la empresa anunció ayer que congelaría las contrataciones por esta semana y que sólo adquiriría personal en cargos esenciales para el negocio.

El anuncio que hizo Elon Musk en su propia cuenta de Twitter

“Nadie en Twitter está trabajando solo para mantener las luces encendidas -continuó Agrawal en su cadena de tuits-, independientemente del dueño futuro, aquí estamos mejorando Twitter como producto y negocio para clientes, socios, accionistas y todos ustedes”.

En uno de los mensajes, el actual CEO hace la pregunta por su futuro. Sin dar demasiados indicios de si seguirá o no, se limita a decir que hasta que él siga al mando de Twitter, tomará decisiones según sea necesario y que el acuerdo de venta no será una excusa para dejar de hacer cosas .

