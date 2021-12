El viral del “Tano Pasman cripto” y su furia al enterarse del derrumbe de Ethereum

El video viral luego de la caída de Ethereum

El video de un ahorrista argentino que se enojó fuertemente tras enterarse de que el precio de la segunda criptomoneda más grande, Ethereum, cayó un 40 por ciento, se viralizó en las últimas horas.

Tras escuchar la noticia, comenzó a golpear y romper los objetos que tenía a su alrededor.

Al igual que se viralizó en 2011 cuando el “Tano” Pasman, con el descenso de River Plate a la primera B nacional, por sus gritos, golpes y roturas de cosas a su alrededor, este inversor minorista también enloqueció con la baja de ETH.

El enojo estuvo dado porque él es un “minero” de criptomonedas que justo había armado su “rig”.

“¿Perdón, qué cripto cayó? Pero me estás jodiendo... ¡Nooooo!”, se lo escucha decir al por ahora anónimo personaje en medio de insultos y roturas varias. “No, no”, dicen sus compañeros de trasmisión, disimulando risas. El enfurecido personajes figura en pantalla con el apodo de Chuck McGill, un personaje de la serie Better Call Saul. Se trata del streamer que responde al nombre Tata Tucson, quien contó a Infobae que el video se trató de una parodia o comedia en medio del derrumbe de las criptomonedas.

El miércoles de la semana pasada el precio de Ethereum rondaba los 4.800 dólares por unidad. Tres días después, el 4 de diciembre, llegó a caer por debajo de los 3.500 dólares (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

¿Fue verdad o fue una reacción actuada? No parece, pero, como sea, se viralizó y generó comentarios varios.

“Culpa de estos giles yo no consigo la tarjeta gráfica que quiero al precio que debería estar”, se quejó un tuitero. “Pero si la cantidad de mineo sería el mismo con un poco menos de ganancia, que después recuperas si la cripto sube... No entiendo la calentura”, agregó otro, Lucio apeló a la ironía: “A todos los criptobros: con esto no pierden más plata”. El tuit estaba acompañado por la foto de una pala.

¿Qué es minar criptomonedas? ¿Qué es un rig? Y, aún más importante, ¿por qué se enfureció tanto? La minería de criptomonedas es un proceso en el cual se realiza cierto trabajo, para luego ser recompensado con criptomonedas. Existen distintos tipos de minería.

Por ejemplo, el famoso videojuego Axie Infinity, permite minar criptomonedas simplemente jugando. Otra minería, es la que consiste en resolver cálculos matemáticos, lo cual hace la computadora de forma automática a través de una serie de programas. Este es el caso de la minería de Ethereum, y los inversores optan por minar esta criptomoneda y no otra, porque es la que hoy ofrece los mejores y más rápidos retornos de inversión.

Por otra parte, un rig es un sistema basado principalmente en tarjetas gráficas que trabajan para obtener realizar el trabajo de minado. Un rig de minería tiene los mismos componentes que una computadora común. Una computadora está compuesta por una fuente, una placa madre, disco rígido, memorias ram, etcétera. El rig de minería es exactamente el mismo, solo que, en lugar de utilizar una única tarjeta de video, usa varias para acelerar el proceso de resolución de cálculos matemáticos, y así minar más criptomonedas.

Facundo Salto, CEO de Criptofolio, dijo a Infobae: “El enojo de este minero fue por la caída del precio de Ethereum, la cual afecta directamente a su ganancia. Las recompensas por minado están dadas en la criptomoneda que se mina, en este caso el token ETH. La manera más sencilla de entenderlo es a través de un ejemplo. Imaginemos que la persona invirtió 5 mil dólares en crear su rig, con el cual recibe de ganancia promedio mensual 1 ETH. Si el precio del ETH fuera de 5 mil dólares, tardaría solo 1 mes en recuperar su inversión. En cambio, si el precio fuera de 1 dólar tardaría 5 mil meses. De esta forma, cuanto más valga cada token de Ethereum, más rápido recuperará su inversión”.

Vale aclarar que los números mencionados son sólo un ejemplo y las inversiones son variables. “Y para minar 1 ETH completo por mes se necesitaría mucho más dinero que ese”, aclaró Salt.

La caída

El miércoles de la semana pasada el precio de Ethereum rondaba los 4.800 dólares por unidad. Tres días después, el 4 de diciembre, llegó a caer por debajo de los 3.500 dólares, representando una caída de más del 26 por ciento del valor de la criptomoneda. Este desplome de más de un cuarto en los precios de la segunda criptomoneda más valiosa del mundo fue un duro golpe para todos los mineros, quienes vieron fuertemente perjudicada su ganancia.

De todos modos, siempre tienen la posibilidad de mantener en su posesión los tokens, en lugar de venderlos y esperar a que el precio suba. Sin embargo, si bien los analistas e inversores de foros de Twitter y Reddit afirman que es altamente probable que esto ocurra, nadie puede garantizar a ciencia exacta que el precio de Ethereum vaya a subir.

¿Qué hará el “Tano Pasman cripto”? No está claro.

