Por qué el FMI decidió no calcular cuál será la inflación y el déficit fiscal de la Argentina

Guzmán se reunió este martes con Kristalina Georgieva. REUTERS/Remo Casilli

El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió no realizar proyecciones de inflación y de déficit fiscal para la Argentina para los próximos años, a diferencia del resto de los países incluidos en los informes de estimaciones mundiales. En medio de la negociación por un nuevo acuerdo financiero que continua esta semana en Washington, el organismo prefirió guardarse algunas cartas sobre la visión que tiene de la economía argentina.

La omisión causó algunas quejas entre economistas e inversores, que reclamaron que haya una “transparencia” mayor en la publicación de los datos que maneja una entidad de la relevancia del Fondo Monetario hacia la tercera economía más importante de América Latina.

“Es interesante que el Fondo Monetario Internacional no pueda estimar las proyecciones macroeconómicas para Argentina, pero pudo estimar con precisión un precio máximo de recuperación durante las negociaciones de reestructuración hace dos años”, mencionó por Twitter el economista de la Universidad de Columbia y ex ejecutivo de Goldman Sachs, Mauro Roca.

En medio de la negociación por un nuevo acuerdo financiero que continua esta semana en Washington, el organismo prefirió guardarse algunos datos clave sobre la visión que sobre la inflación y el déficit en Argentina

La referencia remite al informe sobre la sostenibilidad de la deuda que hizo el staff del Fondo Monetario en febrero de 2020, cuando el organismo, en línea con lo que sostenía el Gobierno, consideró que la carga de los pasivos que tenía el Estado en ese momento no eran sostenibles, por lo que preparó el terreno para que los tenedores privados de deuda tengan que aceptar una quita de capital e intereses durante la negociación con el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, el economista Pablo Guidotti reclamó: “Una vez más, el FMI cede a la interferencia política y no publica datos económicos clave para Argentina en su informe WEO (el nombre del informe de proyecciones) más reciente. Esta falta de transparencia es simplemente inaceptable”. Por su lado, el economista y ex director por parte de Argentina en el Fondo Monetario Gabriel Lopetegui, se mostró sorprendido por el hecho de que a esta altura del año aún el Fondo Monetario no haya revelado sus estimaciones para lo que resta de 2021 para la Argentina.

El FMI omitió proyectar la inflación y el déficit argentinos mientras negocia con el Gobierno. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

En una breve referencia a los números de la economía argentina, el informe del FMI se excusó de no realizar proyecciones por la negociación en marcha para un nuevo programa financiero. “Para la Argentina, las variables fiscales y de inflación están excluidas de la publicación para 2021-26, ya que en gran medida están vinculadas a negociaciones del programa aún pendientes”, mencionó el organismo. Consultados sobre precisiones adicionales, desde el Fondo Monetario no respondieron las consultas de Infobae.

Las proyecciones macroeconómicas forman parte de las conversaciones que están llevando adelante el staff técnico del FMI con los funcionarios argentinos. Parte de esos números están planteados ya en el Presupuesto 2022, aunque según aseguran a Infobae fuentes oficiales, “lo que está escrito en el proyecto no tiene que ver con la negociación, son los mismos números que hubiéramos puesto si no estuvieramos negociando”.

En el informe de perspectivas económicas difundido este martes por el FMI estimó que la economía argentina crecería un 7,5% este año y el 2,5% el próximo. De todos modos, las proyecciones se ubican por debajo de las estimaciones del Gobierno, que prevé que el país crezca 8% y 4%, respectivamente.

"Para Argentina, las variables fiscales y de inflación están excluidas de la publicación para 2021-26, ya que en gran medida están vinculadas a negociaciones del programa aún pendientes" (FMI)

A su vez, el Banco Mundial estimó que el crecimiento del país sería del 7,5% este año y 2,6% el próximo. En tanto, los analistas privados calculan que el crecimiento será del 6,5% este año y del 2,5% tanto en 2022 como en 2023, según el último informe de LatinFocus.

Por otro lado, el staff del Fondo proyectó que el desempleo, del 11,6% en 2020, bajará al 10% este año y al 9,2% en 2022, en sintonía con la falta de crecimiento del empleo en el sector privado en la última década, sobre todo en el sector registrado.

De todas formas, a pesar de la falta de estimaciones sobre inflación, la economista jefa del organismo Gita Gopinath dijo que “las expectativas de inflación están desancladas, en parte por la dependencia del financiamiento monetario en la Argentina”. “Seguimos trabajando con el gobierno argentino para lograr un crecimiento sostenido”, expresó en una conferencia de prensa.

