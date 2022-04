El Banco Central compró USD 25 millones y quedó en equilibrio por sus intervenciones en el mercado en lo que va del año

El BCRA necesita incrementar las reservas netas.

A pesar del escaso volumen operado en el segmento de contado (spot), por unos USD 173,2 millones, el Banco Central finalizó su intervención con saldo a favor. “El BCRA compró más de USD 25 millones y quedó casi neutro el acumulado anual”, indicó a Infobae una fuente del mercado.

Por sus intervenciones cambiarias, la entidad monetaria sostiene ahora un saldo comprador de USD 35 millones en abril, con lo que redujo el saldo negativo de 2022 a unos USD 13 millones, a las puertas del mayor ingreso de divisas por exportaciones del agro, que se concentran en el segundo trimestre.

Hay que recordar que el primer bimestre fue negativo en cuanto a intervenciones del BCRA en la plaza mayorista por unos USD 323 millones, resultado que se redujo con las compras netas por USD 275 millones en marzo y el saldo positivo del inicio de abril.

Las reservas internacionales crecieron USD 15 millones el martes y finalizaron en 43.141 millones de dólares. Los activos se vieron beneficiadas con el arribo el 25 de marzo de unos USD 9.700 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) tras el acuerdo con el FMI, lo que ayudó a alejar parcialmente recientes presiones cambiarias.

Tras el abono de vencimientos con el propio organismo las reservas brutas del Banco Central se robustecieron en más de USD 6.000 millones, otra vez por encima de los USD 43.000 millones de dólares.

“Da la sensación de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional logró evitar un escenario disruptivo, si bien esto no es ninguna maravilla, ni la panacea, porque Argentina no va a encontrar ningún tipo de reformas con el acuerdo, sino que es simplemente un puente. Esto es lo que hoy están ‘priceando’ (trasladando a precios) los bonos en dólares, que ya miran un escenario de reestructuración de deuda hacia 2024/25″, explicó Pedro Siaba Serrate, Head of Research de Portfolio Personal Inversiones.

La dinámica de las reservas netas constituye uno de los “Criterios de Desempeño” del acuerdo con el FMI y según el entendimiento, en 2022 deben aumentar en unos 5.800 millones de dólares. En el cálculo deben excluirse las “líneas swap”, los seguros de depósitos, los encajes de los depósitos en dólares y “otros pasivos externos”.

Es decir que excluidos préstamos y depósitos, las reservas netas del Banco Central hoy son integradas casi exclusivamente por las tenencias de oro, y es en este sentido que sea trascendente la compra de divisas que efectúa la entidad monetaria en el mercado mayorista, porque suman a este concepto.

El acuerdo con el FMI incluye el compromiso de incrementar las reservas netas en unos USD 5.800 millones este año

Según un informe de EcoGo Consultores, unos USD 4.100 millones de las reservas netas deberán sumarse en la primera mitad del año y el resto, USD 1.700 millones, en la segunda mitad, cuando el saldo comercial suele bajar dada la estacionalidad de la liquidación del agro.

“El acuerdo con el FMI ya está en vigencia, y la Argentina recibió el primer desembolso de 9,7 mil millones de dólares, que le permitió oxigenar las reservas del BCRA tras hacer frente al vencimiento de 2,7 mil millones con el mismo organismo. Sin embargo, el impacto sobre las variables financieras ha sido marginal, por lo que el Gobierno no ha podido eclipsar la principal fuente de preocupaciones, una inflación que se acelera, marcando una variación del IPC de 4,7% en febrero y un estimado por encima de 5% para marzo”, puntualizó Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“La inflación no es una meta auditable por el FMI, pero un guarismo que apunta al 60% anual tiende a socavar la política monetaria y cambiaria del Banco Central, complicando el objetivo de reducir la brecha cambiaria y de lograr una liquidación fluida de granos en el momento de la cosecha”, consideró Vasconcelos.

