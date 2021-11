La selección argentina también sale a jugar un partido en el mundo digital

La selección argentina va a lanzar su propia colección de tokens no fungibles (NFT) para la venta. De esta forma, la selección sigue entrando cada vez con más fuerza al mundo de las blockchains y criptomonedas.

Un NFT es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Estos NFT representan algo único, ya sea una foto, un video, un sonido, etcétera. Y gracias al contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original, y, en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera.

El pico de fama de los tokens no fungibles y todas sus formas de uso en el mundo deportivo, así como su adopción sigue creciendo a pasos agigantados. Y de este modo, a partir del 16 de noviembre, se encontrarán a la venta los NFT de nuestra selección.

Hasta ahora muy pocas selecciones han decidido lanzar tokens no fungibles y por esta razón la Argentina es casi pionera en este rubro, siguiendo el ejemplo de unos pocos, como Alemania, que lanzó los suyos en junio de este año. Sin embargo, esta no es la primera vez en la que el país es pionero en el mundo blockchain, ya que meses atrás, previo a la última Copa América, la selección lanzó sus propias criptomonedas denominadas “fan tokens”.

La selección alemana de fútbol ya tiene su NFT

Los fans tokens son criptomonedas que permiten a sus poseedores acceder a una variedad de beneficios de membresía relacionados con los clubes de los cuales son hinchas. Por ejemplo: votar sobre las decisiones del club, acceso a recompensas, diseños de mercancías y experiencias únicas. Pueden ser utilizados por clubes deportivos, clubes de fanáticos de la música y otras organizaciones para democratizar y organizar experiencias, establecer el liderazgo del club y más.

Así como Argentina lanzó sus fans tokens y ahora lanzará sus NFT, hay clubes que lo han hecho, como el FC Barcelona, SS Lazio, FC Porto, París Saint-Germain FC y el Inter de Milán. Estos equipos ya han incorporado la tecnología blockchain a sus actividades de alguna u otra forma. Algunos lanzaron NFT, otros sacaron a la venta sus fans tokens, e incluso algunos clubes han comenzado a pagar con criptomonedas a sus equipos. En Argentina, tenemos dos ejemplos de ello: Club deportivo Alem, quien a principios de agosto anunció que pagaría con USDT, una criptomoneda cuyo precio equivale a 1 dólar, a sus jugadores. Y Club Deportivo Español, el cual anunció en septiembre que pagaría a su equipo con la criptomoneda Zoe Cash. Desde que se anunció la noticia, el precio de la criptomoneda subió más de un 20 por ciento, lo que beneficia a los jugadores que hayan cobrado, y no hayan decidido vender sus tokens.

La Liga española tiene su propia NFT

La colección NFT de la selección argentina se lanzará en Ethernity Chain, una plataforma basada en blockchain que produce tokens no fungibles autenticados, según se informó en el comunicado publicado en la cuenta oficial de la cuenta de Twitter de la selección.

La misma constará de una serie de “piezas icónicas” que pretenden exaltar la historia de la camiseta y el escudo nacional: “La colección de #NFTs de la Selección Argentina celebra una época de gloria que atraviesa a millones de fanáticos”.

La producción, desarrollo y comercialización de esta colección de tokens no fungibles, fue encargada a The Visual Lab, un estudio artístico holandés. Para aquellos inversores, hinchas, o fanáticos que quieran adquirir uno o varios NFT, estarán disponibles a partir del 16 de noviembre de este 2021 en Ethernity Chain.

Ethernity Chain es uno de los mercados de NFT más importantes del mundo, incluso tiene su propia criptomoneda, con un valor de mercado de casi 200 millones de dólares. Actualmente su token ERN es el 337 más grande del mundo, lo que, si bien no lo posiciona entre las criptomonedas líderes, si indica que está dentro de una minoría.

En esta plataforma, se vendieron anteriormente colecciones del astro argentino Lionel Messi y una de la última Copa América, con una carta especial del equipo de Argentina, en formato de tokens no fungibles.

Sobre la alianza, salió a hablar Claudio ‘El Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y dijo: “Estamos muy contentos de anunciar este importante acuerdo que creará una nueva fuente de ingresos económicos para nuestra Asociación; En estos años hemos crecido en forma sostenida en cuanto a la generación de nuevos recursos, algo que siempre es importante para el desarrollo de todos nuestros proyectos y para fortalecer al Fútbol Argentino en su conjunto”, y añadió: “En este caso, este acuerdo apunta a desarrollar una nueva vía de recursos digitales, que está creciendo mucho en todo el mundo y que sin dudas será muy bien recibida por todos los fanáticos de la Selección a nivel global. Además, nos permite llegar con productos digitales de la AFA a todos los continentes y seguir nuestro camino de desarrollo de la marca AFA en todo el mundo”.

Por su parte, Nick Rose Ntertsas, CEO de Ethernity, dijo: “La inclusión de la AFA en nuestras colecciones NFT abre nuevas puertas entre fanáticos y ligas de una manera nunca vista en la industria. Estamos felices y emocionados de recorrer este nuevo camino digital con la AFA”.

Yanina Orrego, CEO de Capital Ediciones, dijo a Infobae: “Más allá de la inversión como tal, este tipo de noticias siguen dando brillo y popularidad a las criptomonedas y las blockchains en general. Este tipo de difusión, hacen posible que cada vez más gente descubra este mundo, y entienda por qué las criptos no solo son el futuro, sino que ya son el presente. Comprar un NFT de la selección, va a ser equivalente a comprar una obra de arte. Con el tiempo, las obras de arte, al igual que los tokens no fungibles, variarán de precio siempre dependiendo de lo que los inversionistas o fanáticos están dispuestos a pagar. Por ello, puede que de hoy a algunos años quienes compren estos NFT se vuelvan millonarios, o hayan perdido su inversión porque no valga nada”.

SEGUIR LEYENDO: