Ya hay bancos que atienden sin turno previo pero la mayoría espera la decisión del Banco Central

Las 750 sucursales del Banco Nación, desde ayer, atienden al público sin turno previo. FOTO NA

Desde ayer, las 750 sucursales del Banco Nación distribuidas en todo el país comenzaron a atender a sus clientes sin turno previo, luego de más de un año y medio de seguir una rigurosa rutina dispuesta por el Banco Central. Desde abril de 2020, las sucursales bancarias reciben únicamente a aquellos clientes que sacaron un turno en la web y solo para determinadas operaciones, con la única excepción de los jubilados. La decisión del principal banco del país sorprendió a otras entidades que esperan que el BCRA modifique su norma antes de volver a la atención pre-pandemia. Mientras todas las actividades económicas retornan hacia la normalidad, no luce razonable que las sucursales bancarias funcionen igual que cuando el coronavirus causaba cientos de muertos por día.

Ante la decisión del Nación, en el Banco Central aclaran que la normativa de atención por turnos aún está vigente pero que estiman una modificación para diciembre. Aunque nadie descarta que mañana, en su reunión habitual de los jueves, el Directorio acelere los tiempos. Si bien no hubo una presentación formal, algunos bancos deslizaron su pedido de que se modifique la norma y así normalizar la atención al público, máxime cuando el principal banco estatal ya lo hizo.

Tanto los bancos como el BCRA piensan en un sistema mixto, en el que se atienda sin turnos pero, a la vez, se otorgue prioridad a los clientes que sí lo pidieron. Hasta ahora, el funcionamiento depende de la buena voluntad de los empleados de cada sucursal. Hoy por hoy, un cliente que llega sin turno a una sucursal vacía puede ser atendido, o puede verse obligado al insólito trámite de pedir turno en la web en ese mismo momento o puede irse sin obtener respuesta.

Un hombre saca pesos argentinos de un cajero automático en un banco en el distrito financiero de Buenos Aires. Argentina. Foto de archivo. REUTERS/Marcos Brindicci

En el Nación explicaron que la primera jornada sin turnos todo funcionó con normalidad. En rigor, no fue la primera entidad que eliminó la exigencia de los turnos. Desde el lunes 8, dos bancos provinciales y estatales ya lo vienen haciendo, el Bancor y el Banco de La Pampa. En ambos casos se aplicó también el sistema mixto, es decir, se mantuvo la posibilidad de pedir turnos vía web. Y no se esperó a que el BCRA tome la decisión sino que se consideró que los turnos ya no son necesarios.

En los bancos, en particular los privados que no tienen tanta afluencia de público, alegan que no quieren incumplir una norma del Central y, a la vez, admiten que la emergencia de la pandemia vino muy bien para la atención al público. Aceleró todos los procesos de adopción de los canales de atención digitales, como el homebanking, las apps para celulares y la banca telefónica. Y eso impactó tanto a los empleados como a los clientes. Si un sistema funciona bien, ¿para qué cambiarlo? A todos les resuenan las tristes imágenes de las aglomeraciones para cobrar jubilaciones y planes sociales de abril de 2020, en el comienzo de la cuarentena. Esos episodios, que le costaron la renuncia al ex titular de la Anses, Alejandro Vanoli, ocurrieron luego de dos semanas en los que las sucursales cerraron por completo, algo que no ocurrió en ningún otro país.

Pero todas las reaperturas que decidió el Gobierno luego de las PASO en cierto modo dejaron a los bancos en evidencia, por lo que la normalización no puede demorarse. En los bancos advierten que la reglamentación de los turnos, que listaba las operaciones permitidas en las sucursales, incluía una particularidad: la atención en cajas no permitía el retiro de depósitos en pesos (sí en dólares), que debía hacerse vía transferencia o cajeros. Muchos esperan la letra chica de la norma del BCRA para ver qué decide en este punto.

Otro actor clave en la discusión es el gremio bancario, de extrema cercanía política con el gobierno, liderado por Sergio Palazzo, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Desde el comienzo de la pandemia, la Asociación Bancaria defendió con mucha firmeza el sistema de turnos por razones sanitarias. Pero ese sistema, combinado con los canales digitales, funcionó demasiado bien. Tal vez algunos teman que el sistema financiero puede funcionar con menos empleados, al menos de los que ocupan las sucursales.

La Bancaria hizo el pedido formal ante el presidente del BCRA, Miguel Pesce, para finalizar el sistema de turnos. “El pronunciamiento del Banco Central es imprescindible, pues los bancos demoran decisiones coherentes con la recuperación de la actividad económica”, dijo el gremio en un comunicado en el que hablan de “la necesidad de normalizar la actividad”. También señaló, dentro de su nuevo discurso post-PASO, que “la limitación actual en la atención afecta a todos, desde los jubilados a las empresas, tal como lo manifiestan entidades representativas de distintas actividades”.

