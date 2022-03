El cruce entre Guzmán y Laspina por la deuda que contrajo Alberto Fernández en relación a la gestión de Macri

El cruce entre Guzmán y Laspina en la comisión de presupuesto de Diputados

No había pasado la primera hora de sesión en comisiones de la Cámara de Diputados para discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya tuvo lugar el primer cruce picante entre el oficialismo y la oposición. Los protagonistas fueron el diputado del PRO por Santa Fe Luciano Laspina, habitual espada parlamentaria para temas económicos del interbloque, y el ministro de Economía Martín Guzmán, quien acudió a la Cámara baja a defender el programa consensuado con el organismo.

El primer legislador opositor en tener la palabra, tras los discursos iniciales de Juan Manzur y de Guzmán, fue Laspina, que consideró que el Congreso “no está para refrendar lo que negoció con el FMI”. “El acuerdo que usted firmó no es un tratado internacional. Es absoluta y exclusiva potestad suya. Nos quiere hacer socios de un ajuste inevitable porque en los ultimos dos años se quedó sin financiamiento. Quiere asociar a la oposición de un ajuste que ustedes no pueden evitar”, disparó.

“Usted decidió ir y firmar eso. No quiera que el Congreso refrende sus políticas por falte de coraje. Con la reestructuración de los privados nos vendieron que era la solución de los problemas de la Argentina y ahora tenemos 1.900 puntos de riesgo país. Nos viene mintiendo en la cara hace dos años”, criticó a Guzmán.

“Ahora vuelven con la cantinela y la sarasa de que a los dólares del FMI se los fugaron los amigos. La pregunta es: ¿dónde fueron los 15.000 millones de dólares de superávit comercial el año pasado? Lo dice en el acuerdo, fueron flujos negativos en la cuenta capital, o sea fuga de capitales durante su Gobierno”, aseguró Laspina.

“Es mentira que el ajuste es por culpa del FMI”, continuó el diputado santafecino. “Se quedó sin financiamiento y el ajuste es inevitable. ¿Cuáles son los fundamentos de su doctrina para someter al parlamento a que evalúe la política económica de su Gobierno? Esto no es una refinanciación, hay 5.000 millones de dólares que van directo al BCRA”, continuó.

“Según este acuerdo la deuda acumulada durante el gobierno de Alberto Fernández son 90.000 millones de dólares de aumento neto, entre los USD 65.000 millones de emisión monetaria y al menos USD 25.000 millones con el FMI. La pregunta que usted hace retóricamente siempre es ‘¿dónde están las rutas, las escuelas los hospitales?’. Yo le pregunto: ¿dónde están los hospitales y las rutas de los USD 65.000 millones de deuda que tomaron? Usted me dirá ‘fueron a gasto corriente, jubilaciones’. Bueno, nuestra deuda también fue para gasto corriente. Este programa nos va a condenar al estancamiento”, cerró el diputado del PRO.

Martín Guzmán expuso ante la Cámara de Diputados para defender el acuerdo con el FMI

Por último, Laspina habló de una “bomba fiscal” que el Gobierno actual le dejaría al próximo como consecuencia de las políticas económicas del acuerdo con el Fondo y acusó al Poder Ejecutivo de manejarse con una “retórica sarasera”, lo que le valió el reproche airado de diputados oficialistas. Incluso el presidente de la comisión Carlos Heller tuvo que pedirle al diputado del PRO que “modere su lenguaje” y Laspina terminó por pedir disculpas.

Minutos después, tras las preguntas de otro grupo de legisladores opositores, le tocó a Guzmán y al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, responder las críticas. “El FMI no es cualquier acreedor. Se supone que debe hacer es proveer apoyo a un país cuando tiene un problema de balanza de pago, no apoyo a un Gobierno. Conceptualmente lo que se busca es que la Argentina actúe como Estado nación. No es una cuestión de coraje, es construir un Estado nación más fuerte”, contestó el ministro de Economía minutos después.

Además le dedicó un fuerte cuestionamiento por una mención que hizo Laspina sobre el crecimiento de la deuda durante el mandato de Alberto Fernández: “Yo he tenido una fuerte exposición como académico, como docente, contacto con pares, con hacedores de política económica. Me cuesta encontrar una situación en la cual se exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen una conversión de deuda pesos y financiamiento del Banco Central al Tesoro a moneda extranjera y hablan entonces de endeudamiento en dólares” , le espetó. “Si dólares y pesos es lo mismo, por qué entonces en lugar de permitir la salida de capitales en dólares se permitía la salida de pesos? Hoy tendríamos una situación muy diferente”, chicaneó.

Por otra parte, le dijo que “el crédito Stand By se utilizó enteramente para la formación de activos externos y el pago de una deuda insostenible. Lo dice el FMI en su evaluación Ex Post. Esos son los números, eso es lo que sucedió en la Argentina”, continuó el jefe del Palacio de Hacienda.

En tanto, sobre la crítica de Laspina sobre que “no es culpa del FMI” la naturaleza del programa económico que busca implementar el Gobierno, Guzmán contestó: “Le doy la razón, son nuestras políticas. Creemos en este camino para una Argentina con una recuperación más vigorosa y generando condiciones para un crecimiento más sostenido. Ahora tenemos condiciones que no ahogan a la economía”, dijo Guzmán.

Respecto a la “bomba fiscal”, Guzmán dijo que “nosotros recibimos el Gobierno con un aumento de USD 100.000 millones de deuda denominada en moneda extranjera, las provincias, que tienen ingresos en pesos, también estaban endeudadas en dólares y hubo que reestructurarlas. Eso era una bomba. Y estamos tratando de desactivarla”, concluyó.

