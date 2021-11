Feletti: “La salida del congelamiento es con una canasta administrada”

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo que hay un crecimiento del consumo como resultado de la puesta en marcha del congelamiento de precios de más de 1.400 productos de consumo masivo en supermercados y comercios de grandes superficies. El funcionario también dijo que el día después del vencimiento del congelamiento, previsto para el 7 de enero próximo, lo que sigue debería ser un nuevo acuerdo de precios. “La salida del congelamiento debería ser una canasta amplia administrada y que tenga relación con la política de ingresos”, afirmó.

“Yo creo que el programa se va a sostener, hubo mucho respaldo de los gobernadores, hay consenso de que esto es una necesidad y en algún punto las empresas también lo entienden”, consideró Feletti en declaraciones a El Detape.

“La política alimentaria no es repartir arroz y fideos. La salida de esto tiene que ser una canasta amplia administrada en función con los ingresos. Sino no hay política económica que aguante. Nosotros lo que vimos es que la suba se comía la paritaria”, agregó.

“Ahora el objetivo es afirmar estos dos programas, instalarlos como una cuestión de Estado”, concluyó.

Respecto de los primeros pasos del acuerdo que empezó a regir en octubre, el funcionario consideró que tiene un alto grado de cumplimiento en grandes cadenas de supermercados.

“La medición de este último viernes -se relevaron en Capital y Gran Buenos Aires 300 establecimientos de grandes cadenas- arrojó un 85% de cumplimiento en abastecimiento y del 95% en precios. Se está cumpliendo, en la cuestión de abastecimiento hay productos que hay que seguir en detalle, pero en las grandes cadenas se viene cumpliendo”, dijo.

En otro orden de cosas, Feletti también se refirió a la reunión de ayer con las cadenas de menor porte y con los mayoristas y señaló que “discutimos el tema de los márgenes. En este ida y vuelta, acordamos mantener una discusión durante 15 días y vamos a revisar si es necesario que regulemos algún precio para las cadenas más chicas. Puedo entender que se le angoste el margen a un minorista. Pero no vamos a tolerar que un mayorista o un distribuidor facture por encima de los precios. Ahí vamos a ser inflexibles”.

Asimismo el funcionario también señaló que “en noviembre ya se va a ver el impacto del congelamiento en el índice inflacionario”.

También, Feletti aseguró que aunque hasta el momento no tienen números precisos para mostrar, notan un repunte del consumo como resultado del congelamiento.

“Todavía no lo medimos, pero hay un crecimiento del consumo. Eso lo que revela es que hay un consumo postergado, que podemos ir hacia una expansión de consumo hacia fin de año y que no se frustre por precios”, señaló.

El secretario de Comercio Interior también se metió en la polémica con la administración del ex presidente Mauricio Macri. En esa línea, dijo que el endeudamiento financió la “fuga de capitales” durante el gobierno anterior y apoyó la negociación con el FMI.

“El endeudamiento fresco fue de USD 105.000 millones y la fuga de USD 86.000 millones. El resto son USD 19.000 millones deben haber quedado en parte, parte habrá pagado importaciones, no lo sabemos. El grueso del endeudamiento en la ápoca de Macri fue a la fuga de capitales. No había forma de financiarlo si no se tomaba ese endeudamiento”, dijo.

“La salida de la Pandemia es una salida en que la gente quiere festejar. No queremos que los empresarios pierdan plata. Queremos que ganen por cantidad, que ganen por el volumen de las ventas”, resaltó Feletti.

Sobre el pago al Fondo, Feletti señaló “yo respaldo las negociaciones que está llevando a cabo el ministro Guzmán”. Sobre el acuerdo “en 5 minutos” que Macri aseguró que hubiera alcanzado, el funcionario indicó que “ellos proponen un ajuste virulento sobre la Sociedad”.

