Kun Agüero reiteró sus críticas al impuesto a la riqueza que se cobra en Argentina: “Es injusto y lo voy a decir porque cuido mi plata”

Sergio Agüero sobre la polémica de los impuestos (Crédito: Radio 10)

“No armé ningún quilombo. La gente es muy sensible acá”. Sergio Kun Agüero lo hizo de nuevo. Pese a las críticas y las reacciones en su contra que recogió, sobre todo de sectores y dirigentes cercanos al kirchnerismo, el ídolo deportivo y ex delantero de la Selección Argentina ratificó sus críticas a la impuesto a la riqueza. Insistió con que su planteo apunta a todos los países que tienen esos tributos, pero su opinión tiene una dimensión especial porque se da en un país que no sólo cobra Bienes Personales, sino que, por impulso del diputado oficialista Máximo Kirchner, aplicó otra carga impositiva: el aporte extraordinario sobre los patrimonios .

En una entrevista con el periodista Jorge Rial, en Radio 10, al Kun Agüero no lo amilanaron las críticas y reforzó sus cuestionamientos: “No estoy en contra de pagar impuestos... si toda mi vida pagué impuestos. Lo dije justo acá y yo soy argentino, pero no es solamente acá el patrimonio. Es en muchos países. Lo que digo es que, por más que esté acá en Argentina, España o Hong Kong, digo que en cualquier parte de mundo que haya patrimonio, me parece injusto. Y lo voy a decir: es injusto”.

“Por más que digan con eso ayudas... Flaco, si estás pagando un montón de impuestos ya ¿qué hacés con eso? El país después que haga lo que quiera. No me meto. Cada uno que haga lo que quiera. Yo cuido mi plata, porque me la gané yo. Creo que eso es injusto ”, explicó el ídolo de Independiente, Atlético Madrid y Manchester City. Y volvió a detallas el motivo fundamental de su crítica: “Si vos no tenés ingresos, vos seguís pagando el patrimonio. Si tenés 100, te van a ir sacando de a 2 todos los años. Un viejo que se retiró de 70 años, dice no quiero laburar más, tengo patrimonio, no tiene más ingresos. ¿Qué va a estar el viejo, con 70 años, laburando para poder pagar el patrimonio? Es una locura”.

Pero el sentido común en la crítica al fundamento del impuesto también lo extendió a la consecuencia de que se apliquen en países como Argentina una presión tributaria cada vez mayor. “¿Sabés dónde viven los billonarios, trillonarios o quintillonarios? Florida no tiene patrimonio, Gran Bretaña no tiene patrimonio, Madrid no tiene patrimonio, Singapur no tiene patrimonio, Dubai no tiene patrimonio. Pero estoy hablando de los países que vas a relajarte a vivir la vida. Se van todos ahí. ¿A dónde vas a ir? ”.

La primera crítica del Kun Agüero al impuesto a la riqueza

La primera crítica

El martes pasado, con sentido común, lenguaje llano y pura racionalidad, Agüero sorprendió a los millones de seguidores de su canal de streaming al opinar de un tema tan difícil como controversial: los impuestos que se cobran en Argentina y el mundo. Dueño de un carisma especial, el ídolo deportivo no dudó en exponer su rechazo a la aplicación del impuesto a la riqueza, conocido como “al patrimonio”, del estilo que ideó Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta. “Es una locura (....) Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más?” , afirmó en ese momento.

La opinión del astro del fútbol, que se retiró por una afección cardíaca tras brillar en Argentina, España e Inglaterra, generó fuerte repercusión en las redes sociales y reacciones del mundo económico y, sobre todo, político. “Lo que dice Sergio Agüero es impecable y es exactamente lo que Argentina debe cambiar: el Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos”, fue la opinión del diputado nacional Ricardo López Murphy.

El año pasado, en Argentina se agregó al impuesto permanente a los Bienes Personales un nuevo tributo, denominado aporte extraordinario por única vez, que afectó a unos 10 mil contribuyentes y que recaudó más de 250 mil millones de pesos. Lo impulsó el diputado Máximo Kirchner cuando todavía era presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos -cargo al que ya renunció- con el argumento de que serviría para atender las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y tendría destinos específicos.

SEGUIR LEYENDO