Coloquio de IDEA 2021: comienza la reunión empresaria, pero en Buenos Aires, sin Alberto Fernández y con un alto clima de incertidumbre

Como todos los años a mediados de octubre, empresarios de diversos rubros, políticos, dirigentes gremiales, sociales y analistas se encontrarán en el tradicional Coloquio de IDEA, desde hoy y hasta el viernes, para debatir acerca de cómo lograr una Argentina sostenible. Pero no viajarán a Mar del Plata, como era habitual hasta la irrupción de la pandemia. Este año volverá la presencialidad, que no tuvo en 2020, pero el evento se realizará en el Centro Costa Salguero de esta ciudad, y también podrá visualizarse vía streaming.

A diferencia del año pasado, en esta oportunidad no participará el jefe de Estado Alberto Fernández, según les confirmó Presidencia a los organizadores del Coloquio en las últimas horas. ¿Los motivos esgrimidos?: la agenda de la campaña. Pero el análisis que hacen los dirigentes de IDEA es que el mandatario quiere evitar exponerse, en momentos donde el oficialismo busca revertir el resultado de las PASO, y más aún en un ambiente que nunca resultó del todo amistoso para el kirchnerismo.

Fernández no hablará con los ejecutivos del instituto empresario, pero sí se reunió con los dueños de algunas de las compañías más grandes del país. Ayer en la Rosada recibió Javier Madanes (Aluar y Fate), Alejandro Simón (Grupo Sancor Seguros), Hugo Eurnekian (Corporación América), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Francisco De Narváez (Grupo De Naváez), Jorge Brito (Banco Macro), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Marcos Bulgheroni (PAE). Hablaron sobre la recuperación, el acuerdo con el FMI y temas puntuales como la doble indemnización y la prohibición de los despidos.

El presidente de IDEA, Roberto Murchison, y la titular del 57° Coloquio, Paula Altavilla

Con todo, el Gobierno no dejará completamente vacío de funcionarios a IDEA, ya que sí participarán los ministros de Economía, Martín Guzmán, -por videoconferencia desde Washington- y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, además de la candidata a diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien compartirá el viernes un panel con sus competidores por la oposición. Quien tampoco había confirmado su presencia hasta anoche era el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El Presidente tampoco estuvo presente, un mes atrás, en el evento que realizó la UIA por el Día de la Industria. Peor aún, tampoco fueron ministros a esa reunión, lo que fue interpretado por los dirigentes de la entidad como un fuerte desaire a la nueva conducción, liderada por Daniel Funes de Rioja. En el caso de IDEA, fueron contadas las veces que hubo presencia oficial en este ámbito. La vicepresidenta Cristina Fernández nunca asistió y el ex presidente Néstor Kirchner fue apenas el primer año de su mandato. También había participado Daniel Scioli, como gobernador bonaerense, en alguna oportunidad, recuerdan los empresarios.

El vínculo del Gobierno con el establishment socio de esta institución no es lo distante que supo ser durante los diez años de kirchnerismo pasados. Hay diálogo, los ministros los reciben, pero la relación está lejos de ser la que tuvieron con la gestión de Mauricio Macri, quien además asistió a la mayoría de los coloquios como presidente.

Bajo el lema “Logremos una Argentina sostenible”, la dirigencia empresarial se propone en este coloquio, una vez más, correrse en parte de la coyuntura para analizar políticas de mediano y largo plazo que puedan sacar al país de la situación endeble en la que se encuentra. Y uno de los ejes principales del evento será el tema del empleo: cómo hacer para generar políticas que impulsen la creación de trabajo genuino para lograr una reducción en los índices de desempleo y pobreza. También se hablará de educación, de calidad institucional y de innovación como parte de los desafíos que se le presentan a la Argentina en la etapa que viene de la pos pandemia.

Macri en el Coloquio 2019, aún como presidente (Christian Heit)

“´Logremos una Argentina sostenible’ tiene que ver con que el crecimiento genuino pueda ser continuo en el tiempo. Los empresarios tenemos un aporte que hacer que es fundamental para lograrlo. Tenemos que lograr que todos juntos trabajemos para construir ese crecimiento con generación de trabajo para la integración social”, dijo días atrás Paula Altavilla, presidenta de este 57° Coloquio y CEO de Schneider Electric.

Pero como siempre ocurre, los pasillos –en este caso del centro Costa Salguero– arderán. Y las voces en off de los empresarios se harán sentir; mucho más en este contexto político y económico, con un gobierno que fue derrotado en las PASO y que está haciendo lo imposible por revertir los números en noviembre, y una economía que está rebotando tras la brutal caída del 2020, pero que acumula una gran cantidad de inconsistencias. Si hay una coincidencia entre todos los dirigentes es que, independientemente de lo que suceda en los comicios, los próximos dos años serán muy difíciles.

“Hoy estamos todos expectantes. Y del lado del gobierno, veo reacción sin GPS. Es decir, están tomando medidas sin importar las consecuencias”

“Hoy estamos todos expectantes. Y del lado del gobierno, veo reacción sin GPS. Es decir, están tomando medidas sin importar las consecuencias. Mientras tanto, el sector privado espera. Pero vemos hacia adelante dos años muy complicados. Si gobierno se radicaliza más, será muy difícil. Si no es así, no creo que cambie el statu quo, pero seguiremos como hasta ahora”, afirmó a Infobae un directivo de IDEA.

Sobre lo que pueda suceder el 14 de noviembre, la mayoría de los empresarios cree que, aún repitiéndose el escenario de agosto, no habrá grandes cambios porque aún quedan dos años de gestión, pero “pondría al oficialismo en una situación de control más razonable”, coinciden en el sector privado. “Estamos todos muy pendientes de lo que pase el mes próximo, pero lo que más preocupa es cómo seguimos después, con tantas medidas de corto plazo que patean los problemas para adelante”, opinó otro miembro de la institución.

En este sentido, la dirigencia de IDEA hace referencia a la “emisión monetaria descontrolada, la caída de las reservas y el cierre de las importaciones, que pueden provocar una huida mayor a la actual hacia el dólar”. Genera mucha indignación en este ámbito el “intento de compra de votos con desesperación, como puede verse con el anuncio del viaje de egresados gratis anunciado por Kicillof”. “Les negaron la educación a los chicos durante meses provocando una deserción masiva, especialmente en el nivel secundario, y ahora lo quieren compensar con el regalo del viaje de egresados”, enfatizó, con gran molestia, otro empresario.

También inquieta la falta de gobernabilidad que puede ocurrir en caso de una nueva derrota del oficialismo, cuando aún restan dos años de gobierno. “Lo lógico –remarcó el dirigente– sería tratar de consensuar un plan de estabilización con el respaldo de los gobernadores y con el acuerdo de la oposición en el Congreso, que permita una acuerdo razonable con el FMI. Lo que no sé si esto es digerible para el kirchnerismo duro”.

La agenda

Durante los tres días que durará el evento, además de la presencia de los referentes del oficialismo, participarán los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Santa Fe, Omar Perotti; de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien expondrá solo hoy a las 11. Entre otras personalidades de la política, también asistirán Martín Llaryora, intendente de la Ciudad de Córdoba, y Javier Ulises Reynoso, intendente de la ciudad bonaerense de Rivadavia. A su vez, junto a Tolosa Paz, en el panel de candidatos, estarán presentes Diego Santilli, José Luis Espert, Florencio Randazzo, y Cynthia Hotton.

Entre los oradores internacionales que formarán parte del encuentro, están Ricardo Hausmann, Director of the Growth Lab, Professor of the Practice of International Political Economy, de la Universidad de Harvard; Jean-Pascal Tricoire, presidente y CEO de Schneider Electric; Paul Polman, influencer y autor de “Net Positive: how courageous companies thrive by giving more than they take”; Oren Gershtein, fundador de IdealityRoads; y Tyler Cowen, profesor de George Mason University.

