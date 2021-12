Pase sanitario en provincia Buenos Aires: qué pasará con los empleados de comercio y los clientes desde mañana

Hay dudas sobre qué pasará con los empleados de comercio que no están vacunados

A partir de martes 21 de diciembre comenzará a regir el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires. Deberán contar con este pase obligatorio los mayores de 13 años para concurrir a eventos masivos y a actividades en espacios cerrados, para la realización de trámites ante organismos públicos y privados y para los trabajadores que realicen atención al público.

Hoy, el Boletín Oficial bonaerense publicó una resolución firmada por el ministro de salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak, y por su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, que detalla los lugares en los que podría pedirse el pase:

- En las actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados: centros culturales gimnasios, cines, teatros, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas, es responsabilidad de los organizadores, titulares o responsables de dichas actividades exhibir, mediante la colocación de un letrero visible en la entrada, la cantidad de personas que podrán ingresar por aforo.

- En las actividades en salones de salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos, actos y reuniones con gran participación de personas, realizadas en espacios cerrados, es responsabilidad de los organizadores, titulares o responsables de dichas actividades exhibir, mediante la colocación de un letrero visible en la entrada, la cantidad de personas que podrán ingresar por aforo.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak (Foto NA)

- En las actividades desarrolladas en bares y restaurantes, realizadas en espacios cerrados, es responsabilidad de los organizadores, titulares o responsables de dichas actividades exhibir, mediante la colocación de un letrero visible en la entrada, la cantidad de personas que podrán ingresar por aforo. Sera asimismo requerido acreditar el “PASE LIBRE COVID” cuando en eventos organizados, participen más de mil (1.000) personas, se realicen en espacios abiertos, cerrados o al aire libre.

- Trámites ante organismos: se deberá solicitar, como requisito previo al ingreso de persona, la exhibición de los medios detallados que acreditan el cumplimiento del “PASE LIBRE COVID”, siempre y cuando el mismo deba ser realizado de manera presencial y en lugar cerrado. Podrán ser eximidos de dicha presentación las personas que concurran a fin de realizar los trámites previstos, cuando por razones médicas no puedan vacunarse, comprobado mediante la presentación del certificado médico correspondiente. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a las medidas preventivas generales y obligatorias, protocolos, recomendaciones e instrucciones de autoridades sanitarias aprobadas por las autoridades provinciales competentes para cada actividad

Esto deja una gran laguna en lo estrictamente laboral, ya que aquel trabajador que no cuenta con pase sanitario igualmente tiene el derecho a cobrar su remuneración en forma integral

Si bien por el momento los comercios no están mencionados en la normativa –aunque para muchos sí en el decreto original– se abrió una polémica sobre qué pasará a partir del martes con los empleados de comercio que no están vacunados y, por lo tanto, no podrían concurrir a trabajar. ¿Entran los empleados de los supermercados, por caso, y otros comercios, grandes o chicos, dentro de la categoría “realización de trámites ante organismos públicos y privados y para los trabajadores que realicen atención al público”? ¿Y los clientes y usuarios de esas actividades? A muy pocas horas de ponerse en marcha, hay algunas dudas sobre el alcance de la medida.

En principio, aseguran en Provincia, estará todo supeditado a la aglomeración de personas. El organizador de un evento, podrá optar por pase sanitario o aforo reducido y, en todo caso, la medida será siempre de aplicación gradual.

En la provincia de Buenos Aires hay unos 1,2 millones de trabajadores del sector de comercio y servicios

Desde el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires no dieron aun precisiones sobre el tema, ante una consulta de Infobae. Mientras que otras fuentes provinciales destacaron que los lugares incluidos en la medida (como restaurantes) tienen que contralarse a sí mismos porque los operativos van a ser aleatorios, los inspectores van a ingresar a controlar.

Hoy, por caso, fue tendencia en Twitter la cadena de supermercados Coto porque exigirá el pase a sus empleados, algo que la empresa confirmó: “Por lo pronto lo que tenemos que cumplir es lo q marca la norma en relación a los que trabajan dentro del establecimiento”, destacaron.

Una fuente del sector de los supermercados señaló que entienden que los empleados no vacunados no van a poder trabajar , pero advirtieron que mayoritariamente cuentan con el esquema de vacunación de dos dosis completo.

Desde una de las principales cadenas señalaron que las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires van a ser las encargadas de controlar y, por eso, deberían especificar mejor que es lo que van a hacer en el caso de los empleados no vacunados.

“Seguramente esto va a significar litigios entre el empleador y el empleado. El Gobierno tiene que reglamentar esta zona gris” (Grinman)

Desde la Cámara Argentina de Comercio señalaron a Infobae que los empleados de comercio, lógicamente, están incluidos dentro de la norma general.

“Todo aquel que no haya sido inoculado con dos dosis no tiene pase sanitario, por ende, no podrá hacer uso del transporte público. Las fuerzas de seguridad subirán a los transportes a controlar, ni asistir a espectáculos públicos, realizar trámites administrativos. Esto deja una gran laguna en lo estrictamente laboral, ya que aquel trabajador que no cuenta con pase sanitario, y cuando éste no pueda prestar tareas de manera remota, igualmente tiene el derecho a cobrar su remuneración en forma integral”, explicaron.

“Seguramente esto va a significar litigios entre el empleador y el empleado. El Gobierno tiene que reglamentar esta zona gris”, dijo Mario Grinman, presidente de la CAC. “Se producen muchas cuestiones desequilibrantes que quedan a cargo del empleador”, agregó.

En la provincia de Buenos Aires hay unos 1,2 millones de trabajadores del sector de comercio y servicios. Mientras que en todo el país se calcula un total de 4,2 millones. La provincia de Buenos Aires representa el 30,6% del total de empleo privado registrado del sector, según datos de 2020 del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo (en base a datos del SIPA).

Sin embargo, desde la CAME, otra de las cámaras que agrupa a empresarios del sector comercial y de las pymes, consideraron que, hasta donde saben, la medida no los incluye. “El pase sanitario es inicialmente para actividades que tengan que ver con asistencia a salones bailables, discotecas, eventos masivos, viajes de egresados, jubilados y seguramente van a incluir a la administración pública. No creo que se solucione el tema de fondo, si bien es una medida que puede ser correcta. La vacunación masiva es lo mejor para evitar una nueva ola de coronavirus. El refuerzo de terceras dosis y completar a los que les falta la segunda creo que es el camino”, dijo Salvador Femenía, secretario de prensa de CAME.

Sin dudas, más allá de contexto sanitario, este tipo de medidas generarán contextos de debate y posturas enfrentadas en el ámbito laboral, como ya ocurre en otros países.

