Furor cripto: otro país de América latina se lanza a desarrollar su propia divisa digital

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Perú

Perú se suma a la nueva tendencia de los países que adoptarán blockchains al decidir que desarrollará una moneda digital del banco central (CBDC), según dijo el presidente del banco central, Julio Velarde.

En una conferencia con líderes empresariales en Lima, Velarde dijo que el organismo monetario está trabajando con los bancos centrales de India, Singapur y Hong Kong en el desarrollo de una CBDC.

Las CBDC son el futuro de las monedas fiat (monedas tradicionales como el peso, el dólar o el euro), ya que tienen el mismo respaldo, que son los bancos centrales, pero además están acompañadas por blockchain, y son criptomonedas.

Muy pocos países en el mundo han creado sus propias CBDC; entre ellos se encuentran China, Bahamas, Nigeria y Camboya. “No vamos a ser los primeros, porque no tenemos los recursos para ser los primeros y enfrentar esos riesgos”, dijo Velarde, “pero no queremos quedarnos atrás”.

“Al menos estamos al mismo nivel o quizás incluso más adelante que nuestros pares de tamaño similar, aunque por detrás de México y Brasil “.

Una moneda digital emitida por el banco central sería diferente a otras criptomonedas como bitcoin, porque esta moneda le daría a una persona o empresa un reclamo directo sobre el banco central, al igual que con el efectivo físico.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal en su país

Serio Turi, CEO de Inversiones en el Mundo, dijo a Infobae: “Las CBDC dan una larga lista de ventajas. La principal es la seguridad para los más despistados. En blockchain, si se realiza un envío erróneo, no hay vuelta atrás, no es como un banco tradicional y no hay a quién reclamarle”.

En cambio, afirmó, con las CBDC, “los Estados pueden ejercer mayor presión y controlar más este tipo de movimientos, y eso les da más tranquilidad a las personas a la hora de realizar transacciones”.

Sin embargo, “los inversores más avezados están en contra de las CBDC, porque van en contra de la regla más básica de las criptos, que es la descentralización. El no darle el poder a nadie, ni a ninguna entidad, es lo que le da el atractivo a las criptos, y las CBDC son justo lo opuesto”.

“Los reguladores de todo el mundo están tomando medidas enérgicas contra las criptomonedas, alarmados por un mercado en rápida expansión que ha pasado por alto a los bancos centrales, por lo que se cree que podría tener un impacto negativo en los mercados a futuro”.

En la Conferencia Anual de Ejecutivos con líderes empresariales en Lima el martes, el funcionario peruano dijo: “Creo que el sistema de pago que vamos a tener dentro de ocho años en el mundo será completamente diferente al actual; inclusive el sistema financiero probablemente será bastante diferente”.

Según la compañía Atlantic Council , 87 países que representan más del 90 por ciento del producto interno bruto mundial están investigando las CBDC y siete han desarrollado una propia. En relación con este fenómeno, en mayo del año pasado, sólo 35 países estaban considerando desarrollar una CBDC. Con todos estos antecedentes, Velarde afirmó que Perú se asociará con los bancos centrales de los países más avanzados en el desarrollo de sus criptomonedas propias.

En el resto de Latinoamérica, los países que más tienen los ojos puestos en las CBDC son Brasil y México, aunque ninguno de ellos ha lanzado la suya aún. Por otra parte, Argentina no tiene en los planes el desarrollo de una criptomoneda propia, pese a los dichos del presidente Alberto Fernández en este sentido, aunque es uno de los países de la región con más adopción de criptomonedas, liderando casi todos los rankings, desde transacciones con criptos, hasta ganancias anuales en Bitcoins. Finalmente, El Salvador ha sido el único país en adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal hasta el momento, pero ha sido motor para muchos otros del mundo que ya lo están evaluando.

