Marco Lavagna aseguró que gracias a Precios Cuidados hubo un “crecimiento más bajo” de la inflación en los súper

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, admitió que la inflación “es preocupante” luego de la divulgación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un alza 4,7% en el mes de febrero. En su análisis sobre el fenómeno, el economista evaluó positivamente la influencia del programa Precios Cuidados, al afirmar que el efecto inflacionario tuvo un “crecimiento más bajo” en los supermercados , aunque admitió que hay una “volatilidad muy alta” por el empuje de otros rubros.

“El número de inflación difundido ayer es preocupante, que nos duele a todos, y no nos es grato tener que reflejar esa situación, pero lo que no se mide no se puede corregir y trabajar”, planteó el funcionario encargado del relevamiento estadístico esta mañana, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Al ser consultado sobre el encarecimiento del costo de vida, Lavagna argumentó que surge de “muchos movimientos” en la economía que ocurren en simultáneo. “La ampliación del programa de Precios Cuidados generó que haya un crecimiento más bajo en algunos supermercados; en los productos frescos ese impacto no llegaba. En los comercios tradicionales y de cercanía había un movimiento mayor, producto que no estaban alcanzados por estos acuerdos”, arrancó en su desarrollo, al referirse a los convenios firmados por la secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti.

“Pero la verdad -continuó- es que hay una volatilidad de precios muy grande. En estos últimos meses, como enero y febrero, tenemos un aumento muy grande en frescos, frutas y verduras. Son los rubros que más subieron”, puntualizó. Y concluyó que la inflación es “uno de los ejes centrales que hay que seguir” y “uno de los temas más álgidos y preocupantes que hay que resolver como país”.

Por otro lado, Marco Lavagna admitió que “es posible que el factor de la guerra” entre Ucrania y Rusia aún “no esté impactando” en la inflación, pero sí precisó que hubo

“Es posible que el facto guerra no esté impactando, pero hubo varios factores internacionales como el precio de los comodities. O cosas que se dicen menos, como el costo de logística. En nuestra estadística de comercio exterior, en el ultimo informe, el mundo ha subido mucho el costo y eso tiene impacto que pueden ser un factor que estén influenciando en los precios.

“Creo que hay varios factores que pueden estar influenciando, mas allá de las cuestiones propias de la economía argentina, obviamente”, remató.

Marco Lavagna evitó referirse a qué tipo de políticas públicas debería adoptar el Gobierno para disminuir el encarecimiento del costo de vida, luego que el presidente Alberto Fernández anunciara que a partir de este viernes “empieza la guerra contra la inflación”.

“Al Indec no le corresponde meterse o hacer políticas públicas sobre cómo mejorar, porque tenemos el objetivo de reflejar exactamente lo que está pasando. Si tuviéramos injerencia en la política, estaríamos sesgando posiblemente los datos que damos a conocer. El trabajo es poder mostrar con mucha precisión lo que está pasando”, argumentó. “Como argentino espero que podamos avanzar en la lucha contra la inflación”, completó.

La inflación volvió a acelerar en febrero y alcanzó el 4,7%. De esta manera, acumuló así un 52,3% de variación en los últimos doce meses. El primer bimestre del año comenzó de esta manera con altos índices de precios, ya que en enero el IPC había marcado un 3,9%, lo que empieza a arrojar dudas sobre la viabilidad de la proyección oficial que acordaron el Gobierno y el FMI, que tiene un techo de 48% para 2022.

Los alimentos volvieron a tener un peso relevante en la inflación de febrero, ya que aumentaron un 7,5 por ciento.

Aclaraciones sobre el Censo 2022

Lavagna dio estas definiciones durante la presentación formal del Censo Nacional que se realizará el 18 de mayo próximo, que se declarará el día como feriado para que las personas puedan participar. En la rueda de prensa, destacó la sencillez, celeridad y seguridad de la información para los habitantes que decidan autocompletar el cuestionario en forma digital, que está disponible a partir de hoy en la web oficial del Indec. Este registro será opcional; los operativos presenciales y territoriales puerta a puerta se mantendrán como los últimos relevamientos.

Sobre ese punto, el director del Indec alertó sobre posibles situaciones de fraude virtual y aclaró que, para aquellos que completen de esa vía, se les enviará el código de la encuesta que luego, presencialmente, el censista se lo solicitará para corroborar la información. “Nadie en el Indec se comunicará por teléfono, ni por Whatsapp ni por Telegram ni por ningún otro medio”, advirtió.

Según se indicó acerca de la seguridad del hecho, los censistas estarán identificados con una pechera y tendrán una tarjeta identificatoria, con un número de teléfono y un código QR para que se pueda verificar su condición durante las visitas que realicen a las viviendas.

SEGUIR LEYENDO: