Evangelizadora cripto: una de las mujeres pioneras de la minería cripto local escribió un libro para principiantes y lanzará su NFT

Valeria Frías en su taller

Con altibajos, el mercado critpo no deja de crecer. A pesar de los movimientos de los precios de las principales criptomonedas, el escenario bélico global colocó la sector otra vez en el centro de las miradas de los mercados. Y no se tarta sólo de bitcoin y las otras monedas digitales, el mundo blockchain, la red de bloques que facilita su existencia y se extiende también a otros rubros, también se consolida.

La invasión de Rusia a Ucrania es el primer conflicto bélico a gran escala en el que los bandos beligerantes utilizan criptomonedas como medio digital de intercambio. En este marco, los criptoactivos demostraron como nunca antes ser una alternativa clave para resguardar riqueza en un escenario de peligro a nivel mundial. Y tras su derrumbe al comienzo de la invasión rusa, las criptomonedas luego gozaron de un fuerte rebote, aunque mantuvieron una alta volatilidad. Los controles de cambios y el fuerte cepo que impuso Vladimir Putin impulsarán la tendencia.

A nivel, local crece la minería de criptoactivos y también la inserción de las mujeres en el rubro.

“No hay dificultades reales: solamente los prejuicios, no hay otro límite. En pandemia, como estuve encerrada 2020 y 2021 estaba con muchísimo tiempo libre es por eso que me adentré y profundicé”

“Las finanzas y tecnología en general son actividades que aún tienen un gran porcentaje de hombres. Sólo hay que ver lo que es la Bolsa de Comercio. Cuando yo voy a comprar insumos para armar los procesadores de datos, no hay mujeres comprando. El otro día contabilicé 58 hombres esperando pedidos”, aseguró en charla con Infobae Valeria Frías, una de las pioneras locales.

Cómo contó este medio meses atrás, luego de intentar inversiones en cocheras, inmuebles y otras estrategias tradicionales, Frías decidió subirse a la ola cripto en 2019. Hoy, desde su casa de Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se especializó en el minado de Ethereum y en la venta de equipos para minado hogareño llave en mano, con los que cualquiera puede instalar su pequeña granja cripto en su hogar..

“No hay dificultades reales: solamente los prejuicios, no hay otro límite. En pandemia, como estuve encerrada 2020 y 2021 estaba con muchísimo tiempo libre es por eso que me adentré y profundicé. Hoy estoy armando procesadores de datos como emprendimiento propio y hay muy poquitas mujeres que me consultan. No sólo minería, sino también trading y desarrollo de tecnología. Somos un grupito muy chiquito de mujeres que estamos en blockchain”, describió.

Frías armando su propio rigs cripto: los vende llave en mano

“Trabajo en una multinacional pero nunca me quedé quieta. Siempre tuve la intención de complementar mi salario, en pesos, con ingresos estables en dólares dada la siempre complicada situación actual. Con algún capital probé distintas inversiones, pero todo el mundo al que consultaba me daba las alternativas tradicionales con rendimientos muy bajos. Hoy, por ejemplo, invertir en ladrillo implica muchísimo capital por resultados que están en el 1% o 2% anual”, le había contado la emprendedora a este medio.

Pero Frías está yendo un poco más allá y describió su experiencia en un libro que será publicado en mayo. Su título será “Criptomonedas: guía para principiantes”, tendrá prólogo del economista Martín Redrado y será presentado en la próxima Feria del Libro.

“Es un verdadero honor que Redrado lo haya prologado. Quiero que es libro sea la puerta de entrada para que nuevas personas se animen a dar un paso en el mundo cripto. Animarme a escribir un libro de criptomonedas para principiantes surge de esa motivación, ya que tengo clientes que son millennials y también personas de más de 75 años. Ellos me pidieron que armara explicaciones simples o fáciles, menos técnicas que las que se encuentran en Internet. Eso es mi libro”, destacó la emprendedora.

“Voy a insistir e insistir con la inclusión de las mujeres en este mercado nuevo. ¡Vasta de vender cosmética por catálogo u ollas!”

Frías investigó el mercado local de información sobre criptomonedas y vio que hay mucha información online, en canales de Youtube y Telegram, por ejemplo, pero faltaba un libro tradicional, para iniciados, con impronta local y más cercano que las publicaciones made in España o Estados Unidos.

“Voy a insistir e insistir con la inclusión de las mujeres en este mercado nuevo. ¡Vasta de vender cosmética por catálogo u ollas!. Acá hay una comunidad enorme de desarrollo y tiene que tener más presencia femenina. Todavía mis clientas son pocas, un 10 por ciento... el poder económico está centrado en los hombres, pero eso va a cambiar. Todas las que tienen un trabajo formal también pueden estar en blockchain y desarrollarse perfectamente. Mis clientes están en minería, pero con esas cripto que generan, por ejemplo en plataformas como Binance tienen por lo menos 7 formas de multiplicar esas tenencias con ingresos pasivos”, destacó.

Además de su libro, Frías lanzará en las próximas semana un NFT (Non Fungible Token) con una colección de animales en peligro de extinción. “En el libro también enseño a crear un NFT. Es muy fácil y tiene que ser para todos. Ese es el objetivos”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: