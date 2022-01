Cuánto cuesta escuchar al verdadero “Lobo de Wall Street” en una exclusiva cena en Punta del Este

Entre las décadas de los 80 y 90 Belfort fue una de las estrellas relucientes de Wall Street, cosechando miles de millones de dólares con su compañía Stratton Oakomnt, hasta que todo se vino abajo después de que lo encarcelaran por lavado de dinero (Foto: EFE)

Jordan Belfort, uno de los personajes más polémicos en el mundo de las finanzas y más conocido como “el lobo de Wall Street” por su ferocidad a la hora de hacer negocios y conseguir dinero -un nombre que terminó de inmortalizar la aclamada película de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio- estará de gira por Uruguay dando conferencias sobre negocios e inversiones. En ese marco, el 29 de enero encabezará un evento en Punta del Este para más de 1.800 personas y cenará con aquellos admiradores que desembolsen varios miles de dólares para conocerlo.

“Si eres o quieres ser un líder empresarial, emprendedor, profesional de ventas o propietario de un negocio, no vas a querer perderte este día glorioso. Este es el evento definitivo para empresarios y vendedores, pero también para personas que están comenzando, y necesitan muchas veces una guía práctica testeada por profesionales en la materia; para poder comenzar”. Así se promociona en su página web el encuentro con el “Lobo de Wall Street”

“Jordan continúa presentando su sistema de línea recta en casi todos los países del mundo. Desde Europa hasta América del Norte, desde Escandinavia hasta Australia, Belfort ha ayudado a millones de personas a aumentar sus ingresos y vivir vidas más felices y empoderadas”, señala la publicación.

Los precios

El ticket más económico, que se puede pagar incluso con criptomonedas, tiene un valor de USD 119 y ofrece acceso a la conferencia de Belfort, un “coffee break” con oportunidad de hacer contactos, material gráfico, certificado de asistencia y traducción simultánea.

Luego, hay otras opciones con precios más altos hasta llegar a la más exorbitante. La misma cuesta USD 2.890 e incluye una cena exclusiva de 3 platos, bebidas de bienvenida y “convivencia con el verdadero Lobo de Wall Street”, y una sesión de fotos y videos exclusivos.

“¡Prepárate para vivir un extraordinario día de inspiración, motivación y aprendizaje con uno de los líderes de ventas más exitosos del mundo! En esta conferencia El lobo te mostrará personalmente cómo utilizar «el sistema empresarial más poderoso jamás diseñado» que lo llevó al éxito construyendo un sólido equipo de ventas”, señala el portal desde donde se adquieren las entradas.

En tanto, entre enero y marzo, el inversor ya cuenta fechas para continuar dando conferencias en Dubai, Estocolmo, Texas y Vancouver.

Quién es el lobo de Wall Street

Entre las décadas de los 80 y 90 Belfort fue una de las estrellas de Wall Street, cosechando miles de millones de dólares con su compañía Stratton Oakomnt, hasta que todo se vino abajo después de que lo encarcelaran por lavado de dinero.

Jordan Belfort y Leonardo DiCaprio

“El lobo de Wall Street” sigue siendo considerado por muchos un “gurú” de las finanzas, dando conferencias y participando activamente en las redes sociales. Belfort es además autor de dos libros que se convirtieron en bestsellers como The Wolf of Wall Street y Catching the Wolf of Wall Street & Way of the Wolf. Ambos se publicaron en más de 40 países y se tradujeron a 18 idiomas.

Actualmente, Belfort está casado con la argentina Cristina Invernizzi y durante diciembre pasó por Córdoba para pasar Navidad en la tierra natal de su pareja. Posteriormente, viajaron a Punta del Este para encarar una gira de conferencias que cotizan en dólares.

El lobo de Wall Street sigue siendo considerado por muchos un “gurú” de las finanzas, dando conferencias y enseñando su enfoque agresivo a la hora de hacer negocios, algo que llevó a las redes sociales adaptándose a la era digital

En su cuenta en TikTok es común que Belfort le hagan preguntas sobre finanzas y de consejos a quienes interactúan con él, pero uno de sus recientes consejos se hizo viral en la red social.

“Renuncia ya a tu trabajo”, le dijo a un joven que le pidió un consejo para una persona de 25 años que trabaja cinco días a la semana y gana 60 mil dólares al año (un salario medio en Estados Unidos). “Consigue algo mejor”, reiteró Belfort.

En su respuesta de TikTok invitó a su audiencia a “pensar en grande” y a visionarse como inversores, no como trabajadores. “Nunca te harás rico, nunca saldrás adelante en la vida y tendrás seguridad financiera trabajando para otra persona con un salario”, dijo el gurú financiero.

