“Halcón” brasileño: quién es el economista duro que asumió en el FMI y decidirá los detalles de la renegociación con Argentina

El brasileño Ilan Goldfajn será el nuevo jefe del FMI para Latinoamérica

Ilan Goldfajn asumió este lunes como nuevo Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). El economista será nuevo auditor regional que reemplazará a Alejandro Werner y tendrá un rol clave en las negociaciones con la Argentina

Goldfajn, nacido en Haifa en 1966, tiene doble nacionalidad, brasileña e israelí. Conoce muy bien a la Argentina, habla un fluido español y según fuentes consultadas por Infobae que "no aceptará un acuerdo light con la Argentina". Está dentro del grupo de lo que el mercado conoce como "halcones" económicos.

Es el primer brasileño que llega a este cargo, ocupado en las últimas dos décadas por el argentino Claudio Loser, el indio Anoop Singh, el chileno Nicolás Eyzaguirre y el mexicano-argentino Alejandro Werner

Si bien los detalles finales de acuerdo los aprueba el board del Fondo –en definitiva, los países que lo integran– y su directora gerente, la búlgara Kristalina Georgieva, el equipo técnico del organismo, el staff, es quién comanda la letra chica del programa y negocia con los funcionarios locales. Goldfajn es ahora el jefe de la directora adjunta para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y del encargado de la misión argentina, Luis Cubeddu, dos ejecutivos muy conocidos por Martín Guzmán y equipo.

Ilan Goldfajn es el primer brasileño que llega al cargo de jefe del FMI para Latinoamérica

El economista ocupó el cargo de titular del Banco Central de Brasil (BCB) entre mayo de 2016 y febrero de 2019. Durante su mandato en el BCB, supervisó la implementación de importantes cambios regulatorios que abrieron la puerta a nuevos participantes en el sector de servicios financieros, impulsó la innovación y digitalización y promovió el crecimiento de las empresas de fintech. En 2017 fue elegido Banquero Central del Año por la revista The Banker y, el año siguiente, fue nombrado Mejor Banquero Central por la revista Global Finance.

En el sector privado, ocupó diversos cargos, como el de Economista Jefe y socio de Itaú Unibanco, socio fundador de Ciano Investimentos, y socio y economista en Gávea Investimentos, tres instituciones financieras de primera línea en Brasil. Más recientemente, se desempeñó como presidente del Consejo Asesor de Credit Suisse Brasil. También ha trabajado como consultor para diversos organismos internacionales, como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el FMI.

Si algún funcionario argentino tenía la fantasía de que Werner –el último de los sobrevivientes del acuerdo negociado con la Argentina en 2018– pudiera ser reemplazado por alguien más heterodoxo, con la llegada de Goldfajn se descartó esa posibilidad.

Tiene doble nacionalidad, brasileña e israelí. Conoce muy bien a la Argentina, habla un fluido español y según fuentes consultadas por Infobae que “no aceptará un acuerdo light con la Argentina”

“Estoy encantada de que Ilan se incorpore a nuestro equipo como nuevo Director del Departamento del Hemisferio Occidental. Tiene una impresionante experiencia en los sectores público y privado y es muy respetado como académico. Su probada trayectoria como responsable político y comunicador, así como sus profundos conocimientos como ejecutivo de las finanzas internacionales y su familiaridad con el trabajo del Fondo serán de gran valor para ayudar a nuestros países miembros en la región”, expresó Krinstalina Georgieva, directora del FMI.

Fue alumno de Rudiger Dornbusch, tiene un paper bastante conocido con el ex ministro chileno Rodrigo Valdes en el American Economic Review y es recordado sobre todo por haber logrado que la inflación brasileña fuera muy baja –inclusive menor que la planteada en su sistema de metas– con escasas intervenciones cambiarias.

Kristalina Georgieva informó la llegada de Goldfajn al FMI

Entre sus mejores amigos locales está el primer presidente del Banco Central del gobierno de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, también egresado del MIT, con quien comparte un grupo de chat con otros ex banqueros centrales; también, el ex economista jefe del Central Eduardo Levy Yeyati, el ex viceministro Pablo Guidotti y el ex secretario de Finanzas, Miguel Kiguel, entre otros.

“Es un fanático del sistema de metas de inflación y en el Banco Central de Brasil fue un halcón” , señaló Kiguel. En 2018 elogiaba taxativamente a la Argentina por sus medidas de reducción del déficit fiscal y la intención de que los precios estuvieran más libres; además, sostuvo que ambos países se encontraban en la misma senda del desarrollo.

Golfajn estaba coeditando un libro con Levy Yeyati, a quien conoció en el MIT y en el FMI, sobre la economía de la pospandemia desde la perspectiva latinoamericana, con la contribución de economistas de la región.

