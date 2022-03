Con los bajos precios y el dólar favorable, volvió el interés de los extranjeros en comprar propiedades en la Argentina

Un departamento de los que suelen comprar los extranjeros en nuestro país, a veces los prefieren con muebles incluidos

El tipo de cambio favorable y las bajas cotizaciones de los inmuebles fueron motivo suficiente para que extranjeros que disponen de ahorros realicen varias operaciones de compra venta en las últimas semanas, algo que no sucedía desde antes de la pandemia.

Muchos de los foráneos quedan enamorados por la energía de Buenos Aires, su arquitectura y su gente, y muestran su interés tanto por un monoambiente en Palermo SoHo como por un terreno en la zona Norte.

“Así como hay un segmento de interesados que buscan su lugar en Buenos Aires, con su bullicio y su ecléctica oferta cultural, también están aquellos que eligen destinos mas silenciosos, con cielo abierto. Buenos Aires es una ciudad de categoría mundial. Un cliente sueco nos contó que un monoambiente en Estocolmo supera los 400.000 euros”, dijo a Infobae Maximiliano Götz, titular de M. Götz Negocios Inmobiliarios.

“Buenos Aires es una ciudad de categoría mundial -como lo pueden ser Londres, Nueva York, Berlín- y se puede adquirir un inmueble a fracción de precio que en otras ciudades” (Götz)

En determinados casos compran para mudarse definitivamente, otros los hacen como refugio de la inversión o porque aprovechan los costos de inmuebles que pueden estrenar o reciclar a su gusto. De hecho, a veces adquieren una propiedad amueblada al estilo de otros rincones del mundo, o traen sus propios decoradores.

Joaquín De Cristóbal, socio de JDC Propiedades, destacó a Infobae que el precio hoy es un gran atractivo. “Un departamento de 500 m2 en la Avenida Alvear valuado en USD 2,8 millones en París valdría 14 millones de euros. Si vamos a propiedades estándar, por ejemplo, un 2 ambientes en Palermo Viejo que puede comprarse a USD 130.000 para ellos es un regalo. Pueden residir en una ciudad tan linda como Buenos Aires por mucho menos de lo que viven en París o Nueva York”, dijo.

Qué tipo de propiedades y lugares priorizan

Desde el sector entienden que los extranjeros prefieren fijar su horizonte en lugares clásicos. Adoran las calles empedradas y bohemias que ofrece San Telmo, las casas chorizo de Palermo SoHo y Hollywood -si se pueden remodelar, es mas interesante-, o Recoleta con su cementerio mundialmente reconocido y su arquitectura francesa de fines del siglo XIX, además de Barrio Parque y algunos sectores de Belgrano.

En caso de comprar y no estar a gusto, hasta suelen traer sus decoradores propios para diseñar sus ambientes

Götz, aclaró: “No son de privilegiar los lujosos y altos edificios de Puerto Madero. Tanto en Europa como especialmente en Estados Unidos y Canadá hay varias ciudades que tienen las características edilicias del barrio porteño más joven”.

Buscan buenos edificios, en general antiguos y de mucha categoría, también están los que seleccionan torres con amenities. Al igual que campos, casas en barrios cerrados, y lotes o viviendas en nuestra Patagonia.

Valores y cómo es la operatoria

Las inmobiliarias mayormente atienden clientes de Estados Unidos y Canadá, pero últimamente han realizado operaciones con inversores de Europa y países limítrofes.

“Para citar algunos ejemplos: una pareja estadounidense compró un departamento de dos ambientes amplio con necesidad de refaccionar baño y cocina, de 62 m2, por 115.000 dólares. En otro caso, un canadiense, buscando mudarse de manera permanente luego de conocer a quien hoy es su esposa, adquirió un PH en Palermo SoHo de 95 m2, por un precio final de USD 165.000, y le hicieron reformas que tardaron 8 meses”, describió Götz.

Los tickets son diversos, parten desde USD 115.000 y van hasta los 4 millones de dólares. También compran familias de empresarios venezolanos que pudieron instalarse en la Argentina, como de Suiza, Alemania, Austria, Brasil, Australia, y Uruguay.

De Cristóbal contó que “muchos de ellos tienen una hija o un hijo casado con un argentino, hemos tenido polistas extranjeros, empresarios o ejecutivos de empresas multinacionales, deportistas, otros han sido destinados por sus empresas y se han quedado a residir o viven mitad del año en Argentina y en su país de origen”.

La operatoria, según expertos, no es complicada, pero puede serlo si el extranjero que viene no comprende los pormenores del proceso.

También priorizan vistas y espacios conectados al exterior

Los inmobiliarios suelen iniciar la operación con un llamado o reunión vía zoom, para que entienda todos los pasos, cómo hacer la seña y que esperar a la hora de firmar el acuerdo.

Götz, amplió: “Charlamos sobre los informes de dominio e inhibición, explicando que función cumplen, y asegurando que esa seña se les reintegra en caso de no prosperar la oferta; la opción de saltear boleto e ir a escritura directa; el rol del escribano (muy distinto al de otras latitudes); y lo que más sorprende: la forma de pago, siendo ésta en su mayoría en efectivo, en dólar billete. Por esa razón, una de las cosas que intentamos hacer, es buscar a un vendedor que sea extranjero o bien que tenga cuenta en el exterior, a efectos de que la operación se mas sencilla para el comprador. En caso de no poder realizarla, se le explica que tendrá que abrir cuenta bancaria aquí, y hacer un giro para que el dinero llegue a su cuenta argentina”.

Mayormente, los clientes desean estar aquí presentes para la firma de la escritura, pero sino dejan un poder a un amigo, abogado o hasta los propios inmobiliarios para poder concretarlo.

Los honorarios cobrados en CABA son del 4% por sobre el valor de la operación. Y el vendedor debe pagar el 1,5% del Impuesto de la Transferencia Inmueble (ITI).

En algunos casos priorizan torres de categoría con piscina propia

De Cristóbal aclaró que “muchas veces la plata no ingresa al país si no que se transfieren entre cuentas en el exterior debidamente identificadas en la escritura o boleto. Nos pasó quedarnos varias horas durante la firma de una escritura hasta que se verifica que ingresó el dinero, eso se ha solucionado con lo que se conoce como escritura de recibo que se firma días después cuando se comprobó la entrada del dinero a la cuenta”. Algunos extranjeros no entienden porqué deben pagar cuando en Estados Unidos, por ejemplo, toda la comisión (6%) la abona el vendedor.

Impacto por la guerra de Rusia y Ucrania

El extranjero busca vivir bien y de manera mas económica que en sus países de origen y con lo que ocurre ahora en Europa buscan estar lejos de una eventual guerra, sobre todo si se prolonga el conflicto.

“Por eso creció el interés ahora. Otro cliente, un empresario holandés vino para participar de un coto de caza en Entre Ríos. Cuando le explicaron lo grande que era el campo no salía de su asombro, comenzó a comprar fracciones en su momento muy baratas, incluso una bodega que hoy está entre las más distinguidas, entre otros inmuebles”, explicó a Infobae Angie Zuberbühler, directora comercial de JDC Propiedades.

La demanda al interior crece “por ejemplo en Valle de Uco (Mendoza), allí extranjeros compraron bajo el concepto de una villa propia con pequeño viñedo para obtener su vino de autor”, añadió Zuberbühler.

