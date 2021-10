Coloquio de IDEA 2021: un evento entre la preocupación por la brecha de dólar y el reclamo de un shock de empleo

Roberto Murchison y Paula Altavilla

Otra vez no será un Coloquio convencional. Lejos de la versión 100% online del año pasado, el tradicional evento del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, tendrá una edición mixta, entre la presencialidad y el zoom cool por el cual se transmitió la edición 2020.

La generación de empleo y el reiterado pedido de previsibilidad al Gobierno serán los ejes de un encuentro surcado por las dudas electorales y la preocupación por la brecha del dólar. Para ir en persona habrá exigencia de esquema de vacunación completo o PCR obligatorio para ingresar (eso sí, a cargo de la organización) y no será en Mar del Plata, como es habitual, sino en el porteño Costa Salguero del 13 al 15 de octubre por la mañana.

Serán unos 600 empresarios y ejecutivos que verán el Coloquio en vivo y que pagaron 80.000 pesos ($130.000 para los no socios de IDEA). El lema que acompaña esta edición 57 es “Logremos una Argentina sostenible” y tiene como objetivo “ubicar al empleo privado formal en el centro de la conversación para potenciar la integración social, el crecimiento y desarrollo del país en el largo plazo”.

Desde IDEA aseguran que el encuentro será atravesado por cinco ejes que que se desprenden de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU para 2030: desarrollo económico sostenible, confianza para la inversión y educación para el desarrollo, innovación y sostenibilidad.

Alberto Fernández en el evento virtual del año pasado

Habrá funcionarios y la tensión electoral estará presente como cada dos años en este evento. Alberto Fernández no confirmó aún y el ministro de Economía, Martín Guzmán, estará presente, pero por video: por esas horas estará en Washington, en la reunión del FMI, organismo con el que el Estado renegocia el fallido crédito por USD 44.000 millones de 2018. Axel Kicillof, gobernador bonaerense está “sin confirmar” en el programa oficial.

Infobae dialogó con Paula Altavilla, presidenta del 57° Coloquio y CEO de Schneider Electric, y con Roberto Murchison, Presidente de IDEA y del Grupo Murchison.

“‘Logremos una Argentina sostenible’ tiene que ver con el crecimiento genuino que pueda ser continuo en el tiempo. Los empresarios tenemos un aporte que hacer que es fundamental para lograrlo. Tenemos que lograr que todos juntos trabajemos para construir ese crecimiento genuino con generación de trabajo para la integración social”, aseguró Altavilla.

— ¿No es utópica esa búsqueda en la Argentina de hoy?

— Altavilla: Las estadísticas muestran que tuvimos 18 años de recesión de los últimos 37… no será un proceso corto. Somos absolutamente conscientes de que estamos en una crisis profunda, pero es como un ovillo que necesitas desenmarañar. La variable es la generación de trabajo. Hay potencial y una enorme capacidad productiva, pero la pregunta es cómo hacemos para que eso se transforme en riqueza y oportunidades de movilidad social ascendente y crecimiento para todos. Eso se logra con inversión.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participará en formato de video: por esos días estará en EEUU (REUTERS/Agustin Marcarian)

— Murchison: La economía ha tenido un comportamiento muy fragmentado, con sectores muy dinámicos, como economía del conocimiento y e-commerce, y sectores que les ha ido muy mal, como turismo y gastronomía. Sectores con reacciones muy distintas y también regiones. Está la economía formal y después toda la economía popular. Si nosotros no atendemos el tema de la economía popular y vemos cómo vinculamos la economía popular con las cadenas de valor dinámicas, cuando la Argentina crezca lo hará sólo con una parte y no bajarán la cantidad de pobres. Nuestra preocupación va más allá de los trabajos formales. Los trabajos formales sí son una respuesta para atacar la pobreza, pero antes también tenemos que incluir a la informalidad.

— ¿Cuán desacoplado está el mundo empresaria y del trabajo formal de la economía popular?

— Murchison: Estamos en contacto con los movimientos sociales. Muchas de las problemáticas que ellos manifiestan son muy similares a las nuestras. De hecho dentro de IDEA tenemos un programa que se llama Actuar y trabajamos con movimientos sociales y secretarias sociales de las provincias para vincular el sector empresario con el sector informal en programas de mentoreo. Hay muchas cosas que son en comunes.

— Mencionaron la inversión, otra de las grandes deudas.

— Altavilla: Argentina tiene que generar un horizonte de previsibilidad e instituciones sólidas. Vamos a hablar en el Coloquio sobre cómo generamos un marco de confianza y estabilidad, con reglas de juego para poder invertir. La educación es otro de los pilares que tenemos que apuntalar, hay que educar para los trabajos del futuro. En resumen: generar previsibilidad con un ordenamiento de la macro, instituciones sólidas que garanticen reglas de juego y además pensar en la educación en términos de talento y de un acople entre lo que necesitan los sectores productivos y las habilidades que se desarrollan.

“Hay diálogo entre el gobierno y los empresarios. Estamos en una situación muy complicada por la pandemia y por el país. Entonces, es un más difícil lidiar con este tipo de cosas” (Altavilla)

— La previsibilidad es un clásico dentro de las agendas de IDEA de los últimos años. ¿No es frustrante plantear siempre con los mismos temas?

— Murchison: Sí. Queremos cambiar el horizonte de solución de los problemas de la Argentina. A veces se toman decisiones de corto plazo para solucionar los problemas y eso hace que haya mucha variabilidad, cambios todo el tiempo. Debemos buscar un horizonte más largo. Además, se suma la velocidad de cambio que genera la tecnología.

— Pero el país sigue repeliendo inversiones.

— Murchison: Estas variables macroeconómicas generan inestabilidad y falta de previsibilidad. Además, y esto ha pasado en todos los gobiernos, no es un tema de ahora, tomamos decisiones para solucionar problemas de corto plazo que tienen un impacto muy grande en el largo plazo. Con Macri, por ejemplo, hubo un tema con el petróleo y se congeló el precio, algo tuvo un impacto enorme sobre las inversiones de Vaca Muerta. Y en este Gobierno se prohibió exportar carne. Ambas soluciones de corto plazo.

— ¿Por esos motivos muchas multinacionales se fueron del país?

— Murchison: Sí, pero también los “unicornios” saltaron de 5 a 11 este año. Hay empresas a las que hay que ayudar, pero Argentina necesita más empresas privadas.

— Altavilla: Queremos generar un diálogo plural en el Coloquio y por eso está invitado todo el arco político, sindicatos, movimientos sociales, todos los actores que hacen al crecimiento de la economía. Necesitamos encontrar juntos las maneras de crecer en forma sostenible.

— El contexto electoral siempre, cada dos años, es protagonista del Coloquio. ¿Cómo analizan lo que pasó luego de las PASO?

— Murchison: Se votó y lo hizo mucha gente, en la pandemia cerca del 60% creo que es positivo. A los oficialismos las elecciones durante la pandemia les han costado mucho, en general, y eso también se ve acá. No soy político así que no tengo una lectura muy fina de la votación, pero creo que los políticos deben hacer una buena lectura de lo que la gente expresó en las urnas.

— ¿Cuál es el principal tema que les preocupa de la economía?

— Murchison: La estabilidad de las variables económicas y la brecha del dólar, que tiene un gran impacto en los costos y en los ingresos de las empresas.

— Altavilla: No es local, pero los costos de las cadenas de suministros globales es algo que preocupa mucho al empresariado. Fletes, falta de contenedores y demás. Del resto, no voy a ser original: preocupa la previsibilidad del contexto argentino.

— ¿Esperan un acuerdo pronto con el FMI?

— Murchison: Vemos bien que, en general, el arco político cree que hay que llegar a un acuerdo con el FMI. Partimos de una buena base. Ahora probablemente haya que esperar a que transcurra la elección, porque no parece ser que ocurra antes. Y a partir de ahí vamos a apoyar al Gobierno en la firma del acuerdo. Nos parece importante hacerlo, la Argentina tiene que terminar este proceso de negociación de su deuda. El año pasado hizo el proceso de acuerdo con los tenedores de bonos y falta hacer esto con el FMI.

— El año pasado Infobae preguntó en una reunión similar por la tensión entre el Gobierno y los empresarios. Lejos de haberse calmado, en algunos sectores, se incrementó.

— Murchison: Es muy variado y no generalizaría. En la industria automotriz El gobierno se sentó con la industria automotriz y los gremios y han dado un marco de previsibilidad al sector que exportó un 50% más que el año pasado. El nuevo ministro, Julián Domínguez, con el tema de las carnes también dialoga para tratar de encontrar una solución. Las veces que el Gobierno ha buscado dialogar y lograr consensos los encontró y ha salió parado delante. Donde eso no ocurre eso se generan tensiones.

— Altavilla: Coincido, no generalizaría. Hay diálogo entre el gobierno y los empresarios. Estamos en una situación muy complicada por la pandemia y por el país. Entonces, es un más difícil lidiar con este tipo de cosas. Hay muy buenos ejemplos de sectores que han conversado y de otros que están intentando ese camino. Soy optimista, pero creemos que Argentina necesita un shock empleo, un shock de trabajo. Y para eso nos tenemos que hacer un acuerdo.

Agenda

Además de las dudas sobre la presencia del Presidente y de Kicillof, estarán presentes Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación; Omar Perotti, gobernador de Santa Fe; Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Gildo Onorato, Secretario Gremial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular.

Además, entre los oradores internacionales que formarán parte del encuentro, están Ricardo Hausmann, Director of the Growth Lab, Professor of the Practice of International Political Economy, de la Universidad de Harvard; Jean-Pascal Tricoire, presidente y CEO de Schneider Electric; Paul Polman, influencer y autor de “Net Positive: how courageous companies thrive by giving more than they take”; Oren Gershtein, fundador de IdealityRoads; y Tyler Cowen, profesor de George Mason University.

