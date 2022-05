Tras la adquisición de Musk, Twitter anunció la salida de dos altos ejecutivos y congeló nuevas contrataciones

Elon Musk se prepara para convertirse en el nuevo dueño de la plataforma global de mensajería (REUTERS/Dado Ruvic)

Twitter confirmó este jueves la salida de dos altos ejecutivos y que se han detenido la mayoría de contrataciones, mientras Elon Musk se prepara para convertirse en el nuevo dueño de la plataforma global de mensajería.

Kayvon Beykpour, un gerente general que lidera la investigación, el diseño y la ingeniería en Twitter, se va junto al líder de productos Bruce Falck, dijo un portavoz de Twitter a la AFP.

Beykpour, no obstante, dijo que fue despedido de la empresa. “La verdad es que así no es como imaginé dejar Twitter, y no fue mi decisión”, dijo en un tuit Beykpour, quien estaba en licencia de paternidad al recibir la noticia.

Agregó que el jefe de Twitter, Parag Agrawal, le pidió irse argumentando que “quiere llevar al equipo en una dirección diferente”.

“Aclaro que yo también fui despedido por (Parag)”, tuiteó Falck.

El futuro de Agrawal también estaría en duda tras la audaz oferta pública de adquisición de Musk.

El jefe de Twitter, Parag Agrawal

En su comunicación al personal, Agrawal dijo que Twitter no fue capaz de alcanzar los hitos de crecimiento de usuarios e ingresos para mantener la confianza de que podría alcanzar los agresivos objetivos de crecimiento que fijó en 2020.

La empresa tenía como objetivo obtener 7.500 millones de dólares de ingresos anuales y 315 millones de usuarios diarios para finales de 2023, pero retiró esos objetivos en su reciente informe de resultados.

Falck agradeció a su equipo en un hilo de tuits y actualizó su biografía para decir “desempleado”. Según afirmó, “pudimos lograr los resultados que obtuvimos gracias a su duro trabajo - los ingresos trimestrales no mienten. Búsquenlo en Google”.

La plataforma confirmó asimismo que congeló nuevas contrataciones desde esta semana y que solo está incorporando cargos esenciales para el negocio.

Las decisiones tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk el mes pasado, por la suma de 44.000 millones de dólares, aunque aún necesita ser aprobada por los accionistas y reguladores.

Se espera que la adquisición se cierre a finales de 2022 y que Musk ejerza como jefe al menos por un tiempo.

Uno los cambios de dirección que se espera con Musk es que las prohibiciones permanentes sean mínimas, pues las califica como una decisión “moralmente mala” que socava la confianza en Twitter como una plaza pública en línea donde todos pueden ser escuchados.

Una de las cuentas sobre las que levantaría la prohibición es la del ex presidente Donald Trump, suspendida tras el asalto del Capitolio en enero de 2021, según dijo Musk al Financial Times.

(Con información de AFP y Reuters)

