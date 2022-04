El dólar libre volvió a bajar y borró el salto que había registrado en en inicio de la semana

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/MARCELO SAYÃO

Luego de un alcanzar un pico de $212,50 el miércoles, el dólar libre volvió a caer hoy y perdió $2,50 hasta los $204 mientras que el Contado con Liquidación operó estable a $211,13 y el MEP retrocedió $4,6 hasta los $203,49. De esta manera, continúa la merma del valor de los billetes alternativos, que vienen de caer el miércoles de la mano de una intervención del Banco Central en el mercado mayorista.

El mercado muestra altibajos por las renovadas intrigas de los inversores frente a un complejo panorama económico y político local. No obstante, el economista Gustavo Ber dijo que “el apetito por riesgo global actúa como el principal driver a corto plazo, desplazando a un segundo plano a los ruidos políticos y económicos”.

Por otra parte, fuentes del mercado afirmaron que operadores cercanos al oficialismo habrían intervenido en el circuito informal para descomprimir las recientes presiones sobre la moneda.

“El movimiento alcista del dólar comenzó por los dólares financieros y en el mercado del blue los precios se convalidaban. Hoy los dólares financieros han terminado su estabilidad o su baja registrada durante los primeros meses del año. Lo que no quiere decir que tengan que subir al ritmo que subieron la semana pasada, que fue mucho. La tendencia alcista volvió a retomarse pero probablemente no sea a un ritmo del 10% semanal, que fue algo un poco abrupto. Si bien no extrañaba la suba de las últimas jornadas sí lo hacía la magnitud, aunque ahora se corrigió un poco”, dijo a Infobae el operador financiero Christian Buteler.

La baja del dólar se da en un circuito que registró “bocanadas de liquidez” ante divisas provenientes del sector exportador, comentaron operadores.

Cabe recordar que el blue registró ayer su primera baja, después de diez jornadas, al descender $6 y recuperó parte del avance de $9,50 que tuvo en los dos primeros días de la semana. Así la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista descendió nuevamente por debajo del 80%.

En tanto, el precio máximo del dólar libre en el año se registró en enero cuando llegó a los $223 y todavía registra en abril un alza de $6,50 tras finalizar marzo en 200 pesos.

Asimismo, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $120,29, con una suba de dieciséis centavos en relación a la víspera, mientras que en el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense finalizó en $115,18 por unidad, catorce centavos arriba del cierre de ayer. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $156,37 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $198,47.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria terminó su participación de hoy con un saldo neutro en el mercado de cambios. El volumen operado en el segmento de contado fue de USD 236,188 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por USD 43,06 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron USD 1.014 millones.

“Con solo una rueda por delante para finalizar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de noventa y cinco centavos, un dato que sugiere que la corrección final de este período no podrá alcanzar la suba total de la semana anterior. En una jornada con moderado volumen negociado y aún con la presión habitual de la finalización del mes, la autoridad monetaria pudo terminar su intervención diaria con un saldo neutro, sin pérdidas de reservas y manteniendo el acumulado de abril en poco más de USD 160 millones”, destacó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

La mayoría de los bancos permanecían cerrados este jueves por una huelga en reclamo de un incremento salarial, tras una propuesta empresarial que el sindicato del sector considera insuficiente para compensar la alta inflación que sufre el país.

“Ante una propuesta inadmisible realizada por la patronal en la audiencia paritaria, las cámaras bancarias siguen sin oír a los trabajadores y trabajadoras, y ante esta provocación nuestra respuesta es ratificar el paro nacional”, dijo el sindicato La Bancaria.

Según Reuters, los operadores de la city coincidieron en que la medida afectaba al mercado financiero con una notoria baja de volúmenes, aunque se realizaban algunas negociaciones aisladas e impostergables.

