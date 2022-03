Pablo González, de YPF: “La Argentina podría producir más, pero tiene un cuello de botella en el transporte de gas y de petróleo”

Pablo González, presidente de YPF

“Nuestro el país tiene un un problema de transporte. Podría producir más pero tiene un cuello de botella, tanto en el transporte de gas como de petróleo”, señaló Pablo González, presidente de YPF en el programa Rayos X de Radio 10.

El directivo recordó que la Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo en Vaca Muerta. “Los dos gasoductos que evacuan gas a la provincia de Buenos Aires están saturados por más que nuestro país produzca más no podría transportarlo en un escenario donde en el mundo se demanda energía y gas”, destacó.

El año pasado nosotros logramos frenar el declino de la producción e incrementar la producción y bajar la deuda

González remarcó que la guerra en Ucraniua que potenció hacia arriba los precios de los commodities. “Este gasoducto se tendría que haber empezado a construir en 2017. El mejor equipo de los últimos 50 años no previó esto”, agregó.

Luego, repasó que YPF en el año de la pandemia perdió USD 1.000 millones y venía de un declino de producción muy sostenido de petróleo y gas, del 20% en cinco años acumulado. “Esto se produce por una decisión política de propiciar el crecimiento de otras compañías de hidrocarburos en detrimento de YPF, como consecuencias de decisiones administrativas que tomó el Gobierno anterior”, dijo.

El gasoductos Néstor Kirchner permitirá demandar menos importación de gas

Y destacó la actual situación de la compañía. “El año pasado nosotros logramos frenar el declino de la producción e incrementar la producción y bajar la deuda. El panorama es bueno a futuro pero es crítico al presente porque hay una crisis energética en todo el mundo. Y nuestro el país tiene un problema de transporte”, indicó González.

Con respecto al gasoducto que está en etapa inicial, el presidente de YPF detalló que el año que viene se va a terminar el primer tramo que va de Tratayén (Neuquén) hasta Saliqueló y ahí se va a mejorar la capacidad de transporte en 11 millones de metros cúbicos. Luego, se licitará el tramo siguiente de Saliqueló a San Gerónimo. “Es importante destacar que parte de este tramo se va a financiar con el aporte el impuesto a las grandes fortunas. USD 500 millones van a permitir empezar rápidamente en gasoductos, en una decisión que se tomó el año pasado de mejorar la capacidad de transporte de la Argentina”, recordó.

El día de mañana este gasoducto va a permitir que no vengan más barcos de GNL y la Argentina también va a tener la posibilidad de convertirse en exportador del gas

“El día de mañana este gasoducto va a permitir que no vengan más barcos de GNL y la Argentina también va a tener la posibilidad de convertirse en exportador del gas. Necesitamos divisas e incrementando la producción puede convertirse en exportador”, subrayó.

González destacó que hoy la Argentina importa gas desde Bolivia, que está declino y hay una negociación en marcha, en la que YPF está colaborando. El resto de las importaciones son a través de barcos de GNL que tienen un precio muy alto, por encima del año pasado, como consecuencia de la guerra.

González recordó que Vaca Muerta cuenta con la segunda reserva global de gas no convencional

Sobre las inversiones que está realizando la compañía en energía renovables, González destacó el litio y el hidrógeno. “El año pasado constituimos YPF Litio y empezamos a trabajar con los gobiernos provinciales. Se ve una actividad muy fuerte en las provincias productoras generadas por la producción de litio”, dijo.

La firma Y-TEC es una asociación 50% del CONICET y 50% de YPF que está desarrollando celdas y baterías de litio con científicos argentinos. “El objetivo es desarrollar la tecnología colaborar con las provincias para que se le pueda agregar valor al litio en el país”.

En energía eólica, en tanto, se acaba de inaugurar el tercer parque eólico Cañadón León en Santa Cruz y la empresa cuenta con 400 MW de producción de energías limpias. “La energía renovable es competitiva. Estamos avanzando en la construcción del parque solar en San Juan de USD 300 millones con financiamiento del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del Anses”, repasó González.

El presidente de la compañía también habló sobre la expectativa de avanzar en el desarrollo de la exploración sísmica del Mar Argentino. “En Río Gallegos vivimos enfrente a las plataformas, hace rato que el país tiene plataformas, mas de 50 años. Generan 24 millones de metros cúbicos de gas por día, muchos ambientalistas usan el gas de las plataformas todos los días. Tenemos una gran oportunidad de seguir produciendo petróleo y gas para financiar la transición energética”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: