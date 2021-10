De Pablo: “En un régimen parlamentario Alberto Fernández ya estaría en su casa”

Juan Carlos de Pablo, economista

El economista Juan Carlos De Pablo se refirió a la incorporación de Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio nacional como un cambio “dentro de la lógica de que creen que chumbándole a los empresarios van a tener buenos resultados”. El especialista se refirió también a la expectativa de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que le restó importancia porque dijo que no influye en las tomas de decisiones cotidianas de los argentinos, que están ocupados viendo como encontrarle la vuelta al día a día hasta el fin del mandato . “En Inglaterra Alberto Fernández estaría en su casa, pero acá tenemos un régimen presidencialista”, comentó.

De Pablo sostuvo que la negociación entre la Argentina y el FMI es una conversación “en la que nadie tiene apuro”.

“El Gobierno argentino no tiene ningún apuro en acordar con el Fondo porque sabe que no va a ver un mango fresco. El Fondo Monetario no tiene ningún apuro en acordar con la Argentina porque va a ser un bochorno el papelito ese, y la señora Kristalina Georgieva, si es que salva el pellejo, va a tener que ir al directorio donde hay veintitantos tipos que le dicen ‘¿Ah si? ¿Vos le diste eso a Argentina? ¿A mi qué me das?’, comentó.

“A mi me sorprendería gratamente que hubiera un acuerdo. No estoy esperando el acuerdo. ¿Qué importancia tiene? Ninguna. ¿Vos te pensás que las personas que hoy nos están escuchando tienen que saber para tomar decisiones si vamos a acordar con el Fondo? La verdad que no. Al Fondo no le vamos a pagar, no nos van a echar, no va a pasar nada”, agregó.

“Los verdaderos exigentes no son ni el FMI ni los bonistas. Somos los argentinos que estamos sentados sobreviviendo a la crisis política, la ausencia de un equipo económico y que estamos todos los días tratando de encontrarle la vuelta de acá hasta el 10 de diciembre de 2023 porque, recuerdo, tenemos un régimen presidencialista. En Inglaterra Alberto Fernández ya estaría en su casa”, dijo.

“Y el primer ministro sería de la oposición. Pero esto no es ni Inglaterra, ni Japón ni Israel que tienen regímenes parlamentarios, es un régimen presidencialista”, concluyó.

Respecto de la designación de Feletti en Comercio Interior, De Pablo también restó importancia al cambio de nombres.

“Lo que tenés acá es un Gobierno que desde el punto de vista político tiene un problema de credibilidad terrible, no tiene un equipo económico sino un conjunto de funcionarios y en ese contexto aparecen los reemplazos”, dijo De Pablo.

“No esperaría sorpresas agradables, porque está todo dentro de la lógica esta de que la Secretaría de Comercio cree que chumbándole a los empresarios va a conseguir buenos resultados”, agregó.

“Lo que va a hacer Feletti no lo sé, lo que van a hacer los empresarios es poner cara de poker e inventar 35 mil cosas. Es más viejo que andar a pie”, agregó.

Las frases más destacadas de Juan Carlos De Pablo:

“Tenemos a la historia local internacional y la prehistórica para saber qué se puede esperar respecto a los controles de precios. A veces me pregunto si estos tipos no tienen un tío que tenga un almacén, una pizzería una fábrica de arandelas para escucharlos antes de seguir”

Implícito en el esquema es que los empresarios tienen todos los datos y como son unos malnacidos no te los quieren dar. No es cierto, no tienen todos los datos.

“Para discutir el margen de ganancias tenés que discutir los costos. Las empresas no saben los costos que tienen porque elaborar los costos es un proceso complicado y acá la información pierde valor rápidamente”

“Alguna epidemia debe haber ocurrido en las dos primeras décadas de este siglo porque en la última década del siglo pasado esos mismos empresarios no aumentaron los precios. ¿Por qué los mismos empresarios que en la década del 90 no aumentaron los precios ahora aumentan los precios?”

“Los mejores planes, el Austral, la convertibilidad, tuvieron una porción ortodoxa, una porción heterodoxa, cruzaron los dedos y no hace falta contar más”

