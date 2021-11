Furor Bitcoin: el CEO de una importante empresa global se sumó a los magnates que apuestan a las criptomonedas

El CEO de Apple apuesta por las criptomonedas

El CEO de Apple, Tim Cook, reveló hoy que posee criptomonedas en una entrevista. La pregunta se refirió a Bitcoin y Ethereum, y su respuesta fue que sí, y que cree razonable poseerlos como parte de una cartera diversificada.

En diálogo con Andrew Ross Sorkin de DealBook, Cook agregó que su respaldo a las criptomonedas no era un “consejo de inversión”.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo ha estado interesado en las criptomonedas, Cook continuó diciendo que ha estado interesado en ellas “durante bastante tiempo” y que las “investigó”, sugiriendo que está realmente interesado en los mercados e inversiones de criptomonedas.

De todos modos, Cook luego reveló que Apple, una de las 5 empresas más grandes del mundo, no tenía la intención de adoptar las criptomonedas en sus operaciones y seguir el ejemplo de otros grandes gigantes tecnológicos como Tesla, Facebook y Twitter. Más específicamente dijo: “No es algo que tengamos planes inmediatos para hacer”.

Cook también dijo que Apple no tiene la intención de comprar Bitcoin con sus 200 mil millones de dólares en reservas de efectivo estimadas, y afirmó:”no creo que la gente compre acciones de Apple por el simple hecho de exponerse a las criptomonedas”.

Bitcoin y Ethereum, las elecciones de Cook

También le preguntaron al CEO de Apple sobre el tema de los tokens no fungibles (NFT). Un NFT es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Estos NFT representan algo único, ya sea una foto, un video, un sonido, etcétera. Y gracias al contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original, y, en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera.

Cuando se le preguntó respecto a este tema, Tim Cook dijo que encontraba interesante la innovación. Además de que pasará “un tiempo” antes de que se democratice a los ojos del público en general. Lo que no dejó en claro, es desde cuándo invierte en criptomonedas, ni si se ha visto motivado a hacerlo por el boom de las criptos a fines del año pasado y principios de este.

Jennifer Bailey, VP de Apple

Si bien esta es la primera vez que el propio Cook habla en profundidad sobre las criptomonedas, la vicepresidente de Apple Pay, Jennifer Bailey, reveló hace ya dos años, en 2019, que Apple está prestando atención a la industria. En ese momento, Bailey explicó que Apple veía las criptomonedas como algo con “un potencial interesante a largo plazo”.

El entrevistador le preguntó a Cook sobre la adopción de las criptomonedas por parte de Apple, a lo que el CEO contesntó: “esto es algo que estamos viendo, no algo que tengamos planes inmediatos para hacer. Diría que hay cosas que no haría como nuestro saldo de caja. No iría e invertiría esto en criptomonedas, no porque no invertiría mi propio dinero en criptomonedas, sino porque no creo que la gente compre acciones de Apple para ganar exposición a las criptomonedas”. “Entonces, si quieren hacer eso, pueden, ya sabes, invertir directamente en criptografía a través de otros medios. Y entonces yo no haría eso. No planeo usar cripto para nuestros productos en el futuro inmediato. Como una tierna melena, pero hay otras cosas que definitivamente estamos viendo”.

Hoy, Bitcoin alcanzó su precio máximo histórico por encima de los 68500 dólares por unidad. Muchos inversores creen que esta suba puede haber sido dada por el apoyo del CEO de una de las empresas más importantes del mundo hacia las criptomonedas.

