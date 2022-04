Uno de los unicornios más jóvenes capacitará gratis a argentinos sin experiencia tech: a qué sueldos se podrá acceder

Gastón Taratuta

Aleph es uno de los unicornios más jóvenes de Argentina. El año pasado, este holding de publicidad digital que fundó y dirige el argentino Gastón Taratuta, alcanzó un valor de mercado de USD 2.000 millones luego de vender una parte de sus acciones a un fondo de inversión de Silicon Valley.

Se trata de una suerte de embajador global de grandes compañías, plataformas y redes sociales, como Facebook, Twitter, Twich, Warner Music, EA Games, Snapchat y Spotify, entre muchas otras, a las que representa comercialmente en mercados emergentes. Y no para de crecer: compró recientemente empresas en Oriente y África, acaba de presentar los papeles para hacer un IPO y comenzar a cotizar en Wall Street y lanzó un ambicioso programa educativo con el que certificará a 50.000 jóvenes en los 90 países en los que tiene presencia.

Digital Ad Degree es un programa global, gratuito y online, para generar oferta de profesionales en un sector de alta demanda laboral: los primeros 500 surgirán de la Argentina, serán presentados a miles de agencias que buscan talento y podrán acceder a ingresos mensuales estimados de entre 15 y 25 dólares la hora –para un trabajo full time con empresas del exterior– o, si es para compañías argentinas en el país, entre $150.000 hasta 400.000 por mes.

“Imprimir moneda para generar una fábrica de pobres no es el camino: el camino que no se devalúa es la educación”, dijo Taratuta en diálogo con Infobae.

“Nos pone muy contentos lanzar este programa global y que comience por Argentina. La iniciativa está centrada en publicidad digital en las grandes plataformas digitales globales, como TikTok, Linkedin, Snapchat, Twitter y Spotify, entre otras, que son partners de Aleph a nivel global. En 3 meses podrán certificarse en cada una de las plataformas con las que trabajamos. Luego vamos a contactarlos con nuestra base de datos de anunciantes de todo el mundo para, por ejemplo, gestionar y administrar campañas a distancia. Alguien en Córdoba o Rosario, desde su computadora y trabajando de otra cosa, puede hacer este curso”, detalló Taratura desde Miami.

El programa Incluye sesiones en vivo, clases magistrales con expertos y un sistema de aprendizaje cooperativo, con coaches que moderan grupos de estudio, y un algoritmo que hace match entre los estudiantes para que se apoyen unos a otros en el aprendizaje con el objetivo de “aprender a aprender” en una industria en constante cambio.

La web para inscribirse al Digital Ad Degree

Los interesados deberán inscribirse en la plataforma Digital Ad Expert y luego serán evaluados virtualmente sobre contenidos que brinda el mismo sistema. No hace falta saber de tecnología, sólo tener secundario completo, ser mayores de 18 años y tener una PC con internet. “Primero aplicás. Te damos para estudiar, rendís sobre esos contenidos y eso nos sirve para seleccionar”, aseguró el CEO de Aleph. La empresa hizo un piloto comunicado por canales informales y ahora viene la próxima camada: el 26 de mayo cierra la posibilidad de aplicar y se arranca a cursar el 31 de mayo.

— ¿Cómo está Aleph?

— La empresa está muy bien y acompañando el crecimiento de la publicidad digital. En el último cuatrimestre, por ejemplo, procesamos 5.000 campañas para Twitter, en 74 mercados y en 40 monedas diferentes. Nuestro negocio es resolver la logística de venta y facturación a las grandes empresas digitales. La industria del marketing digital superó los 455 mil millones de dólares a nivel global. En el primer semestre del 2021, sólo en LinkedIn, las búsquedas laborales en puestos de marketing aumentaron un 63%. Vemos una gran transferencia del PBI del mundo offline al online: el 15% del PBI de EEUU ya es digital y en los países donde operamos nosotros sólo es de entre 3 y 4%. Hay muchísimo para crecer y este negocio va a necesitar mucha gente. Los especialistas en todo el mundo señalan la falta de personas capacitadas en este mercado, y es un problema que surge a partir de la brecha que hay entre lo rápido que acelera la industria y la capacidad de adaptación de las instituciones educativas tradicionales.

— Desde Aleph trabajan mucho con Twitter, ¿qué creen que pasará en la compañía luego de la compra por parte de Elon Musk?

— Es interesante lo que está pasando con Twitter, la velocidad con la que se dio todo. Creo que habrá menos presión y que podrán ser más creativos a la hora de crecer. Twitter tiene un propósito claro y eso creo que no va a cambiar, sea quien sea el dueño. Esa idea de la plaza abierta y libre creo que seguirá, y quizás se profundice.

— ¿Cómo ve a la Argentina?

— Acabo de estar en el país y hablé con mucha gente. Mi visión es pesimista. Estuve hablando en distintas universidades y estoy preocupado por los jóvenes. Obvio que también por los grandes, los abuelos... pero lo de los chicos es complejo. El país no tiene seguridad, ni jurídica ni personal, y no hay oportunidades. Lo peor que nos puede pasar es que el talento migre porque no ve futuro. No es un tema de gobiernos, es un tema social. No veo bien al país. Si miramos lo económico, hay una moneda que no es fuerte, y eso es un gran problema. Educación, salud y desarrollo e innovación son cosas que no se deberían tocar nunca, más allá de quien gobierne. No logramos salir de la inflación y no atraemos inversores. No hacemos negocios con el Estado desde Aleph… y es algo que me pone contento. A nivel empresa nos fallaron todos, pero seguimos invirtiendo: tenemos 180 empleados en el país. Acá lo que importa es renovar la esperanza, es central.

