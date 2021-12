Paolo Rocca reclamó previsibilidad y estabilidad para contener las “distorsiones del mercado de cambio, la inflación y la carga impositiva”

Paolo Rocca

“Fueron dos años muy duros para las pymes y la industria”, resumió Paolo Rocca hoy en el tradicional evento ProPymes que organiza que organiza Techint y que esta año celebró su aniversario número 20 y que nació luego de la crisis de 2001.

Rocca estuvo acompañado en el último panel del evento por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El empresario habló de que hay un clima “muy positivo” para el sector del acero y su cadena de valor, con números de recuperación y exportaciones en aumento. Aseguró que el sector impulsa siempre “proyectos de largo plazo que no son especulativos”.

“Invertimos en maquinaria y capital humano y los resultados no se ven en tres meses. La previsibilidad y una estabilidad macro que contenga la distorsiones sobre el mercado de cambio, inflación y la carga impositiva son muy importantes”, destacó el CEO de Techint.

Rocca y Juan Manzur

“Será un año buena para las exportaciones con más de USD 75.000 millones. Se consiguieron mercados nuevos, pero se concentraron productos: se exporta mucho de poco. Ahí está el gran desafío: diversificar”, aseguró Manzur. “Muchas pymes exportan de la mano de Techint y eso es un sello de calidad que permite ser competitivos a nivel global. Educar, innovar, trabajar y mirar siempre para adelante son los grandes desafíos también. Otro es generar confiaza, algo que se logra con propuestas y programas previsibles”, dijo Manzur, casi en paralelo con los reclamos de Rocca, pero no dio más detalles al respecto.

Manzur habló de la “movilidad social ascendente”, de que los “hijos sean mejores que los padres”, como una de las simbologías del peronismo y el Gobierno. “El escudo de nuestro espacio político habla de eso, Paolo. Dos manos agarradas, pero no a la misma altura, una más arriba que la otra. Y eso es lo que usted hizo: tirar para arriba, ayudar a muchos. Por eso estoy muy gustoso de estar acá”, elogió el funcionario. “El Estado tiene que ser le facilitador para que las inversiones lleguen... No es fácil, pero están dadas las condiciones para sumar entre todos”, expresó.

“Queremos acordar con lo acreedores, lo único que pedimos que este acuerdo con el FMI se plasme y que no impida poder seguir creciendo”, dijo el Jefe de Gabinete sobre la negociación con el Fondo.

Contexto macro y costos laborales

A la hora del intercambio con el auditorio, Rocca respondió a las consultas de los asistentes respecto a cómo tomar decisiones en un contexto de incertidumbre permanente con una mirada optimista sobre el mediano y largo plazo, aunque nada positiva sobre el corto plazo.

“Hay un tema que es el nivel de confianza. Todos nosotros tomamos decisiones, pero el contexto macro hace muy difícil conseguir crédito, hacer muchas cosas, el tema de la importación o dividendos. Pero también hay que leer la dinámica de fondo, de ver las oportunidades. No es el momento de dejar la Argentina. Muchos lo hacen, todos conocemos a alguien que se fue. Ha sido un año difícil”, dijo.

“Estamos con un Estado presente, pero no podemos tener un sector privado ausente” (Rocca)

“Pero la dinámica de fondo permite pensar proyectos sólidos y tenemos que trabajar todos para que las distorsiones se vayan superando. Pero la confianza de fondo no hay que perderla. En distintos sectores industriales tenemos una oportunidad. Hoy el 60% de las industrias participan en cadenas de valor que es global, solamente el 30% en america latina. Hay una reconfiguración geopolítica global que genera oportunidades. Hay segmentos donde la inversión va a venir. Lo más importante es hacer el click para tener confianza”, dijo.

Respecto del rebote de la economía, mientras tanto, el empresario se lamentó por los costos laborales.

“Aumenta la facturación, aumenta la exportación, pero el empleo aumenta muy poco porque todo el mundo es muy cauto. Creo que es muy importante llegar a un acuerdo con el FMI. Es el primer paso para estabilizar una visión de futuro para la Argentina. Y a partir de ahí el tema de tomar algo de coraje para invertir en capital humano, una vez que se encamine la visión de futuro, es el momento para empezar a considerarlo”, dijo Rocca.

“Aumenta la facturación, aumenta la exportación, pero el empleo aumenta muy poco porque todo el mundo es muy cauto” (Rocca)

“Todavía el corto plazo me parece no tan fácil, y es inevitable que la pequeña y mediana empresa sea cauta. La carga impositiva, la carga de costos del trabajo es una cuestión importante para todas las empresas, porque el empleo tiene un costo alto y el sueldo de bolsillo no es alto”, dijo.

Contrapunto sobre el rol del Estado

Más adelante, Rocca protagonizó un contrapunto con el jefe de Gabinete, quien ante una pregunta del auditorio resaltó el rol del Estado en la recuperación. A lo que el número uno de Techint no pudo dejar de aportar. Aunque amable, la diferencia :de ideas fue clara.

“Yo estoy de acuerdo que el rol del Estado es muy importante”, interrumpió Rocca.

“Estamos con un Estado presente, pero no podemos tener un sector privado ausente. Al final el crecimiento viene del sector privado, y este es el motor. Sin ese motor no vamos a poder solucionar la pobreza”, dijo.

“Hago este comentario porque para todos nosotros la señal de relevancia, de importancia del sector privado, es muy importante. La presencia, la relevancia, la centralidad del sector privado para llevar adelante el crecimiento y reducir la pobreza, es muy importante”, remarcó.

Seminario ProPymes

Como todos los años, Rocca cerró el seminario ProPymes, que organiza Techint y que esta año celebró su aniversario número 20. Se trata de un programa de apoyo a la cadena de valor del Grupo.

En el comienzo del evento, Martín Berardi, Presidente Ejecutivo de Ternium, destacó la recuperación del mercado global del acero, con una fuerte injerencia de América Latina donde Argentina tuvo un crecimiento interanual de 36% y Brasil de 24 por ciento. “América Latina muestra una recuperación extraordinaria, que se explica por los rebotes de Brasil y Argentina, que venían de años de recesión”, sostuvo Berardi

El periodista Carlos Pagni repasó el escenario político, y las internas que hay tanto en la coalición gobernante como en la oposición. Y también de las perspectivas para los próximos meses.

Luego, el economista Carlos Santangelo habló de a economía en 2021 y cómo al -10% de caída del 2020 le seguirá un +10% en 2021, y cómo la inflación refleja los desbalances del país, junto al fuerte impacto de la brecha cambiaria. “Una fecha clave será el 22 de marzo cuando venza el primer paga impagable con el FMI. Ahí se decidirá qué ruta tomamos en la rotonda”, aseguró.

Martín Berardi, Presidente Ejecutivo de Ternium

Berardi también presentó los resultados de la encuesta a clientes y proveedores de Ternium, Tenaris, Tecpetrol y Techint Ingeniería & Construcción, las empresas del holding de la familia Rocca.

Las 184 empresas relevadas de diferentes regiones del país reportaron un aumento de las exportaciones del 56% durante el 2021 con respecto al año anterior. “Cabe aclarar que ya durante el 2020, la actividad había alcanzado los niveles pre-pandemia, con un primer semestre muy afectado por las restricciones impuestas por el Covid-19 y un segundo semestre con una recuperación muy fuerte, impulsada por el crecimiento de sectores como la construcción, línea blanca, maquinaria agrícola y la industria automotriz”, se destacó.

Asimismo, las inversiones (+41%), el empleo (+8%) y las ventas (+33%) tuvieron un desempeño muy positivo en términos interanuales (2021 vs. 2020). Para el 2022, la cadena de valor del Grupo Techint prevé una continuidad del crecimiento que se vio este año, con aumento de inversiones (+16%), exportaciones (+16%), empleo (+4%) y ventas (10%).

“Las oportunidades para el crecimiento del mercado del acero están en la micro, con el empuje de sectores como la construcción, el agro, automotriz y energía”, agregó el ejecutivo. Y advirtió que “hay un correlato del acero con el PBI, nosotros vemos que cuando nuestras ventas llegan a 200 mil toneladas por mes, Argentina no pasa de ese nivel. Tenemos que superar el 16 o 17% de inversión respecto al PBI para poder lograr un crecimiento sostenido y tiene que venir del sector privado”.

Berardi hizo referencia además a la oportunidad que se presenta para la Argentina y la región en el proceso de relocalización que se está discutiendo en las cadenas de valor global, tras el shock que implicó la pandemia para la cadena de suministros. “La pandemia evidenció la debilidad de las cadenas logísticas. Ejemplos como el encalle de un barco en el Canal de Suez que provocó graves problemas de abastecimiento o el problema de los chips. Es por esto que se habla de reshoring, de acortar las cadenas de suministro, lo que genera una gran oportunidad para región”, afirmó.

Del evento participaron también empresas de la cadena de valor del Grupo, como el caso de Esteban Cordero, una pyme familiar autopartista de Luján que fue de las primeras empresas en sumarse al programa ProPymes; A. D. Barbieri y Badia, entre otras.

