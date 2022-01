Demoran los cambios en la polémica Ley de alquileres, mientras las subas en CABA superan el 50 por ciento

Realmente hay que hacer muy bien los cálculos antes de hacer un contrato locativo, hay mucha inquietud en el sector

El inicio del verano suele calmar los ánimos y aplicar la pausa para muchas actividades de nuestra economía, pero en el Real Estate creció la preocupación por estos días porque los aumentos locativos no cesan, y quien debe renovar su contrato este mes debe pagar con un aumento acumulado en 2021 del 52,8%, según lo relevado por el portal Zonaprop.

El alquiler de un departamento de dos ambientes y 50 m2 marcan una suba de 3,4% respecto al mes previo y se ubica en $ 46.890 por mes. Por su parte, una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $65.703 por mes.

La oferta de alquileres en CABA se mantiene acotada con un volumen actual de avisos un 15% menor al de 2020 y un 25% menor al de 2019. Esgrimen desde el sector que muchos propietarios retiraron carteles desde que entró en vigencia la nueva Ley de Alquileres (N° 27.551) y que en dos y tres dormitorios en CABA es casi una odisea conseguir una propiedad a un valor razonable para los sueldos e ingresos promedios de los inquilinos de nuestro país.

Puerto Madero, el barrio porteño más joven, se mantiene como el más caro con un valor de $99.358 por mes, le siguen Palermo ($53.315) y Núñez ($53.266). Cerca de la media se encuentran Saavedra ($48.999 por mes), Retiro ($47.229), Villa Luro ($46.070), Parque Patricios ($43.870) y Boedo ($41.912). Los barrios más económicos para alquilar son Monserrat ($39.506), Paternal ($38.834) y La Boca ($37.826).

Hacia donde

Los puntos más cuestionados desde que rige la normativa en julio último son el método de ajuste (de ser semestral se pasó a un año) y la duración de los contratos (de dos años se extendió a tres). Desde las cámaras del sector informaron que vienen manteniendo contactos con los diputados de distintos bloques para que se trate cuanto antes en el Congreso de la Nación una posible reformulación de la ley.

El propio oficialismo acusó recibo de las quejas y de los aumentos que mes a mes trae dolores de cabeza a quien debe afrontar un contrato nuevo o renovarlo, porque también cuesta conseguir otra propiedad. El Frente de Todos aceptó tratar una posible reformulación o derogaría algunos puntos conflictivos para que la normativa funcione aceitadamente y no haya subas tan elevadas que ya superan la inflación anual.

Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), destacó a Infobae que “hemos intercambiado opiniones y creemos que lo más indicado es que se logre el punto de encuentro en las distintas comisiones del Congreso para que se derogue lo que está mal y se confeccione una normativa que satisfaga a todos los involucrados en una operación de alquiler, sobre todo a propietarios e inquilinos. Y para bajar los valores debe crecer la oferta, al haber más propiedades en locación se auto regularán mejor los valores”.

“Queremos que se logre el punto de encuentro en las distintas comisiones del Congreso para que se derogue lo que está mal y confeccionen una normativa que satisfaga a todos los involucrados” (Bennazar)

Fuentes del Congreso de la Nación comentaron que no creen que se trate hasta fin de febrero o marzo (cuando se inicie el período de sesiones ordinarias). Existiría una mínima posibilidad de una sesión extraordinaria, pero por lo informado no cuenta con el aval de algunos bloques del parlamento.

“Vamos a tratar que en febrero podamos entrevistarnos con todos los presidentes de los bloques para poder hablar este tema y que se avance lo más rápido posible en los cambios o retrotraer los puntos de mayor problemática a la hora de hacer un contrato locativo. Lo bueno es que cuando vinieron en plena campaña electoral a Cucicba, tanto María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio, como Leandro Santoro, de Todos, los dos representantes de la mayoría de ediles en el Congreso, coincidieron en que la ley de alquileres debe modificarse, ahí no hubo grieta”, aseguró Marta Liotto, titular del Colegio Profesional Inmobiliario (Cucicba.

El diputado nacional Álvaro González, de Juntos por el Cambio, presentó hace unos meses en el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para modificar dos aspectos fundamentales de la nueva normativa de alquileres. No fue tratado en su momento, y sobre el fin de año, Martín Tetaz, recientemente asumido también por JxC, presentó otro proyecto en donde argumenta que debe haber más libertad entre propietarios e inquilinos para pactar el plazo y ajuste de los contratos (que podrían ser desde uno a dos años).

“Todo está por verse, mi proyecto fue presentado en sintonía con Cucicba, me asesoré bien de cuales son las problemáticas, y también hay otros proyectos presentados. No creo que el oficialismo quiera derogar la ley, se empezaría a discutir luego de marzo y esperemos que no se generen nuevos impuestos”, dijo González.

