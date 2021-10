Guzmán ante el FMI: las 5 claves de la cumbre del organismo, entre las dudas por Georgieva y la negociación de la deuda

Aunque Alberto Fernández habló de un acuerdo "cerrado" con el FMI, en el equipo económico admiten que aún están negociaciones

El Gobierno comenzará en los próximos días una misión en los Estados Unidos que incluirá reuniones con el staff técnico del FMI, la continuidad de las negociaciones con países del G20 y una parada por Nueva York para un cara a cara con inversores. La cumbre de Primavera del Fondo Monetario Internacional estará este año marcada por la crisis institucional que puso en juego la continuidad de Kristalina Georgieva como directora gerente.

La reunión anual, la más importante que mantienen el FMI y el Banco Mundial, estará además acompañada por un encuentro de ministros de Hacienda y banqueros centrales del G20 para seguir con las negociaciones sobre dos cuestiones que impactarán en la agenda argentina de reestructuración de la deuda: la posibilidad de reducir las tasas de interés de los programas del Fondo y el reparto de derechos especiales de giro (DEG) desde los países ricos hacia los de ingreso medio y bajo.

Para la comitiva argentina que viajará el fin de semana y comenzará su actividad el lunes un balance positivo de la gira implicaría, explicaron fuentes oficiales a Infobae, que el comunicado que salga del G20 durante la semana incluya otra referencia explícita a algunas de esas dos iniciativas. Es la única forma, avizoran, de que la cumbre de presidentes de ese foro deje como mandato al directorio del FMI a discutir en concreto la propuesta.

El Gobierno hará una misión en los Estados Unidos que incluirá reuniones con el staff técnico del FMI, la continuidad de las negociaciones con países del G20 y encuentros con inversores

En el medio de ese debate y de las acusaciones que pesan sobre Georgieva, el Gobierno continuará esta semana las reuniones de carácter técnico con el staff del FMI. Desde el Ministerio de Economía aseguran que el contacto cara a cara de la próxima semana no será una “reanudación” de negociaciones, ya que afirman que el contacto fue permanente de manera virtual entre funcionarios argentinos y Washington.

Las claves de los próximos días

1. La continuidad de Georgieva al frente del FMI: los países europeos ya comenzaron en las últimas horas a tomar postura sobre la crisis institucional en el Fondo Monetario, que puso en la cuerda floja a la economista búlgara. Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia, según publicó el diario inglés Financial Times, apoyarán a la directora gerente. Europa es el continente que históricamente define la cabeza del organismo, mientras Estados Unidos suele quedarse con el mando del Banco Mundial. La posición de la Casa Blanca sobre la directora gerente aún no está clara.

Desde el Gobierno eligen leer el conflicto con Georgieva como una suerte de “pase de facturas” de cierto sector de las finanzas por haber sido la búlgara la impulsora de dos medidas como la creación de un nuevo tipo de programa financiero del Fondo, con condiciones más laxas y accesibles para los países que los firmasen y un “derrame” de DEGs hacia países de ingresos medios y bajos por parte de las naciones más ricas.

Georgieva es acusada por una investigación del Banco Mundial de presionar para favorecer a China en un informe de 2018 (Reuters)

Para Héctor Torres, ex representante argentino ante el directorio del FMI, ”Kristalina Georgieva está muy debilitada. Aun si se mantuviera en el cargo, su capacidad de usar criterios políticos para torcer evaluaciones técnicas del Staff está claramente disminuida”, consideró en diálogo con Infobae.

Por su parte, Daniel Marx, economista, director de Quantum Finanzas y además negociador de la deuda argentina en distintas ocasiones, consideró que “es temprano para saber”, si Georgieva va a continuar o no. “Esta es una investigación que empezó hace unos años, va evolucionando. Puede tener un desenlace rápido o no, pero hay cuestiones de percepción que son importantes, sobre todo cómo se siente respaldada la directora por parte de los EEUU, pero no necesariamente vaya a expedirse sobre el tema”, mencionó ante este medio.

2. Las discusiones por los sobrecargos de intereses: es uno de los temas centrales que los funcionarios del FMI y los representantes del G20 buscarán debatir en esta cumbre. Se trata de una propuesta motorizada por algunos países, entre ellos la Argentina. Según estiman en Gobierno, las tasas de interés vigentes le implican al país unos 900 millones de dólares anuales.

Los recargos que cobra el FMI en los préstamos a ciertos países, en rigor, ya están bajo revisión del propio organismo desde hace algunos años. El G24, un foro del que habitualmente participa Martín Guzmán, reclamó al Fondo Monetario suspender esa política en medio de la crisis global que generó la pandemia.

"Kristalina Georgieva está muy debilitada. Aun si se mantuviera en el cargo, su capacidad de usar criterios políticos para torcer evaluaciones técnicas del Staff está claramente disminuida" (Torres)

Por definición, los recargos dependen de la cantidad y el plazo de crédito pendiente en préstamo del Fondo. El espíritu de estas tasas de interés es que el FMI pueda tener ingresos que permitan al organismo acumular saldos de precaución. Con esto lo que busca es desalentar el uso excesivo y prolongado de los recursos del FMI por partes de países miembro. Se paga una tasa de 200 puntos básicos sobre el importe de un crédito pendiente de pago que supere el 187,5% de la cuota de un país en el organismo .

“Seguramente en las reuniones anuales se discutirá sobre la posibilidad de que el FMI reduzca o suspenda el cobro de sobrecargos durante la pandemia", dijo Héctor Torres

“Seguramente en las reuniones anuales se discutirá sobre la posibilidad de que el FMI reduzca o suspenda el cobro de sobrecargos durante la pandemia. Por varias razones sería razonable que así lo hiciera. Disminuiría un poco la carga económica para nosotros. Si bien es un tema que trasciende a nuestro caso, muy probablemente el gobierno lo presente como un éxito político propio. Ello podría ayudarlo a mejorar su posición dentro del Frente de Todos”, mencionó Héctor Torres.

3. El Fondo de Resiliencia y DEG: son dos de las propuestas que motorizó Kristalina Georgieva y que, según la lectura del oficialismo, forman parte de las razones por las cuales un sector del “establishment financiero” presionarían para deshacerse de la directora gerente.

En el primer caso, se trata de una suerte de nuevo formato de programa financiero disponible para los países que se involucren en un préstamo con el FMI, que tendrían condiciones más accesibles, entre ellos con un costo menor para esas economías. El reparto de DEG, por otra parte, implicaría una discusión que solo para los Estados Unidos ronda los USD 120.000 millones.

El reparto de DEG, por otra parte, implicaría una discusión que solo para los Estados Unidos ronda los USD 120.000 millones

Últimamente Martín Guzmán le dedicó palabras elogiosas a Georgieva al mencionar sus iniciativas. “En el FMI se ha logrado avanzar, bajo la conducción actual, en pasos positivos, como fue la emisión de los DEG, como es el apoyo a la idea de que exista un fondo de resiliencia y sostenibilidad que dé préstamos a plazos más largos a los países, y la búsqueda de revisar la política de sobrecargos.

El FMI vive una crisis institucional que podría costarle el puesto a Kristalina Georgieva (Reuters)

El Fondo de Resiliencia actualmente, al no estar en el menú de opciones del FMI con sus países miembros, solo podría quedar como una especie de “promesa” hacia futuro. Según aseguran en el Gobierno, parte de la negociación incluye una cláusula que le permita a la Argentina acceder a este nuevo tipo de financiamiento en caso de que se apruebe en el mediano plazo , aún si el Estado tuviera vigente un programa de Facilidades Extendidas de 10 años como el que se apunta a firmar.

4. Avances técnicos con el staff: la agenda de la delegación argentina en los Estados Unidos estará integrada por tres pilares. Por un lado, las discusiones generales de la cumbre del FMI y el Banco Mundial, en el que la negociación argentina está fuera de la centralidad. Por otro, un encuentro terminando la semana con inversores en Nueva York. Y entre medio de esos dos eventos, conversaciones técnicas con el staff del Fondo.

Fuentes del equipo económico aseguraron que el diálogo no se interrumpió en los últimos meses y que se buscará “seguir avanzando”. Más allá de que el presidente Alberto Fernández había comentado que el acuerdo estaba “cerrado”, desde Hacienda aseguran que “hay un camino por recorrer” y que lo que está definido en realidad es “el marco conceptual” por el cual transitará la resolución de las negociaciones.

“Un programa de facilidades extendidas requiere que el Gobierno prepare, explique y busque acuerdos políticos que le den credibilidad a un programa de reformas que puedan ser continuadas después del 2023. El gobierno no parece haber avanzado mucho en eso. Las reuniones anuales ofrecen una oportunidad para hacer lobby, pero la hoja de ruta de reformas tiene que prepararse en Buenos Aires”, aseguró Torres.

“La negociación con el Fondo es más compleja que una sobretasa de interés. Es más bien la naturaleza de un programa económico con todos sus detalles y eso es algo muy complejo” (Marx)

“Está pendiente conocer si es que hay acuerdo o no como dice Alberto Fernández o si se producirá una agenda de política económica argentina a la que el Fondo pueda adheriss y así empezar a solucionar los problemas. La negociación con el Fondo es más compleja que una sobretasa de interés. Es más bien la naturaleza de un programa económico con todos sus detalles y eso es algo muy complejo”, dijo por su parte Daniel Marx.

En el Poder Ejecutivo admiten que los tiempos no son los suficientes para que el Gobierno pueda evitar pagar la segunda cuota de capital, por USD 1.900 millones que cae en el calendario unos días antes de que termine el 2021. Además de cerrar las cuestiones técnicas, el acuerdo deberá pasar por el Congreso para su aprobación antes de que Guzmán y Miguel Pesce como presidente del Banco Central pongan la firma definitiva.

Un acuerdo con el FMI deberá pasar por el Congreso para su aprobación antes de que Guzmán y Miguel Pesce, como presidente del Banco Central, pongan la firma definitiva

5. Reunión con inversores: el Ministerio de Economía incluirá en su gira por los Estados Unidos que comenzará este lunes una escala por Nueva York, donde el ministro Martín Guzmán volverá a tomar contacto presencial con grandes fondos de inversión, a los que citó a un encuentro en el consulado argentino. El equipo económico todavía diagramaba en estas horas el listado de invitados.

Uno de los temas que el Palacio de Hacienda buscará conversar con los inversores en Nueva York tendrá que ver con la estrategia financiera del Gobierno. Hay algunos grandes fondos internacionales, como Templeton, que ingresaron hace algunos años al mercado financiero local y que quedaron “atrapados” por el cepo cambiario, por lo que buscan salida a través de la operatoria de “contado con liqui”.

En Econonomía aseguran que apuntarán a poder atraer inversiones en economía real a través de fondos que apuesten a la compra de acciones

En ese sentido, además, aseguraron que apuntan a poder atraer inversiones en economía real a través de fondos que apuesten a la compra de acciones. “Esos son los que más nos interesan a nosotros”, explican desde la conducción económica.

