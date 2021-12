Italia clasificó como segura a la Argentina: qué significa para los turistas y cómo es la situación en el resto de Europa

A partir de ahora los argentinos pueden ingresar a Italia por motivos netamente turísticos. ANDREA RONCHINI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

En el día de ayer el Gobierno italiano emitió un comunicado en el cual movió a la Argentina y a otros países de la lista “E” a la lista “D” en su categorización de impacto de la pandemia. Pero, ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué afecta a los viajeros argentinos que quieran viajar a la “bota” de Europa?

El cambio de categoría implica que ahora los argentinos podrán ir a Italia siempre y cuando puedan presentar un certificado con el esquema de vacunación completo de alguno de los inoculantes contra el Covid-19 aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), es decir que tanto la vacuna Sputnik-V y la Sinopharm no están contempladas entre ellas , entre las cuales sí se encuentran las vacunas de Pfizer, Moderna, Astrazeneca y Jhonson & Jhonson.

Además los viajeros que quieran ingresar a Italia deberán completar un formulario de localización del pasajero, en el cual se le pedirán datos de su estadía en Italia, y presentar un test PCR de resultado negativo o un test de antígenos del mismo resultado hecho dentro de las 72 horas previas al embarque.

Quienes no puedan certificar su esquema de vacunación completo o estén vacunados con algún inoculante no reconocido por Italia, también pueden ingresar al país europeo pero deberán:

- Completar el formulario de localización de pasajeros

- Presentar una prueba de antígenos o PCR de resultado negativo hecha dentro de las 72 horas previas al viaje

- Notificar la entrada a Italia al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria local

- Viajar hasta el destino final únicamente en transporte privado, realizar en dicho destino una cuarentena de 5 días

- Por último realizar un segundo testeo PCR o de antígenos al finalizar el “auto-aislamiento”.

Es importante aclarar que en los sitios oficiales gubernamentales de Italia, la lista “D” aún no está actualizada, pero este medio confirmó con la Embajada italiana en Buenos Aires que la resolución fue emitida y que los sitios web están en proceso de actualización.

¿Qué pasa en el resto de Europa?

Cómo ya informó este medio, tanto España como Alemania también flexibilizaron sus restricciones para los viajeros provenientes de Argentina a comienzos de noviembre.

Por aquel entonces, fuentes de la embajada de Alemania en Buenos Aires confirmaron a este medio que los viajeros argentinos y residentes de Argentina pueden viajar hacia el país germano sin la necesidad de contar con el esquema de vacunación completo. Únicamente presentando el test PCR de resultado negativo hecho 72 horas previas al embarque es suficiente para poder ingresar.

Similar es el caso de España , los argentinos que vayan hacia el país ibérico deberán únicamente completar el “Formulario de Control Sanitario” y con él obtener un código QR que deberá ser presentado en el embarque y en los controles sanitarios aeroportuarios al arribo. No es necesario cumplir con otros requisitos tales como una cuarentena o presentar test de resultados negativos.

Diferente es el caso de Francia . Este fue el primer país de Europa central en permitir el ingreso de los turistas argentinos sin solicitar un testeo PCR previo al embarque en caso de estar vacunado con alguna de las vacunas aprobadas, entre las cuales no se encuentra la Sputnik-V, o solicitando el testeo para los viajeros no vacunados o con inoculantes no aprobados.

Sin embargo, a comienzos de diciembre y a causa del incremento de la circulación de la variante Ómicron, reforzaron sus protocolos de salud para viajeros internacionales, y ahora toda persona que ingrese a Francia desde fuera de la Unión Europea debe certificar un test PCR o de antígenos negativo hecho dentro de las 48 horas previas el viaje, sin excepción.

