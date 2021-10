Elon Musk hizo subir un 65% en unas horas la cripto nacida como un meme, que superó la mejora del Bitcoin

El fundador de Tesla, Elon Musk

La criptomoneda que nació como un meme no se frena: Shiba Inu sigue subiendo de valor y tan solo en las últimas horas aumentó el 60 por ciento.

El incremento sin pausa se generó por un tweet del “padrino” del dogecoin, Elon Musk, sobre su perro Shiba Inu, que ratificó la influencia del CEO de Tesla en los mercados de criptomonedas.

Al respecto, la moneda Shiba Inu subió un 65% a 0,00002223 dólares, según los datos de Coingecko, luego de una suba previa de hasta un 80%. En la última semana, el token ha ganado alrededor del 220 por ciento.

El mensaje de Elon Musk que impulsó la suba de la moneda meme

Business Insider recordó que este token fue fundado en 2020 y que su creador anónimo lo apodó “meme token”; en forma explícita imitó a dogecoin, una criptomoneda nacida en 2013 como una broma que capturó la imaginación de los comerciantes minoristas de las divisas digitales.

Shiba inu incrementó su valor durante un repunte en el mercado de criptodivisas más amplio, que se reflejó en el hecho de que el bitcoin llegara hoy a los 54.000 dólares, su valor más alto en cinco meses.

Pero Shiba inu le ha ganado al resto del mercado por lejos, un resultado que los analistas atribuyen a la reciente publicación de Musk en Twitter. En este sentido, Musk tuiteó el lunes una foto de su mascota Shiba Inu con la leyenda “Floki Frunkpuppy”.

Cabe recordar que el CEO de Tesla ha logrado tener una enorme influencia en los mercados de criptomonedas y fue un actor clave en el auge de los activos digitales en 2021; aún sus pequeñas intervenciones han provocado grandes movimientos en los mercados de criptomonedas.

En este sentido, el rally generado por Musk ha hecho que la capitalización de mercado de shiba inu –es decir, el valor total de las monedas existentes- supere los 11.000 millones de dólares. De este modo, se ubicó entre las 20 mayores criptodivisas, según Coinmarketcap.

A representation of cryptocurrency Dogecoin is seen in this illustration taken August 6, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El aumento de Shiba se trasladó dogecoin, el token que la inspiró, que subió ligeramente a 0,24590 dólares el miércoles, con un aumento del 25% en los últimos siete días.

La criptomoneda fue creada en diciembre de ese mismo año por Billy Markus, programador y ex ingeniero de IBM. En aquella época, el Bitcoin tenía muy mala fama por estar involucrada en las transacciones de mercados negros de la Dark Web, y Markus quiso crear una alternativa que no tuviera nada que ver con esos asuntos. El nombre de la criptomoneda vino del meme. Dogecoin está basado en otra criptomoneda, llamada Litecoin (LTC).

“Un número de participantes en el mercado ven una rotación de vuelta a memecoins/dogcoins como algo inevitable”, afirmaron los analistas del intercambio Kraken en una nota.

“Aunque uno puede esperar que el capital fluya de nuevo hacia estos nombres si el cuarto trimestre resulta ser tan prometedor como muchos esperan, no hay garantía de que el impulso se mantenga en el corto plazo”, agregaron.

Algunas personas no están de acuerdo con Musk sobre el mérito de dogecoin, al enfatizar que la criptografía meme tiene un suministro infinito, a diferencia de criptomonedas “serias” como Bitcoin, que tienen una cantidad limitada, lo que las vuelve deflacionarias. Sin embargo, el argumento de la oferta infinita no disminuyó el entusiasmo de Cuban o Musk por Doge.

Kevin O’Leary, otro participante de Shark Tank, dijo que no está interesado en la criptomoneda de memes y aclaró que no invertiría en dogecoin: “No entiendo por qué alguien lo haría”, y añadió: “Cuando especula sobre algo como Dogecoin, eso no es diferente a ir a Las Vegas y poner su dinero en rojo o negro. Es pura especulación”.

