Después de los anuncios, Guzmán llega a Washington con una agenda centrada en el FMI

Martín Guzmán

A último momento, el ministro de Economía Martín Guzmán demoró un día su llegada a la capital de EEUU. Después de un fin de semana de trabajo en Chapadmalal con su equipo, realizó los anuncios de ayer y tomó el avión.

Como destacó Infobae el lunes por la tarde, el presidente Alberto Fernández anunció junto al titular del Palacio de Hacienda la implementación de bonos para reforzar los ingresos de los jubilados, monotributistas y trabajadores en negro frente a la inflación. Guzmán buscará pagarlos con “la renta inesperada” que generó la suba de precios internacionales.

Para los tributaristas es una medida poco seria. Esas y otras repercusiones sobre el anuncio, y seguramente el enojo de algunos sectores, como el campo, las escuchará el ministro desde lejos, en Washington, ciudad a la que llegará hoy con una agenda que estará centrada en el FMI, aunque contará también con otras actividades. Habrá varios encuentros formales con el Fondo, los que corresponden a la asamblea de primavera que organiza el organismo por estos días a la par del Banco Mundial, y otras reuniones técnicas, muchas de ellas en la embajada local, en el siempre coqueto Dupont Circle.

La conferencia de Alberto Fernandez y Martin Guzman ayer en Casa Rosada (Nicolás Stulberg)

Allí seguramente volverá a ver a Luis Cubeddu y Julie Kozack, los funcionarios del FMI que siguen el caso argentino. El ministro estará acompañado por Raúl Rigo (Hacienda), Fernando Morra (Política Económica), Ramiro Tosi (Financiamiento), Melina Mallamace (jefa de Gabinete), Maia Colodenco (Unidad de Asuntos Internacionales), entre otros funcionarios. Hasta el momento no está confirmada una reunión bilateral con Kristalina Georgieva, más allá de los encuentros formales en los que se cruzarán en el edificio del Fondo, en la calle 19.

El miércoles tendrá lugar la reunión de ministros de finanzas del G20 y el jueves pasaría por la US Chambers of Commerce, en la señorial sede frente a la Plaza Lafayette, a metros de la Casa Blanca. Por la tarde estará presente en la celebración del Malbec Day en la Embajada. También tuvo invitaciones del Atlantic Council y del Council de las Américas.

Kristalina Georgieva y Martin Guzmán

Finalmente, Miguel Pesce, presidente del Banco Central, asistirá de manera virtual. Viajan Jorge Carreras, vicepresidente segundo; Germán Feldman, subgerente general de Investigaciones Económicas; y Norberto Pagani, Gerente de Relaciones y Acuerdos Internacionales y también tendrán reuniones técnicas con el FMI.

También asistirá, más avanzada la semana, Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, con foco en financiamiento externo y reuniones en el Banco Mundial y el BID, entre otras. En su primer rol “tendrá agenda con la Casa Blanca”, según fuentes oficiales. Ahí podría verse con Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Joe Biden; con su segundo, Daleep Singh, o con el director del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, Juan González. Todo a confirmarse aún.

Jorge Capitanich, gobernador del Chaco, también dirá presente en DC y será parte de un evento del Banco Mundial.

EEUU y Argentina

“Todo fluirá, este viaje funciona solo”, aseguran en el gobierno. Con el acuerdo cerrado, creen que la tensión con el FMI podría venir en posteriores revisiones, en las que seguramente habrá que ajustar metas. Para eso falta, hay muchas cosas antes, en el frente local -la inflación y las propias internas- y en el externo, sobre todo el impacto económico de la guerra.

En ese contexto, y a pesar de la opinión de algunos analistas, en el gobierno están convencidos de que la relación con el gobierno de Biden es “excelente” y destacan la votación conjunta en la ONU contra Rusia y la suspensión en el Consejo de Derechos Humanos, que preside Argentina.

Joe Biden y Alberto Fernández

En esta capital sobrevuela la versión mediática de que EEUU buscará expulsar a Rusia del G20, algo que el país no acompañaría. “No podemos dinamitar el G20, no nos conviene”, aseguran en la Rosada y recuerdan que Fernández ya confirmó su presencia en la cumbre del G20 de este año, en Indonesia, a la que también irá Vladimir Putin. ¿Llegará el ministro de finanzas ruso por estas horas a DC a las reuniones con sus pares? ¿Se conectará de manera virtual? No está claro aún, pero los países del G7 podrían boicotear su presencia, de la forma que sea.

Estados Unidos recibe a Guzmán en medio de un escenario impensado, un mundo que generaciones de americanos no conocieron. El país pasa por la mayor escalada de los precios de los últimos 40 años, con el pan que aumentó 7% y la carne el 11 por ciento. Ni a 9.000 kilómetros de Argentina el ministro podrá olvidarse de la inflación.

