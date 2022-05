Cómo es y por qué aún no se vendió la espectacular mansión más costosa de Dubai

De estilo vanguardista ubicada en una isla artificial que se le ganó al mar por la mano del hombre

En los últimos 20 años, la excéntrica Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, siempre aporta novedades en materia de avances arquitectónicos. Allí, hace tiempo que está a la venta la casa más costosa del país y aún no se puede vender.

El propietario la edificó desde cero y es de ultra lujo. Se cuidó y se maximizó hasta el más mínimo detalle en cada junta de cada pieza de mármol en la que fue construida. Se llama One 100, tiene 1.300 metros cuadrados y un valor de venta de 27,5 millones de dólares.

La selecta propiedad está distribuida en tres pisos que se elevan sobre el suelo de una de las zonas más cotizadas de The Palm Jumeirah. Localizada sobre el área costera es, junto con las otras “Palmas”, una de las islas artificiales más grandes creadas por el hombre. Está construida con la forma de un árbol de palmera datilera en tres partes: un tronco, una corona con 17 frondas y una isla circundante creciente que formará un rompe olas. Además, la propiedad cuenta con los privilegios de tener acceso privado a la playa y vistas excepcionales.

Mármol, aluminio y porcelanatos son parte de los revestimientos de primera calidad con la que se terminaron el comedor y los distintos ambientes

Dentro de esta obra maestra de la arquitectura de lujo que está en venta desde hace más de un año esperan al nuevo dueño cinco suites, una de ellas es la master suite, y ocho ostentosos baños adornados con mármoles italianos.

Según fuentes del mercado de este país de Asia, se trata de una mansión ideal para una familia que pueda disfrutar de su estadía vacacional en la zona o para algún empresario que pueda residir en forma permanente o en determinadas partes del año.

La máster suite de ultra lujo y similar a la de un hotel de jerarquía

No pudo venderse hasta el momento, aunque hubo varias ofertas. Ocurre que ninguno de los candidatos no llegó a cubrir el monto total de lo que solicita el dueño que ante semejante obra no resigna ni disminuye porcentaje alguno para aceptar propuesta y comercializarla. Se apuesta a obtener todo el dinero por la que fue valuada porque entienden que es una propiedad para nada común en la zona y a estrenar.

No falta detalle en esta propiedad que cuenta con tres bares, una barra de vodka surtida con algunas de las marcas más premium del mercado y una bodega de champán y vino.

Los baños y el jacuzzi son protagonistas principales de la vivienda más cara de Dubái

Buena altura de piso a techo

La mansión tiene una enorme sala de estar de doble altura y su gimnasio de última generación está ubicado en la última planta. Además, sus paredes están adornadas con algunas obras de arte únicas del artista francés Richard Orlinsky, el escultor finlandés Eero Arnio y tiene piezas de arte de Fidia Falaschetti.

Los ambientes tienen más de 3,50 metros de altura de piso a techo y grandes aberturas.

La altura de todos los ambientes siempre supera los 3,50 metros de piso a techo con grandes aberturas

Cuenta con tres cocinas gourmet, una de ellas profesional, como la de los mejores restaurantes. Disponen de electrodomésticos de alta gama y muebles escondidos en armarios que aportan mucho espacio de guardado.

Todos los muebles son de primera calidad. Cuenta con algunos diseños hechos a medida de Bentley y Fendi y elementos decorativos de Louis Vuitton y Hermes traídos por el propietario de la vivienda desde distintos rincones del mundo..

Con pantallas de cine de última generación

La propiedad es de carácter inteligente y está equipada con el sistema de tecnología por voz para el hogar más avanzado de los Emiratos Árabes Unidos con un software personalizado. Así, las luces, las persianas y el área de entretenimiento se controlan con fáciles ordenes desde iPads de última generación instalados en la casa

Para el ocio y diversión cuenta con dos salas de cine interiores con pantalla IMAX, proyector 4k y sistemas de última generación (por lo cual no es necesario ir al cine para ver los últimos estrenos) y un teatro emergente hidráulico al aire libre, así como una gran pantalla de televisión ubicada en la azotea junto a un jacuzzi de vidrio.

Con piscina Infinity que da hacia el Océano Índico

La zona exterior no se descuidó y llama la atención su piscina, con solárium y la piscina infinity con modernos azulejos de vidrio desde la que se pueden disfrutar de las mejores vistas de la ciudad y de la inmensidad del mar del Océano Índico.

