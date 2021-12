“El Lobo de Wall Street” vs Elon Musk: duelo de titanes sobre las criptomonedas meme

Jordan Belfort y Elon Musk

Jordan Belfort, un legendario inversor en bolsa en el cual se basa la película “El Lobo de Wall Street”, advirtió sobre la inversión en criptomonedas basadas en memes, como dogecoin y shiba inu, las preferidas de Elon Musk.

También, Belfort explicó que “la gente se está aprovechando de un mercado no regulado”, y enfatizó que “cuanto antes intervengan los gobiernos, mejor será para las criptomonedas”.

En una entrevista con The Sun, publicada el martes, el famoso Lobo de Wall Street dijo: “Soy un fanático de blockchain, pero hay muchas tonterías, muchas monedas de porquería que no sirven para nada y solo están ahí para separar a las personas de su dinero”.

La historia de Belfort fue protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese (Foto: EFE)

Belfort es un ex corredor de bolsa cuya historia ha sido tan épica que se creó una película a raíz de ello, llamada “El lobo de Wall Street”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese. Belfort fundó Stratton Oakmont, que funcionaba como una sala de calderas que comercializaba acciones de un centavo y defraudaba a los inversores con las ventas de acciones. Se declaró culpable de fraude en 1999 y fue a prisión durante 22 meses; ahora es un orador motivacional. “Me volví codicioso, y la codicia no es buena “, dijo en 2014 en una charla motivacional en Dubai.

El autor del lobo de Wall Street le dijo a The Sun: “Escuchas historias locas de personas que ganan millones y miles de millones, pero por cada persona así, hay 10 mil o 100 mil personas que reciben enormes pérdidas. Shiba inu no es una inversión adecuada”, y añadió: “La gente se está aprovechando de un mercado no regulado y creando monedas de mierda que no tienen valor y no sirven”.

La cripto meme Shiba Inu

También se refirió a las criptomonedas que resultan ser esquemas piramidales y dijo: “las personas sin escrúpulos inician las monedas y entran en una sala de chat y dicen cosas que son descaradamente ilegales”, y enfatizó: “La gente debería ir a la cárcel en serio, no son legítimos. No hay forma de que vayan a funcionar ... Supongo que alguien terminará siendo acusado por estas cosas “.

Al hacer hincapié en que “lo que más odio de esto es que son cosas legítimas, les dan mala fama a esas monedas digitales”, opinó: “Cuanto antes intervengan los gobiernos, mejor será para las criptomonedas porque cuando las autoridades comienzan a regular un mercado oscuro, se vuelve más grande y mejor”.

Esta no es la primera vez que Belfort se expresa con relación a las criptos. Poco antes de que bitcoin llegara en diciembre del 2017 a su pico máximo hasta ese momento, Belfort dijo que la criptomoneda número uno era “una burbuja casi garantizada a reventar”. El lobo dijo que el precio de bitcoin “está basado en la teoría del mayor tonto”.

El CEO de Tesla, Elon Musk (Patrick Pleul/Pool via Reuters/File Photo)

La teoría del mayor tonto dice que el inversor que está comprando, lo hace por el mero hecho de creer que el precio seguirá subiendo, y alguien estará dispuesto a pagar más. El problema surge cuando ya no hay más personas interesadas en pagar más, y el precio comienza a caer por ley de oferta y demanda. Así es como se producen las burbujas.

Franco Capelo, CEO del Instituto de Análisis Técnico, dijo a Infobae: “Las criptomonedas son hoy vistas por los grandes inversores tradicionales de la misma forma que una persona que no invierte ve el mercado accionario. Ambos creen que son una ‘timba’ algo totalmente al azar. Si bien existe ese componente azaroso, el precio de una acción está basado en el valor intrínseco que tiene a través del dinero que genera. Y las criptomonedas, están sustentadas en el valor que aporta el proyecto al mundo”, y añadió: “Belfort cambió su opinión hacia las criptos con el paso de los años. Antes las consideraba una burbuja, ahora tiene un poco más de aceptación a ellas, y la mayoría de los inversores estamos de acuerdo en qué los esquemas piramidales y las memecoins no tienen valor”.

