Vuelos a Estados Unidos: las tres aéreas de ese país ya confirmaron sus frecuencias para la segunda quincena de octubre

En los últimos días, algunas aerolíneas anunciaron sus operaciones para la segunda quincena de octubre. En una primera instancia, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) les había aprobado los vuelos únicamente hasta el 15 de este mes.

Este martes se terminaron de confirmar los vuelos aprobados de las tres aerolíneas internacionales que conectan a la Argentina con los Estados Unidos. Buena parte de esAS RUTA tos vuelos tendrán lugar cuando ya no exista el cupo al ingreso de pasajeros. Cabe recordar que la semana pasada la ANAC oficializó que a partir del 19 de octubre se dará fin al cupo de ingreso de pasajeros al país. Al mismo le queda una semana de vigencia con un límite de ingreso diario de 4.000 viajeros.

En las últimas semanas, el interés de los argentinos para viajar hacia los Estados Unidos aumentó tras los anuncios de Gobierno de Joe Biden sobre la obligatoriedad de contar con el esquema de vacunación completo de alguna de las vacunas aprobadas en ese país, para poder ingresar por sus fronteras. A partir del 1º de noviembre, los Estados Unidos dejarán de permitir el acceso a turistas no vacunados y por el momento no reconocen al inoculante ruso, Sputnik-V. Las vacunas aprobadas por la autoridad sanitaria del país son: Moderna, Pfizer, Janssen, Oxford/Astrazeneca, Sinopharm y Sinovac.

American Airlines, Delta y United son las 3 aerolíneas que oficializaron en el día de hoy sus vuelos para la segunda quincena de este mes que comienza dentro de escasos días.

American Airlines

Volará de forma diaria entre Miami y Buenos Aires, tanto en dirección hacia allí como de regreso, tendrá un viaje diario que conecte la ciudad estadounidense del estado de Florida con el Aeropuerto de Ezeiza.

Hacia Nueva York volará todos los días lunes, jueves y sábados, es decir en las fechas 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 de octubre.

Desde Ezeiza hacia el Aeropuerto de Dallas lo hará todos los miércoles, viernes y domingos, en las fechas 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31 de octubre.

Aviones de Delta Airlines, empresa que conecta a Buenos Aires con la ciudad de Atlanta. (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

United Airlines

La aerolínea que une Houston con Buenos Aires volará desde Ezeiza hacía un avión por día durante la segunda quincena de octubre.

Mientras que para el sentido inverso, desde Houston hacia Ezeiza, lo hará los días 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 225, 26, 27, 28 y 30 de octubre

Delta Airlines

La empresa aérea estadounidense volará desde Ezeiza hacia Atlanta los días 17, 20, 22, 23, 27, 29 y 31 de octubre.

Hará la ruta inversa, Atlanta-Buenos Aires, los días 19, 21, 22, 26, 28 y 30 de este mes.

Aerolíneas Argentinas

Si bien ya se sabía de días anteriores, la aérea de bandera tendrá operaciones aéreas desde Ezeiza hacia Miami todos los días de la semana durante la segunda quincena de octubre. Del mismo modo, regresará desde la ciudad estadounidense todos los días de la semana.

En cuanto a sus conexiones con Nueva York, volará desde Ezeiza hacia allí los lunes y jueves, los días 18, 21, 25 y 28 de octubre. Mientras que regresará desde Nueva York los miércoles y sábados los días 16, 20, 23, 27 y 30 de este mes.

Aerolíneas Argentinas también tiene vuelos directos hacia los Estados Unidos. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Las aerolíneas más grandes de Europa también informaron hoy sobre sus aprobaciones que recibieron para operar en el país durante la segunda quincena de octubre, a saber:

Air Europa

La empresa aérea que conecta a Madrid con Buenos Aires anunció en el día de hoy que volará desde Ezeiza hacia la capital española los días 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 y 30 de octubre.

Mientras que la ruta Madrid-Buenos Aires la operará los días 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 y 31 de octubre más un vuelo adicional de carácter “especial” el 18 de octubre para aquellos pasajeros de Air Europa que hayan sufrido reprogramaciones en un vuelo anterior que hiciese esa misma ruta.

Air Europa es otra de las aerolíneas que confirmaron sus vuelos este martes. (EFE/ José Valle)

Air France

La empresa aérea francesa anunció que volará con pasajeros desde Ezeiza hacia París todos los lunes, jueves y sábados de la segunda quincena de octubre, las fechas a saber: 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 de octubre.

En cambio, desde París hacia Buenos Aires lo hará los miércoles, viernes y domingos en los días 15, 17, 20, 22, 24, 27 y 29 de octubre.

KLM

Volará hacia Ámsterdam los lunes, miércoles, viernes y domingos los días 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 y 29 de octubre.

Mientras que lo hará desde Ámsterdam hacia el Aeropuerto internacional de Ezeiza los martes, jueves, sábados y domingos los días 14, 16, 19, 21, 23, 24, 26 y 28 de octubre.

La aérea francesa anunció que todos sus vuelos de la segunda quincena de octubre volarán sin restricciones a la capacidad. (REUTERS/Christian Hartmann)

Lufthansa

La empresa alemana volará desde Ezeiza hacia Frankfurt todos los lunes, jueves y sábados de la segunda quincena de octubre, es decir los días 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 del mes.

En el sentido inverso, Frankfurt-Buenos Aires, lo hará los domingos, miércoles y viernes los días 15, 17, 20, 22, 24, 27 y 29 de octubre.

Swiss Air

La aerolínea suiza operará vuelos desde Ezeiza hacia Zúrich los días 16, 20, 23, 26 y 30 de octubre.

Volará desde Zúrich hacia Buenos Aires los días 15, 19, 22, 25 y 30 de este mes.

Aviones de la aerolínea Lufthansa que también confirmó hoy sus vuelos para las últimas dos semanas del mes. (REUTERS/Michael Dalder/File Photo)

Tanto Air France como KLM informaron que todas sus frecuencias aprobadas para la segunda quincena de este mes serán vuelos a los cuales no se les aplicará ningún cupo de pasajeros, tanto en un sentido como en el otro. Si bien las demás empresas no informaron sobre esto, si la Anac se atiene a lo que dispone la última Decisión Administrativa gubernamental, y a los propios anuncios que hizo la entidad, a partir del 19 de octubre no se debería aplicar ningún cupo de pasajeros a ninguna aerolínea internacional. Del mismo modo que, como lo informó la Anac a este medio días atrás, se debería eliminar la separación de vuelos de 60 y 90 minutos entre cada avión.

Otras empresas, como ya informó Infobae, habían anunciado días atrás sus vuelos aprobados para la segunda quincena de octubre, a saber:

Latam

Aeroparque:

Tendrá 10 operaciones ida y vuelta entre Santiago de Chile y el Aeroparque metropolitano del 19 al 23 y del 26 al 30 de octubre.

Del mismo modo, mantendrá 10 conexiones entre San Pablo y Aeroparque los días 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30 de octubre. Las mismas fechas se corresponden a ambos sentidos de la ruta. Operará un vuelo más entre San Pablo y Buenos aires el 10 de octubre.

Ezeiza:

Con Santiago de Chile tendrá vuelos en ambos sentidos los días 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 y 31 de octubre.

Hacia San Pablo lo hará los días 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre, y hará la ruta inversa en las mismas fechas.

Su última ruta en Ezeiza es la que mantiene con Lima. Volará hacia la capital peruana los días 16, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30 y 31 de octubre, mientras que hará la ruta Lima-Buenos Aires los días 16, 20, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de este mes.

Latam ya cuenta con operaciones en Mendoza, Ezeiza y el Aeroparque metropolitano, y espera poder recuperar sus operaciones en el Aeropuerto de Córdoba. (EFE/Alberto Valdés)

“El Plumerillo”, Mendoza:

Desde allí volará hacia Santiago de Chile los días 19, 22, 24, 26, 29 y 31 de octubre y partiendo de la capital chilena hacia Mendoza lo hará los días 20, 23, 25, 27 y 30 del corriente mes.

La otra ruta que opera en dicho aeropuerto es la que lo conecta con San Pablo. Tendrá vuelos hacia allí los días 20, 23, 27 y 30 de octubre, mientras que volará desde la ciudad brasileña a Mendoza los días 19, 22, 24, 26, 29 y 31 de este mes.

Córdoba:

La empresa informó que tras la habilitación del Aeropuerto Internacional de Córdoba para viajes internacionales, solicitará la reanudación de sus operaciones en dicha terminal y que esperan poder operar 3 frecuencias semanales hacia Santiago de Chile y otras 3 por semana hacia Lima.

AeroMéxico

La aérea mexicana informó a este medio que obtuvo aprobaciones para volar ida y vuelta desde la Ciudad de México hacia Buenos Aires todos los lunes, miércoles y sábados de la segunda quincena de octubre. Además, celebraron que por primera vez en varios meses los vuelos fueron aprobados sin cupo de ingreso.

Las fechas exactas que volará en ambas direcciones son los días 16, 18, 20, 23, 25, 27 y 30 de octubre.

SKY Airlines

La low cost de Chile hizo saber a este medio que obtuvo aprobaciones para volar desde Santiago de Chile hacia Ezeiza, y desde Ezeiza hacia allí los días 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29 y 31 de octubre.

La low-cost chilena volará la ruta que conecta Ezeiza y Santiago de Chile

Resta todavía que algunas aerolíneas informen sus itinerarios aprobados para la segunda quincena de octubre, período que marcará el fin de las restricciones a los vuelos internacionales en Argentina, ya que a partir del 1º de noviembre podrán regresar al país viajeros de todas partes del mundo, otro hecho que marcará la lenta pero firme vuelta a la normalidad.

