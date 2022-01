Ahora la atención se traslada a Washington: se reúne el FMI para analizar el acuerdo

REUTERS

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza esta mañana con el staff técnico del organismo los avances de las conversaciones con el Gobierno para restructurar el crédito stand by por USD 44 mil millones que se tomó durante la gestión de Cambiemos en 2018. El encuentro estaba previsto que comenzara a las 10 de la mañana de forma virtual mientras que las negociaciones entre las partes continúan minuto a minuto. Sucede en una jornada en la que Argentina debe repagar al organismo unos 717 millones de dólares.

hace minutos, el presidente Alberto Fernández confirmó que está cerrado el acuerdo. En un breve mensaje grabado en la Quinta de Olivos, el jefe de Estado reconoció la situación crítica en la que se encontraba el país sin un entendimiento con el organismo multilateral de crédito y prometió que no habrá condicionamientos para la economía argentina. “Había un problema gravísimo y urgente y ahora tenemos una solución posible y razonable”, aseguró el Presidente.

Fernández aseguró que el nuevo esquema “no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero”. Y agregó que: “No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe”.

Como destacó Infobae, ayer se llegó a un principio de acuerdo entre las partes sobre unos de los puntos centrales de la negociación: el sendero del déficit fiscal, que llegaría a cero en 2025.

Si bien el Gobierno quiso converger hacia el equilibrio fiscal en 2027, el FMI lo requiere para 2025, posición que finalmente prevaleció. Por otro lado, el Gobierno habría logrado conseguir que el déficit de esta año 2020 sea de 2,5% (el organismo pretendía medio punto menos). También estaría cerradas ya la cifras de 2023 y 2024, en torno a 2% y 1%, respectivamente. En tanto que para 2026 ambas partes ya coincidían en un déficit fiscal igual a cero.

Luego de la reunión de hoy en Washington, el Ejecutivo enviará el acuerdo al Congreso de la Nación para tratarlo en forma de programa económico plurianual, mientras que el FMI elevará el pacto al directorio, donde los principales sillones, en especial, Estados Unidos, le darán el respaldo geopolítico.

Cabe recordar que si Argentina incumple con los vencimientos de los próximos días no entraría en términos técnicos en un default. Existe una instancia previa que el estatuto del FMI denomina arrears, traducible como atrasos. Desde ese momento comienza un plazo de seis meses desde el hecho de impago hasta que el directorio del Fondo pueda discutir si el país ingresó en situación de default propiamente dicho.

Por el lado del organismo multilateral, la economista jefe Gita Gopinath afirmó esta semana que desde el FMI están trabajando “muy de cerca con las autoridades” para acordar un nuevo programa de financiamiento a partir de la adopción de “un enfoque flexible y pragmático”.

”Eso requerirá un programa que sea sólido y creíble y que aborde los desequilibrios que tiene el país. Entonces tenemos que mejorar los desequilibrios para que podamos ayudar a que los argentinos se recuperen y puedan salir de las dificultades que están enfrentando”, agregó.

”Estamos trabajando muy de cerca con las autoridades y entendemos que la situación social y económica es desafiante, por lo que estamos adoptando un enfoque flexible y pragmático. Lo sabemos, esperamos progresar aún más en los próximos días”, precisó.

