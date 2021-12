Ana Botín, presidente de Santander: “La Argentina necesita un horizonte de largo plazo para dar certidumbre a los inversores”

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Foto: Reuters

La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, advirtió que la Argentina necesita recuperar una mirada de largo plazo si desea salir de su crisis financiera y volver a contar con financiamiento en los mercados internacionales. La banquera, una de las mujeres de negocios más influyentes del mundo, planteó su análisis sobre el país y la región en el marco de un encuentro con medios de América latina, en el que anunció que Santander invertirá en la región USD 6.000 millones en los próximos 3 años en “transformación digital y tecnología”. De ese monto, USD 225 serán destinados a la Argentina.

“Cada vez que voy a la Argentina me impresiona por tu potencial, pero también por su realidad”, señaló Botín, quién visitó el país un mes atrás en el marco de una gira por la región. “Es un país con grandes recursos naturales, con capacidad en la agroindustria para alimentar a 400 millones de personas, con un desarrollo como Vaca Muerta que le permite estar entre los primeros productores no convencionales de gas y petróleo”, comentó. También destacó que la calidad de los recursos humanos de la Argentina “es especial” y recordó que no en vano se han generado varios “unicornios” en el país.

Asimismo, señaló que “la capacidad de la Argentina para volver a los mercados va a depender de muchos factores, pero sobre todo de que pueda trazar un horizonte de mediano y largo plazo, eso es lo que da certidumbre a los inversores”.

“Volver a los mercados no será sencillo”, advirtió Botín.

Consultada acerca de la negociación del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que “alcanzar un acuerdo con el FMI también es muy importante”.

“En los últimos 30 años, América Latina sacó de la pobreza a 60 millones de personas. Hay diferencias en cada país, pero ha crecido la clase media y ha cambiado la movilidad social”, señaló Botín

América Latina representa el 40% del beneficio de Santander a nivel global. En la región brinda servicios a 80 millones de clientes y tiene la mitad de sus 193.000 empleados. Sus principales mercados son Brasil, México, Chile, Argentina y Uruguay. En la Argentina, lanzó nuevas compañías en los últimos meses, como Getnet, Santander Consumer y Superdigital, y planea que su banco 100% digital, Openbank, funcione a pleno durante 2022.

“Latinoamérica forma parte de nuestra historia y de nuestro presente, y será una parte importante de nuestro futuro,” afirmó Botín. La empresaria brindó un panorama positivo sobre la región. Enfatizó que “hay razones para el optimismo”, que confía en el interés de progresar de los latinoamericanos y en una nueva sociedad con mayor protagonismo de las clases medias. Y que el ciclo económico regional está favorecido por el precio de las commodities y el nivel de los bonos del Tesoro de EEUU.

“En los últimos 30 años, América Latina sacó de la pobreza a 60 millones de personas. Hay diferencias en cada país, pero ha crecido la clase media y ha cambiado la movilidad social”, apuntó.

“La inflación es un problema en todo el mundo y una suba de tasas de interés puede afectar el crecimiento de la economía”. En ese sentido, Botín destacó que “los países de la región saben de la importancia de la estabilidad fiscal”

Agregó que este cambio es aún más meritorio por estar acompañado por una consolidación de la democracia: “Salir de la pobreza en democracia es un modelo que no existe en otras regiones del mundo”.

Al respecto, precisó: “Solamente hay 3 países en la región que no son democráticos: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y al mismo tiempo, algunos países de América Latina se ubican entre las democracias más sólidas del mundo, como Chile, Uruguay y Costa Rica”.

Aún cuando hablaba en términos regionales, hizo hincapié en un punto que tiene especial sentido para la Argentina: “La inflación es un problema en todo el mundo y una suba de tasas de interés puede afectar el crecimiento de la economía”. En ese sentido, destacó que “los países de la región saben de la importancia de la estabilidad fiscal” y de la sostenibilidad del nivel de los precios.

