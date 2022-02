Ley Lipovetzky: cómo impactó en la suba del precio de los alquileres la norma que rechazan el 85% de los inquilinos

Esta semana, el secretario de Comercio Roberto Feletti encabezó la primera reunión de la Mesa de Trabajo sobre Alquileres, que reúne a representantes de inmobiliarias, desarrolladoras, inquilinos y organizaciones sociales

La ley de alquileres impulsada por el diputado Daniel Lipovetzky y promulgada a mediados de 2020 no solo no obtuvo los resultados esperados por los inquilinos sino que un 85% de ellos la rechaza, de acuerdo a un relevamiento del portal inmobiliario Zonaprop. En ese sentido, el Gobierno busca impulsar una solución a las dificultades que encuentran los inquilinos a partir de la implementación de la ley de alquileres vigente y el incremento anual de los montos de los contratos, y que generó descontento también en los propietarios. Por eso el Ejecutivo no descartó medidas como implementar un impuesto a la vivienda vacía para impulsar una mayor oferta de alquileres en el mercado

“Está claro que la Ley de Alquileres no cumplió con la función esperada, ni por los inquilinos ni por los propietarios. Hay que mejorar esa ley y hay que encontrar una solución al tema de los alquileres”, señaló la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. La funcionaria subrayó que las viviendas ociosas destinadas “como ahorro o especulación inmobiliaria” son de los factores que influyen en los precios de los alquileres, y anticipó que el Gobierno espera “tener medidas pronto” frente a la problemática.

La problemática de los precios de la vivienda es tal que, según Cerruti, “hay familias en las cuales el pago del alquiler implica casi el 36% al 40% de sus salarios”.

Esta semana, el secretario de Comercio Roberto Feletti encabezó la primera reunión de la Mesa de Trabajo sobre Alquileres, que reúne a representantes de inmobiliarias, desarrolladoras, inquilinos y organizaciones sociales. Cada sector se comprometió a aportar propuestas para aumentar la oferta y mejorar el acceso a los alquileres.

En ese marco, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) dijo a Infobae que la propuesta del sector es volver a la situación de la ley anterior, con un plazo de alquiler de dos años, e índices alternativos para actualizar los precios que sean aplicables cada seis meses. “El punto de encuentro entre las partes es que hay que aumentar la oferta sí o sí. Eso significa buscarle alguna solución. Buscar algún beneficio al propietario para que involucre la unidad en el mercado locativo”, destacó.

Los inquilinos rechazan la nueva ley

De acuerdo a Zonaprop, la ley de alquileres, “llevó a muchos propietarios a retirar su inmueble de alquiler”, y la falta de herramientas financieras, “generan un incremento por encima de la inflación en el mercado locativo”.

“Actualmente, el volumen de avisos de inmuebles en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires disminuyó un 22% desde enero de 2021 y el aumento de los precios en 2021 acumuló una suba del 52,8%”, detalló.

De acuerdo a una encuesta de la plataforma inmobiliaria, la mayoría de los argentinos cree que debe modificarse la ley y desde el sector inmobiliario el 53% cree que se debe volver al modelo anterior. Un 50% de los argentinos cree que hay mucha incertidumbre respecto al panorama actual de mercado de alquileres y un 45% sostiene que está mal y se siente muy perjudicado por la suba de precios y falta de oferta que existe actualmente en el sector.

Respecto a la ley de alquileres, un 85% afirma que está de acuerdo con la suspensión de la ley durante 180 días. Una gran parte de los encuestados cree que se debe modificar la ley actual (56%) y otros creen que se debe volver al modelo de ley anterior (29%).

Si bien en 2021 muchas de las operaciones que se llevaron a cabo fueron de renta (67%), desde el sector inmobiliario la mayoría coincide con que se tiene que realizar un cambio. El 53% cree que se tiene que suspender y volver al marco regulatorio anterior y el 40% quiere una modificación. En tanto, el 7% restante opina que se tiene que mantener tal como está.

En Argentina, dado el contexto económico actual, la incidencia de la pandemia y la falta de herramientas financieras para afrontar una compra, el 38% de las inmobiliarias y desarrolladoras que participaron de la encuesta asegura que toma más de un año vender un inmueble.

En cambio, el alquiler, teniendo en cuenta la poca oferta y alta demanda que hay en el país, toma menos de 15 días (55%). La oferta de los inmuebles en alquiler bajó notablemente luego de la sanción de la Ley de Alquileres y también otra gran cantidad a causa de la pandemia y sus consecuencias económicas.

El Gobierno avanza con cambios y se podrían tratar en el Congreso

El secretario de Comercio, Roberto Feletti, encabezó esta semana la primera reunión de la Mesa de Trabajo sobre Alquileres, que reúne a representantes de inmobiliarias, desarrolladoras, inquilinos y organizaciones sociales. Cada sector se comprometió a aportar propuestas para aumentar la oferta y mejorar el acceso a los alquileres.

Desde el lado de las inmobiliarias, propusieron beneficios impositivos para los dueños que decidan poner sus inmuebles en alquiler. Mientras que las federaciones de inquilinos se sumaron a la idea de crear un impuesto a la vivienda vacía. “Estamos ante un problema, ya que hay falta de oferta de viviendas y hay incertidumbre para los inquilinos sobre el precio de los alquileres”, indicó Feletti luego de la reunión.

En la reunión de la Mesa de Trabajo, las cámaras inmobiliarias plantearon que hay algunos puntos de la Ley de Alquileres que deberían modificarse, entre ellos el plazo para la actualización de los alquileres, que hoy es anual y de acuerdo a un índice que combina inflación y salarios. También sugirieron contar con índices alternativos para estimar los aumentos y la disminución de los costos en los seguros de caución.

A raíz de la ley de alquileres, vigente desde mediados de 2020, en noviembre del año pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció que impulsaría una modificación de la norma. Los puntos clave a cambiar, según fuentes legislativas, son dos: la actualización de los alquileres y la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo. El tema podría arrancar en el Congreso recién el mes próximo, con la creación de una comisión especial.

