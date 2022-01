El presidente del BCRA ratificó el pago de hoy al FMI y dijo que con el acuerdo se evitó un “precipicio cambiario”

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, se refirió al acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciado por Alberto Fernández este viernes.

“Nosotros teníamos dos precipicios insalvables, porque todo el mundo hace referencia que teníamos ahora en enero -que estamos pagando ahora, de USD 717 millones-, pero en marzo teníamos USD 3.000 millones de capital y sobre fin de año se sumaban USD 15.000 millones más. Era un precipicio que teníamos que salvar. Y el año que viene se repetía el mismo fenómeno, era absolutamente impagable. Representaba el 30% de nuestras exportaciones”, graficó Pesce.

Por el programa de facilidades extendidas ingresarían unos USD 15.000 millones, que serán utilizados para cancelar vencimientos vigentes con el FMI

“Entonces, tener ese precipicio en el balance cambiario, en el balance de pagos, era absolutamente imposible de afrontar. Esto tenía que resolverse y se resolvió satisfactoriamente”, evaluó el funcionario.

“El único que podía prestar o refinanciar esta suma era el Fondo Monetario, debía hacerse bajo un programa y el programa que se ha conseguido prevé crecimiento económico, crecimiento del empleo, garantiza la fórmula de ajuste jubilatorio previsto en la ley, así que creemos que es un muy buen acuerdo”, continuó Pesce.

“Esperamos que el programa se cierre durante el mes de febrero y el vencimiento de marzo ya entre dentro del programa, para poderlo pagar con los desembolsos que vamos a recibir por el acuerdo de facilidades extendidas. Eso todavía se está discutiendo, pero va a ser una suma muy importante, prevemos que más de un tercio del programa total, que son USD 44.500 millones. eso ingresa directamente al Banco Central”, precisó.

Pesce estimó que el programa con el organismo se firmará en febrero y contemplará el pago de los importantes vencimientos de marzo

“El gasto en términos reales no va a bajar. Lo que va a bajar es el déficit en términos de Producto. Pero el gasto real no tiene previsión de caída y tiene una previsión de aumento del gasto de capital del orden del 60% para el Gobierno nacional. por eso decimos que este no se caracteriza por ser un plan de ajuste”, afirmó Pesce.

“Para empezar, si el programa se aplica apropiadamente, no vamos a tener que pagar los vencimientos de capital. Eso va a quedar postergado en el tiempo y el plazo de devolución de los DEG (Derechos Especiales de Giro del FMI) es de 10 años y tenemos que ver con qué plazo de gracia terminamos acordando”, consideró. “lo que sí se van a pagar son los intereses, que son alrededor de USD 1.500 millones por año con el Fondo, que es una cifra que creemos que podemos afrontar”, añadió.

El programa acordado con el FMI exime del pago de capital por un plazo de 10 años, con pago de intereses por unos USD 1.500 millones anuales

“El programa dura durante el plazo del desembolso del crédito. Luego no hay más programa y empieza el plazo de pago de la deuda”, apuntó el titular del BCRA, en diálogo con Radio con Vos. “Cuando nosotros asumimos, rechazamos la cola final de desembolsos que quedaba, quedamos sin programa con el Fondo. Ahora ocurre lo mismo, hay un programa de 2,5 años que es el período durante el cual se hacen los desembolsos y luego vienen 10 años para pagar”, detalló el presidente de la entidad monetaria.

Reservas al límite

Esta semana, el Banco Central debió desprenderse de divisas por su participación en el segmento de contado (spot). La entidad pasó a registrar un saldo neto negativo en enero por sus intervenciones. Las reservas internacionales disminuyeron el jueves en USD 335 millones y terminaron ubicándose en los USD 38.517 millones, el monto más bajo desde el 26 de diciembre de 2016, más de cinco años atrás.

En conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Martín Guzmán, rechazó esta mañana que esté previsto un salto cambiario y planteó un objetivo para 2022 de crecimiento de las reservas internacionales de 5.000 millones de dólares.

“Tenemos por un lado el resultado del balance cambiario y por otro, un aporte inicial del Fondo, que va a mejorar nuestras reservas. Y por otro, los organismos multilaterales de crédito, que también esperamos que aumenten el saldo neto positivo durante este año. Y también lo que ha ocurrido en el año 2021 es que ha habido una disminución del financiamiento comercial a la Argentina -financiamiento que se recibe por las importaciones y las exportaciones- y esperamos que ese financiamiento luego del acuerdo se restablezca en cifras normales, entonces todo ese conjunto va a dar un incremento de reservas en el 2022″, confió Miguel Ángel Pesce.

