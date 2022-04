Dólar hoy: la cotización libre sigue sin reacción en sus precios mínimos en cuatro meses

El oficialismo impulsa un proyecto de ley de blanqueo.

El dólar libre es ofrecido sin variantes este miércoles, a $196 para la venta en el reducido mercado informal. La divisa de EEUU resta doce pesos o 5,8% en el transcurso de 2022, frente a una inflación que supera el 12%, según cálculos de analistas privados.

El dólar mayorista se acomoda en los 111,90 pesos, unos 20 centavos arriba del cierre anterior. La brecha cambiaria alcanza el 75,2% respecto del dólar libre, un rango de precios mínimo desde el 23 de junio del año pasado (73,8%).

Por sus intervenciones cambiarias, la entidad monetaria sostiene ahora un saldo comprador de USD 9,5 millones en abril, mientras que conserva un saldo negativo por unos USD 38 millones en lo que va de 2022.

Las reservas internacionales crecieron USD 15 millones el martes y finalizaron en 43.141 millones de dólares.

Las reservas de la autoridad monetaria se vieron beneficiadas con el arribo de algo más de USD 6.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) tras el acuerdo con el FMI, lo que ayudó a alejar parcialmente recientes presiones cambiarias.

“El crawling peg arrancó abril sin respiro devaluando a una Tasa Nominal Anual cercana al 45% en un contexto donde el BCRA no logra acumular reservas. En este marco, los bonos dólar linked mejoran su performance y avanzan a un ritmo más veloz. De este modo, apuntamos a que cierta aceleración en la devaluación generará aún más presión en el IPC por el pass through”, analizó Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

“Seguimos apuntando a los bonos CER como los títulos de mayor cobertura de cara a la coyuntura macroeconómica actual y con mejores perspectivas hacia adelante. Recordemos que el índice CER con la inflación de febrero viene ajustando a una tasa efectiva superior al 70%, y podría acelerarse aún más el próximo mes con el dato de marzo, donde la inflación se proyecta en torno al 5,5%. Como posicionarse dentro de la curva dependerá de la aversión al riesgo del inversor, donde recomendamos diversificación entre activos como LECER largas, TX24 y DICP”, añadió Lucas Yatche.

El Frente de Todos impulsa un proyecto de ley para gravar la posesión de dólares fuera del sistema financiero local

Este miércoles será debatido en un plenario de Comisiones de la Cámara Alta, el proyecto de ley que propone crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI con dinero en el exterior, presentado con la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todos.

Además se discutirá la modificación de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y variar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

El proyecto que crea el Fondo para cancelar la deuda con el FMI establece que sea constituido en dólares estadounidenses, y con una vigencia hasta la cancelación total de la deuda, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a ese fin. Dicho Fondo sería administrado y gestionado por el Ministerio de Economía.

Los alcanzados por esta carga deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares. Pasado los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35 por ciento.

SEGUIR LEYENDO: