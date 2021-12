El rey de Ethereum, en Buenos Aires: claves de la visita del creador de la plataforma cripto que vale casi lo mismo que el PBI de Argentina

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Vitalik Buterin (@horaciorlarreta)

¿Cuáles son las claves que hay que saber para entender el éxito del joven creador de Ethereum, la segunda criptomoneda del mundo después de Bitcoin, que está en la Argentina y mañana brindará una charla multitudinaria?

El viernes 17 Vitalik Buterin llegó al país sin llamar la atención. Sólo algunos integrantes del ecosistema cripto local, un grupo de jóvenes programadores, matemáticos y expertos locales, sabía de su llegada. Después, si presencia de viralizó y hay fotos y videos de Buterin por doquier.

Tanto que en pocos horas se organizó una charla abierta y gratuita: las entradas se agotaron en minutos. Será mañana martes, a las 20 en la Usina del Arte.

Mientras el PBI de Argentina llega a USD 483 mil millones al tipo de cambio oficial, mientras que Ethereum tiene un valor de USD 473 mil millones. El joven de origen ruso de 27 años que creció en Canadá es una celebrity total en el universo global de las criptomonedas y el blockchain.

"Entradas agotadas" para la charla que dará mañana Buterin

Se trata de uno de los creadores y el cerebro detrás de Ethereum, la segunda criptomoneda más importante del mundo: es una “mente brillante” de la programación y, según la revista Forbes, tiene un patrimonio personal de casi USD 1.500 millones que sube y baja ya que está atado a las volátiles cotizaciones cripto. En realidad, se trata del mayor referente cripto del mundo mientras Satoshi Nakamoto, el supuesto creador o creadores de Bitcoin, se mantenga en el anonimato.

Llegó al país a conocerlo y ver en persona cómo se “vive en un país con mucha inflación”, según les contó a varios integrantes del ecosistema cripto local con los que se encontró en un evento en Área3, un coworking de Palermo.

Es común que Buterin viaje por el mundo para ver de cerca cómo crece y se expande su desarrollo y esta es su primera vez en el país.

Contacto con la política

Buterin fue recibido por Mauricio Macri, quien a posteriori tuiteó: “Encuentro fascinante con Vitalik Buterin, creador de Ethereum, una de las tecnologías descentralizadas más innovadoras de nuestro siglo. Su moneda Ether es una de las mejor valuadas del mundo. Charlamos sobre el rol de las crypto y las oportunidades de blockchain para los estados”, marcando una posición claramente favorable al uso de las criptomonedas y el concepto de “finanzas descentralizadas” (en la jerga, DeFi).

Mauricio Macri con Vitalik Buterin creador de Ethereum

Del encuentro, en la casa del expresidente en Acassuso, participaron también Leandro Sigman, Gastón Parisier, Tomás Pierucci y Santiago Siri, emprendedores locales de la industria de las criptomonedas.

Luego, cuando fue a ver el recital de Soda Stereo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también se sacó una foto con este joven que nació en Kolomna, Rusia, en 1994 y luego se mudó a Canadá con su familia, y se educó en Toronto.

Siete años atrás recibió la prestigiosa beca Thiel de USD 100.000 para menores de 23 años para perseguir intereses fuera de la academia en lugar de ir a la universidad; en su caso, nunca terminó sus estudios en la Universidad de Waterloo.

A los 13 años fundó la revista Bitcoin Magazine y en 2013 y, al ser un verdadero conocedor de bitcoin, desarrollo su propia plataforma que iba a ser descentalizada –sin ninguna intermediación– y en la que se pudiera programar, además. O sea, no sólo una moneda, que actualmente vale cerca de USD 3.900.

Rodríguez Larreta con Buterin @horaciorlarreta

El fin de semana lo pasó entre eventos cripto, cerrados, para pocos, y otros masivos. Estuvo en una reunión de TheGraph –uno de los protocolos de Ethereum– y almorzó con integrantes del ecosistema local. Para que “entrara en clima argentino”, Pablo Larguía, CEO de Red Innova, le regaló un poncho rojo de gaucho argentino que Vitalik no quiso sacarse en toda la noche a pesar de la temperatura. También hubo otros regalos “argento”: camisetas de la Selección y de Boca.

“Le preguntamos a Vitalik cuál era el proyecto que más le interesa y dijo Proof of Humanity”, escribió en Twitter Gabriel Gruber, otro de los referentes del ecosistema local, que también estuvo en Area3, y es CEO del startup de finanzas descentralizadas (DeFi) Exactly. Proof of Humanity es un proyecto que está desarrollando desde España, otro emprendedor local: Santiago Siri.

Vitalik Buterin con el ex presidente Mauricio Macri y Santiago Siri, entre otros emprendedores

Dos meses atrás, Vitálik sorprendió a Siri al utilizar 50 Ethers, unos USD 200.000 para comprar los UBI (la sigla en inglés del ingreso básico universal), el token del proyecto del argentino y luego, los “quemó”, por lo que, al reducir la oferta disponible, provocó que su valor aumentara en forma inmediata 10 veces.

Dado que muchos miembros de la comunidad global de inversores en criptomonedas se sumaron a esta iniciativa con la misma operación, los UBI llegaron a operar un volumen récord cercano a los 36 millones de dólares en un día.

Cabe recordar que la iniciativa de Siri apunta a brindar un ingreso universal digital con la criptomoneda ether, para asistir a la gente pobre sin ningún intermediario, fue lanzada a principios de este año junto con su fundación Democracy Earth y Kleros.

SEGUIR LEYENDO: