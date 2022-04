La panadería del pueblo: la explicación viral de Tomás Bulat sobre quién es el responsable de la inflación en la Argentina

Tomás Bulat explica quiénes causan la inflación

La inflación es un tópico que hace años está en boca de todos los argentinos porque se trata de una de las peores consecuencias de los desajustes de la economía que sufren los ciudadanos a diario cuando van al supermercado. Este año la suba de precios viene acelerándose al punto que en febrero alcanzó el 4,7% según el Indec y acumuló en los últimos 12 meses una suba de 52,3%. En ese contexto, en las últimas horas comenzó a viralizarse en las redes sociales un video de hace ocho años en el que el economista Tomás Bulat explicaba quién era el principal responsable de la inflación en el país. La respuesta del experto fue concreta: “ La causa de la inflación es el Gobierno, que es el principal responsable de emitir dinero ”, aseguró.

Bulat, fallecido en 2015, explicaba cómo llegar a esa conclusión con un ejemplo sencillo: “Supónganse que me invitan a un asado y yo voy a comer el asado a un pueblito en un campo y me llaman justo antes de llegar y me dicen ´mirá, nos olvidamos el pan. Andá a comprar el pan´. Entonces llego al pueblo y hay una sola panadería. El kilo de pan sale 30 mangos. Es una barbaridad digo yo. ´30 o nada´ me dicen”, comenzó relatando.

“A la semana siguiente me invitan a otro campo y me llaman de nuevo: ´Andá a comprar un pan´. Voy al pueblo y averiguo y como hay cinco panaderías, tengo opción. Y al final lo termino comprando a 23 pesos”, añadió.”

“La causa de la inflación es el Gobierno, que es el principal responsable de emitir dinero. Punto” (Tomás Bulat)

“¿Cuáles la diferencia en la estructura de precios? Cuando hay una sola panadería el precio está 30 y el otro está 23. Esa es la estructura del precio. Yo voy seis meses después. ¿Por qué tendría que variar esto? ¿Por qué el de $30 tendría que haberlo subido a $35? No hay ninguna razón. Excepto que haya inflación. Es decir que te suba el precio de la harina, que te suba el precio del pan, que te suba el precio del alquiler, que te suba todo”, amplió.

Y remató: “Entonces cuando yo voy al pueblo, lo que antes valía $30 ahora vale $35. Pero en el pueblo donde hay cinco panaderías, que valía $23 ahora vale $25. Es decir, a todos les sube porque la inflación es eso. La inflación no es un fenómeno de estructura. Siempre va a estar más caro el pan donde está el pueblito de una sola panadería que donde hay 5. Pero eso no es la variación, no explica la estructura. La inflación no explica la variación.”

El ejemplo concluye con un punto de gran actualidad: “La gente te habla de los mercados oligopólicos. Pero vos ves la inflación: sube la carne. ¿Cuántas carnicerías hay? ¿Cuántas verdulerías hay? ¿Y el precio de la lechuga sube o no sube? Hay que diferenciar esto. La causa de la inflación es el Gobierno, que es el principal responsable de emitir dinero. Punto”.

Cabe destacar que Bulat, quien falleció en un accidente en 2015, fue durante muchos tiempo uno de los principales difusores de estas ideas para dar cuenta de los motivos detrás de la inflación, a la vez que a través de su trayectoria en los medios se destacó por poner explicaciones accesibles a cuestiones complejas de la economía.

En otro video que se viralizó meses atrás, Bulat había explicado que el problema inflacionario en la Argentina tiene como uno de sus síntomas más claros la falta de confianza en la moneda propia. Con particular simpleza, en una entrevista de 2012 había explicado que una moneda tiene tres cualidades que en el caso del peso argentino se perdieron con los años de inflación.

“Para ser considerada moneda tiene que cumplir con tres características”, comenzó el economista en una entrevista con Alejandro Fantino en su programa Animales Sueltos. “Primero, que sirva cómo moneda de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te doy $100 y vos me das algún bien. Segundo, referencia de valor. Esto quiere decir que puedo comparar el precio de todas las cosas con la misma moneda. Y en tercer lugar, cómo método de ahorro”, enumeró Bulat.

Si bien aseguró que el peso sigue siendo moneda de cambio, para las otras dos características planteó dudas. “¿Cómo referencia de valor? Parte sí y parte no, porque si yo te pido el precio de un departamento en qué me lo decís?”, le preguntó a Fantino. “En dólares”, retrucó el conductor. “Entonces ya no es para todo”, continuó el economista.

“Tercero, ¿ahorrás en esto?”, cuestionó Bulat. Ante la negativa de Fantino, Bulat entonces concluyó: “Entonces no tenemos dinero, porque no cumple los tres requisitos”. Inmediatamente tomó un billete de dólar y le preguntó a su contraparte: “Este (refiriéndose al dólar), ¿lo usas para comprar y vender afuera? ¿Te sirve cómo unidad de valor? ¿Y para ahorrar?”, se pregunta el economista. Y luego cierra: “Entonces el dólar sí es una moneda real”.

SEGUIR LEYENDO: