Las aplicaciones de citas, el nuevo blanco de los criptoestafadores: cómo protegerse frente a los delitos

Las aplicaciones de citas se convirtieron en un escenario donde los estafadores con criptomonedas ven una oportunidad. A través de dichas plataformas, buscan hacerse amigos de los corazones solitarios, construyen una relación con ellos e incluso llegan a proponerles matrimonio. Pero en cuanto encuentran la oportunidad, lo más rápido que pueden, intentan quedarse con el dinero de su víctima.

Las estafas románticas, conocidas también como “estafas de catfishing”, se dan cuando los estafadores adoptan personajes falsos en sitios y aplicaciones de citas. Recientemente se dio a conocer el caso de Simon Leviev, “El estafador de Tinder” retratado en una serie de Netflix, que robó miles de dólares a una enorme cantidad de mujeres. Sin embargo, esta no es la única aplicación mediante la cual operan los estafadores: Bumble y Hinge son otras apps que figuran en la lista.

Según el relato de diferentes víctimas, mediante las estafas románticas llegaron a perder fondos de jubilación y herencias completas. “Muchas personas que experimentaron estafas informaron que las contactaron en aplicaciones de citas”, aseguró un informe de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (Federal Trade Commission) este mes. Y además detalló que casi un tercio de las estafas de romance reportadas en línea en el 2021 arrancaron en redes sociales como Facebook o Instagram.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, las estafas románticas en torno a los criptoactivos se dispararon en los últimos tres años: lo que empezó como un consejo de inversión casual de un enamoramiento en línea derivó en un total de 139 millones de dólares perdidos en pagos falsos de criptomonedas el año pasado.

Una joven de 24 años, oriunda de Tennessee, perdió USD 300.000 el año pasado luego de que un hombre -a través de la app Hinge- la convenciera para invertir en un sitio de intercambio de criptomonedas falso, según The New York Times. Por otra parte, a un hombre de 52 años, de Denver, en la misma app le robaron USD 1,6 millones en un esquema casi idéntico, informó The Sun.

Las víctimas de estafas románticas como estas perdieron USD 1.300 millones en los últimos cinco años, la más alta de cualquier categoría de fraude, sostuvo la agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos.

“Claro está, que el interés de los usuarios por este tipo de plataformas fue en crecimiento, y esto bien lo saben los cibercriminales; por ende los estafadores pueden usar como gancho este tipo de aplicaciones para engañar a sus víctimas”, subrayó Sol González, Security Researcher de ESET Latinoamérica.

A medida que los estafadores románticos encuentran nuevas formas de estafar a las personas que simplemente buscan una conexión significativa, “continuamos explorando e invirtiendo en nuevas actualizaciones y tecnologías para garantizar que mantenemos a nuestras personas que se citan lo más seguras y protegidas posible”, afirmaron desde la aplicación Hinge en declaraciones a Insider.

Tinder, Bumble y Hinge son algunas de las aplicaciones de citas a través de las cuales operan los criptoestafadores (Foto: tusexpertosapps.com).

Mediante un comunicado, fuentes de dicha app aseguraron: “Contamos con una sofisticada tecnología de aprendizaje automático y moderadores de contenido capacitados que vigilan constantemente el fraude. Los usuarios nunca deben enviar dinero a alguien a quien no nos hemos reunido en persona y si alguien en nuestra aplicación recibe una solicitud de dinero, le pedimos que informe inmediatamente a esa persona para que podamos tomar medidas”.

Cómo protegerse

“La mejor arma para combatir el fraude es la incredulidad . Desafortunadamente, vivimos en una época en la que no todo lo que leemos en Internet es cierto. Y, lamentablemente, gran parte de todo eso está diseñado explícitamente para engañarnos y dañarnos”, planteó González. Con esto en mente, aconsejó tener en cuenta los siguientes tips para evitar ser estafado:

-Nunca proporcionar datos personales a una entidad que se contacte contigo sin que lo hayas solicitado, ya sea por correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales. Incluso puede parecer que es un amigo, pero en realidad podría ser un ciberdelincuente que secuestró su correo electrónico o su cuenta en una red social. Si uno sospecha que esto puede estar pasando, comunicarse por un medio alternativo para verificar la legitimidad del contacto.

-Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. Tratar cualquier esquema de inversión con desconfianza.

Para González, la mejor arma para combatir el fraude es la incredulidad.

-Activar la autenticación en dos pasos (2FA) en todas las cuentas de criptomonedas que uno tenga.

-Descartar cualquier “oportunidad” de inversión que requiera un pago por adelantado.

-Nunca se debe descargar aplicaciones de tiendas no oficiales.

-Siempre tener instalado en el dispositivo un antimalware/antivirus, para evitar la instalación de malware que busque ya sea, secuestrar nuestros equipos para minería de alguna criptomoneda o por instalación de malware con fines delictivos, como robar billeteras de criptomonedas.

“Según el informe sobre delitos en Internet que realizó el FBI en 2020 el fraude de confianza o romance es la segunda estafa más costosa, originando pérdidas por USD 600 millones. Creció tanto que se se ubica detrás del ciberdelito más costoso, el fraude al CEO”, señaló Pablo Lima, director de Ventas de Cono Sur de VU, empresa líder en ciberseguridad que opera en 27 países.

Los estafadores que se manejan por este tipo de redes buscan establecer primero el vínculo, pidiendo datos personales o un aporte monetario a pocos días del primer contacto. Por eso, según el experto, hay que estar atentos a este tipo de señales y despejar dudas a través de un rastreo en los buscadores y las redes sociales, o entablar una videollamada.

“Si no se toman recaudos, no solo se puede caer en una estafa económica, si no también en otras prácticas como la sextorsión o recibir amenazas de filtrar información privada en Internet, con el objetivo de amenazar u intimidar en los diversos círculos sociales y profesionales que una persona se desarrolla,” explicó Lima.

