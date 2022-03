Guerra en Europa y alimentos: el precio externo del maíz es el más alto en una década y el trigo se acerca a los USD 500 la tonelada

Un campo de trigo en la región de Stavropol, Rusia. Fuente: REUTERS

La profundización del ataque de Rusia a Ucrania, que incluyó anoche un bombardeo a la central nuclear más grande de Europa, sigue impulsando el precio internacional de los cereales alcanzando niveles históricos de cotización, a partir de la importancia que tienen los países que están inmersos en el conflicto en el abastecimiento al mercado internacional.

El trigo sigue siendo el que mayor aumento de precios ha registrado hasta el momento. En el mercado de referencia de Chicago, hoy el contrato marzo sube un 3,81% y la tonelada cotiza a USD 492,36 y alcanzando su límite diario de negociación, ante los crecientes temores de que el conflicto ruso-ucraniano provoque una interrupción masiva del suministro de dos de las principales naciones exportadoras de granos del mundo.

Por el lado del maíz, los precios del contrato marzo suben un 2,62% y cotizan a USD 303,73 la tonelada, y es el más alto en casi una década. Los motivos: la preocupación que hay en el mercado por la interrupción del comercio en la región del Mar Negro, producto de la escalada bélica entre Rusia y Ucrania.

En lo que respecta a la soja, los precios del contrato marzo de 2022 suben un 0,27% y la tonelada cotiza a USD 619,03, por los efectos del conflicto bélico, pero también por las mejores condiciones climáticas en América del Sur y la toma de ganancias en los mercados de aceites vegetales.

Mientras tanto, en el plano local los productores no perciben la totalidad de dicho precio por los efectos de las retenciones y el desdoblamiento cambiario, y en el caso del trigo se suma la creación del fideicomiso para subsidiar el precio de la harina y los fideos secos. Se trata de un mecanismo de intervención que podría derivar en un impacto negativo en lo productivo, de cara a la próxima campaña que comienza en el mes de mayo. Según las estadísticas realizadas por el consultor del mercado de granos, Carlos Etchepare, el productor argentino percibe el 39% del precio internacional.

Distorsiones

“El precio local de trigo se sigue desacoplando de su cotización internacional, por las diferentes herramientas de intervención que aplica el Gobierno nacional”, dijo el economista de la Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón, quien aseguró que el fideicomiso de trigo que anunció ayer la Secretaria de Comercio Interior “es pan para hoy y hambre para mañana, ya que provocará un desaliento sobre la producción y mayor incertidumbre en momentos donde se empieza a definir la futura campaña del cereal. Y si de manera frecuente se utilizarán estos mecanismos, el problema se agravará, porque provocarán una baja en el precio al productor. Se podría ser más eficiente y promover un subsidio a la demanda, mediante las tarjetas alimentarias”.

Por otro lado, el analista Carlos Etchepare planteó los cambios que se generaron en la comercialización de trigo, como consecuencia de las limitaciones que impone el Gobierno a las exportaciones del cereal. “Ahora el trigo se comercializa mucho antes cuando comparamos campaña tras campaña. Y eso es porque saben que el Gobierno va a cerrar las exportaciones y hay que hacer antes las declaraciones juradas de ventas al exterior. Y si los productores venden tarde su mercadería se encuentran con el argumento de que no están abiertas las exportaciones y le pagan menos. Hoy pagan mucho menos el trigo que hace tres meses y los productores cada vez cobran menos”.

Además, el especialista señaló que existen actualmente tres problemas: por un lado, la distorsión cambiaria; por el otro, el cierre de las exportaciones, y por último se suma ahora el fideicomiso de trigo. “Hay mucho trigo en el mercado. Eso no significa que todo lo tiene el productor, hay parte de eso que lo tienen los exportadores y otra parte los acopios y las cooperativas. Pero no lo venden porque se le pagan 32.000 pesos por algo que aún con los derechos de exportación debería valer 58.000 o 59.000 pesos, y sin derechos de exportación vale más de 80.000 pesos, no es mucho negocio vender el trigo en estas condiciones”.

