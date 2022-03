Cómo invertir en tiempos de alta inflación: los consejos de Elon Musk y Warren Buffett

El fundador de Space X, Elon Musk, y el magnate estadounidense Warren Buffet dieron sus consejos a inversores

En un contexto de alta inflación en los Estados Unidos -el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una tasa interanual del 7,9% en febrero, la mayor cifra en cuarenta años, según anunció la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS según su sigla en inglés) dependiente del Departamento del Trabajo- el fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, y el multimillonario e inversor estadounidense Warren Buffet recomendaron estrategias similares para invertir y cubrirse del alza de precios , según publicó el portal CNBC.

Los mismos pueden ser aprovechados por los inversores argentinos en un contexto donde la inflación en la Argentina fue del 50,9% en 2021 y los analistas que releva el Banco Central esperan que este año alcance el 55 por ciento.

El director ejecutivo de Tesla tuiteó que en tiempos de alta inflación, “generalmente es mejor poseer cosas físicas como una casa o acciones en compañías que cree que son buenos productos”, en lugar de mantener su dinero en efectivo.

La segunda mitad de su tuit se alinea con los consejos de inversión que Buffett, CEO de Berkshire Hathaway, dio en el pasado. En 2009, al final de la Gran Recesión, Buffett dijo en la reunión anual de accionistas de la firma que una de las mejores formas de protegerse contra la inflación es ser propietario de una parte de “un negocio maravilloso”.

Eso es porque no importa lo que pase con el valor del dólar, el producto de la empresa seguirá teniendo demanda. En ese sentido, usó una de sus propias inversiones como ejemplo: “Si eres dueño de la compañía Coca-Cola, obtendrás una parte determinada del trabajo de la gente dentro de 20 años y dentro de 50 años para tu producto y no hace ninguna diferencia qué ha pasado con el nivel de precios”, porque la gente seguirá pagando por los productos que le gustan.

Durante los períodos de alta inflación, Buffett recomienda invertir en empresas sólidas cuyas acciones probablemente se mantengan constantes REUTERS

La inflación estuvo subiendo constantemente durante todo el invierno en los Estados Unidos y los precios al consumidor aumentaron un 7,9% interanual en febrero, lo que representa el salto más alto en 40 años. Los aumentos en el precio de la nafta lideraron el camino, seguidos por los hoteles, los autos de alquiler y los muebles en ese país.

“Cuanto más alta es la tasa de inflación, más rápido pierde valor el efectivo. Las inversiones, por otro lado, generalmente crecen con el tiempo. Es por eso que durante los períodos de alta inflación, Musk y Buffett recomiendan invertir en empresas sólidas cuyas acciones probablemente se mantengan constantes”, destacó la publicación de CNBC.

“Si tiene demasiado dinero en efectivo, se está perjudicando a sí mismo”, dijo recientemente el asesor financiero Delano Saporu, director ejecutivo de New Street Advisors Group, con sede en Nueva York. No obstante, la selección de acciones puede ser riesgosa, e incluso si una empresa se desempeñó bien en el pasado, no hay garantía de que sus acciones suban en el futuro.

En ese sentido, muchos expertos, incluido Buffett, recomiendan invertir en fondos indexados de bajo costo, que son menos volátiles, pero aun así aprovechan el crecimiento del mercado. Y debido a que estos fondos tienen todas las acciones en un índice, se diversifican automáticamente. De hecho, el S&P 500, que incluye empresas como Amazon, Apple y Microsoft, ha superado la inflación a lo largo de los años.

“Compre constantemente un fondo indexado de bajo costo S&P 500″, dijo Buffett en 2017. “Siga comprándolo en las buenas y en las malas, y especialmente en las malas”, aseguró.

FOTO DE ARCHIVO: El cartel de Wall Street delante de la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos REUTERS/Chip East

Cabe recordar que un inversor argentino puede comprar acciones de empresas de Estados Unidos como Apple o Amazon a través de los denominados Cedears.

Los Cedears (sigla de Certificados de Depósito argentinos) son títulos que representan acciones de empresas cotizantes en los mercados internacionales y que pueden ser negociados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sería el instrumento inverso al de los ADR (sigla del inglés de American Depositary Receipt), los certificados a través de los cuales las acciones de empresas argentinas son negociadas en dólares en Wall Street.

El procedimiento consiste en que un banco o institución compra una acción de una empresa que cotiza en el exterior -gigantes como Google o Apple son los más elegidos- y emite un certificado que cotiza en la Bolsa argentina y replica la evolución de estos títulos en los mercados del exterior. El Cedear puede ser canjeado por esa acción en el exterior, la operación se hace en pesos en la Bolsa local y el inversor adquiere los mismos derechos (dividendos o votos) que el tenedor de una acción original en el exterior.

Inflación en EEUU

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los Estados Unidos registró una tasa interanual del 7,9% en febrero, la mayor cifra en cuarenta años, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS según su sigla en inglés) dependiente del Departamento del Trabajo. La cifra interanual, sin precedentes desde enero de 1982 y con un alza de cuatro décimas respecto de la del mes anterior, genera temor a que se produzca un fenómeno de “estainflación” en los Estados Unidos, es decir, de alta inflación y un crecimiento económico estancado.

En tanto, la comparación mensual presentó un alza de 0,8% en febrero, frente al 0,6% registrado en enero. Las subas se concentraron en los valores de la nafta, los alimentos y el alojamiento; y se situaron en línea con las expectativas de los economistas, según la agencia Bloomberg.

La inflación estuvo subiendo constantemente durante todo el invierno en los Estados Unidos y los precios al consumidor aumentaron un 7,9% interanual en febrero, lo que representa el salto más alto en 40 años

Luego de una década en la cual los precios se situaron con un promedio de suba del 2% anual (acorde con las metas de las Reserva Federal), la inflación en los Estados Unidos comenzó su repunte a principios del año pasado, con la liberación de las restricciones impuestas por la pandemia de Coronavirus.

Mientras que la demanda se vio beneficiada con beneficios y estímulos otorgados por el Gobierno que impulsaron al consumo y a un ritmo de crecimiento en la economía estadounidense que fue el mayor en 37 años; la oferta se enfrentó con múltiples problemas en las cadenas de suministro globales, un mayor costo del transporte y, en algunos casos, la escasez de fuerza laboral para sus establecimientos.

Pese a las expectativas iniciales de que febrero marcaría un pico en el dato inflacionario, se espera que la inflación continúe acelerándose, ya que los datos aún no reflejan las consecuencias del alza de las commodities por la guerra entre Rusia y Ucrania.

